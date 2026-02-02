由迎合父母讀醫到尋獲行醫意義 周祉安醫生：病人臨終前一紙託付銘記一生

「那一刻我明白，醫患之間的連結，並非單靠藥物，而是靠歲月與真心堆砌而成的。」周祉安醫生（Kenley）起初讀醫只為滿足父母期望，直到一位長者臨終前特意透過律師寫信「指名託付」，他才真正感受到行醫的重量。近兩年因意外受傷引發長期疼痛，他從醫生變成病人，在反覆與挫敗中重新學會耐心；而太太衛詩雅在拍攝《破地獄》期間仍通宵在病房守著他，讓他明白，復原路上很多時候最需要的，是一份踏實的陪伴。近日他接受《日日健康》#HealthyDates 專訪，分享這段路上最真實的感受與反思。

