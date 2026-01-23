醫委會改革｜消息指擬強制醫生進修 醫學會倡釐清醫委會與秘書處權責
早前一宗涉及「雙非」男童腦癱的醫療投訴個案，在醫務委員會積壓長達15至16年仍未完成聆訊，引發社會對監管制度的關注。為挽回公眾對醫生專業的信任，醫務衞生局擬於今年上半年向立法會提交修訂《醫生註冊條例》草案。有傳媒引述消息指，是次改革的一大重點，是當局有意將強制性持續醫學進修的要求，由目前的專科醫生擴展至全體醫生，以確保業界質素。
擬擴展強制進修網 涵蓋非專科醫生
據了解，醫衞局局長盧寵茂近日密集約見病人組織及醫療團體「摸底」，並透露改革將涵蓋三大範疇：提升業界質素、改善投訴處理效率及透明度，以及修改醫委會組成,。
在提升質素方面，目前本港僅規定專科醫生必須進行持續醫學進修。有傳媒引述消息指，政府期望填補此缺口，規定所有醫生——包括普通科及非專科醫生——日後均須強制進修。消息解釋，當局目前需先收集數據，準確掌握活躍執業醫生的實際人數，區分當中持有俗稱「雪藏牌」的非執業醫生，方能有效規劃未來5至10年的進修課程及資源需求。
推動行政電子化 難設硬性結案時限
除了提升醫生水平，行政效率亦是改革焦點。現時醫委會秘書處仍依賴紙本記錄處理投訴，容易導致檔案遺失或被遺忘，被指是造成個案積壓的技術原因之一。據悉，政府計劃將醫委會文件全面電子化，以便當局實時監察處理進度，避免個案「石沉大海」。
不過，對於外界期望為處理案件設立硬性時間目標（例如三年為限），局方經評估後，現階段認為實行難度較大。
醫學會促釐清權責 社協倡設獨立審裁處
針對制度漏洞，香港醫學會承認該宗拖延十數年的個案反映醫委會制度存在嚴重問題，包括委員會與秘書處權責不清、人手緊絀，以及缺乏有效的交接培訓。醫學會建議新制度須列明醫委會所有運作流程，釐清每一階段的負責人及監察機制，並由委員會主席負起最終責任。該會同時建議建立電腦監察系統，當流程偏離既定時限時發出警示。
對於服務承諾，醫學會透露早於約十年前已動議為聆訊階段設標準時限，惟當時未獲通過；該會重申不反對就各階段設定服務指標。另外，社區組織協會幹事彭鴻昌建議參考英國模式，設立由法律界人士擔任主席的獨立審裁處，並引入專責調查員負責前期搜證，以增加公信力。