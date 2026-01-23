醫委會改革｜消息指擬強制醫生進修　醫學會倡釐清醫委會與秘書處權責

早前一宗涉及「雙非」男童腦癱的醫療投訴個案，在醫務委員會積壓長達15至16年仍未完成聆訊，引發社會對監管制度的關注。為挽回公眾對醫生專業的信任，醫務衞生局擬於今年上半年向立法會提交修訂《醫生註冊條例》草案。有傳媒引述消息指，是次改革的一大重點，是當局有意將強制性持續醫學進修的要求，由目前的專科醫生擴展至全體醫生，以確保業界質素。

