遙距醫療｜監管不足收費不清無退款渠道　消委會倡設認證制度列5大建議

遙距醫療服務近年日漸普及，但本港相關監管制度未臻完善。消委會今日（19日）公布最新研究，指出本港遙距醫療發展存在多項問題，包括管治架構分散、法律責任不清、收費欠清晰、退款機制不明確，以及保險保障範圍含糊。消委會提出多項改革建議，包括設立自願認證制度、遙距醫療平台白名單等

