由迎合父母讀醫到尋獲行醫意義 周祉安醫生：病人臨終前一紙託付銘記一生
為家人意願讀醫
Kenley成長於要求嚴格的家庭，父母對他寄予厚望。坦言最初選讀醫學，其中主要原因是為了滿足家人的期望，那時候並不確定是否自己的熱忱所在。求學以至剛入行的那段時間，他反而一直對文史哲更感興趣，並對診症室外的世界也很好奇。
直至遇上一些值得敬重的前輩，他才慢慢找到立足點。同為醫生的舅父對醫學鑽研近乎「工匠精神」，讓他看到專業本身的價值；如兄長般的骨科師兄，則在醫術與人生抉擇上給予耐心指導。Kenley 後來理解，在年輕時有長輩適當的引導非常重要。
難忘病人臨終前指名託付
Kenley真正找到行醫的價值，源於多年前還在私家醫院任駐院醫生時的一位長者。伯伯因癌症併發嚴重貧血入院，數月後病重再返院，自知時日無多，竟特意委託律師寫信，指名希望由他照顧最後的日子。
Kenley說：「那一刻我明白，醫患之間的連結，並非單靠藥物，而是靠歲月與真心堆砌而成的。」他亦想起導師所言，醫生是「Helping Hands」——「只要本著良心和助人的心去行醫所獲得的，往往比金錢回報更大。」
醫生也成為病人
過去兩年多，Kenley因一次意外導致肌肉受傷，治療期間不幸出現感染和發炎併發症，引致長期痛症。最嚴重時連走路、坐下都成問題，原本正常的生活節奏被迫打亂。「那種疼痛與焦慮，外人真的很難體會。」即使平日見慣病痛，輪到自己生病、看着病情一再反覆，他同樣會無助，甚至會問自己：「為何是我？」每當康復進度看似理想，症狀卻會因小意外而重新誘發，「這種感覺就像打遊戲快要過關，卻突然要重新『Restart 』」。
這一段經歷，讓他在醫生角色上更多了「同理心」，明白病人真正需要的不僅是治療，而是理解與傾聽。
幸運是，現在Kenley遇到了一位專業的痛症科醫生，在他照顧下情況逐漸轉向正面。
太太拍《破地獄》仍通宵守護
在最脆弱的抗病時期，太太衛詩雅成了Kenley最重要的依靠。當時她正忙於拍攝電影《破地獄》，工作強度可想而知，但只要得知他需要入院治療，她不論多忙都會堅持陪伴，陪他覆診、聽醫生講解，也陪他捱過一個又一個難熬的晚上。
「記得某個深夜，我醒來看到她疲憊地躺在病房沙發上熟睡，那一幕我記得很清楚。」Kenley說，那一刻他第一次真正體會到：伴侶不只是情人，更是並肩作戰的「戰友」。兩人職業截然不同，一個在診症室，一個在片場，生活節奏未必一致，但他們會在彼此的世界裡互相參與——她會邀他陪對戲，他也會用「觀眾角度」給意見；他參觀醫學展覽，她同樣樂於同行。對Kenley而言，真正的扶持，往往不是說很多，而是有人願意留下來。
學習從忙碌中找回節奏
回到日常，Kenley依然忙碌，也坦言自己未必時刻處於「日日健康」的狀態——工作繁重、睡眠不足依然是現實。但成經歷過病痛沉重困擾後，他更懂得在高壓之中為自己留一點空間：能有空帶着愛犬Biru散步、跟太太慢慢行一段路已經很滿足。
除此之外，他亦喜歡閱讀宗教與哲學書籍，提醒自己不要只被工作推着走。正如他所說：「醫學讓我理解生命的形體，而信仰與思想，讓我理解生命的靈魂。」對他而言，目標其實很簡單——每天都希望比昨天的自己進步一點點，不論是醫術，還是對生命的理解。
3大日常護膚心得
Kenley認為護膚不只是為了「貪靚」，而是一種對自己的尊重——當氣色好，心情自然也會更穩定。他分享三個最實用、亦最容易做到的日常重點。第一，先了解自己的膚質與需要，選擇具針對性的功能性產品，比盲目追求名牌或跟風更有效。
第二，防曬一定要做，而且要持之以恆；紫外線造成的傷害是長年累積，愈早開始愈能減慢老化與色素問題。第三，別忽略「內在保養」：均衡飲食、適量運動與充足睡眠，才是皮膚狀態的根本。Kenley強調，護膚的目的不是追求完美，而是建立一套自己可以長期維持的習慣。對他而言，照顧皮膚其實與照顧身心一樣——重點是長期做得到，而非一時完美。