醫療津貼2024懶人包丨7大津貼申請資格/方法一覽 每月可領$3000
醫療津貼2024懶人包丨7大津貼申請資格+方法一覽 每月可領$3000 長者/照顧者/病人受惠
目錄
長者牙科服務資助
護老者津貼
殘疾人士照顧者津貼
3大醫療援助項目
免費針灸、推拿
共用醫療券
醫療津貼2024丨1.長者牙科服務資助
關愛基金為合資格長者，提供8大免費牙科診療服務，包括鑲活動假牙、口腔檢查、洗牙、補牙、脫牙、X光檢查、移除牙橋或牙冠及根管治療（杜牙根）等服務。長者接受所需服務後，無需向參與項目的牙醫支付任何費用，負責推行項目的香港牙醫學會會透過其轄下的項目辦公室直接向提供診療服務的牙醫發放資助。
申請資格
- 最近連續3個月正領取「長者生活津貼」的65歲或以上的受惠人 ；或 正接受社會福利署津助的「綜合家居照顧服務」或「改善家居及社區照顧服務」，並繳付第一級別或第二級別收費的60歲或以上的服務使用者，而又並非綜合社會保障援助受助人
- 從未受惠於關愛基金「長者牙科服務資助」項目； 或75歲或以上於5年前或更早之前在項目下曾接受牙科服務的長者
- 從未受惠於衞生署的「長者牙科外展服務計劃」
- 已失去全部或部分牙齒或患有牙疾，而在日常進食或咀嚼食物時遇到困難，並願意接受本資助項目的牙科服 務資助及診療
- 獲參與項目的牙醫，根據香港牙醫學會制訂的指引，評估為需要並適合接受鑲配活動假牙及／或其他牙科診 療服務
申請方法
- 正領取「長者生活津貼」的長者可親身前往任何一間參與項目的地區服務單位辦理申請手續。（帶同香港身份證正本、載有住址的文件和顯示最近連續3個月獲存入津貼金額的銀行戶口文件）
- 正在使用家居照顧服務的合資格長者，可繼續經所屬服務隊申請
計劃詳情：查看計劃官網資料，或致電2525 8198查詢
醫療津貼2024丨2.護老者津貼
「護老者津貼」計劃自2023年10月起恆常化，津貼額每月增加至3,000元，計畫旨在補貼為有關長者提供照顧的護老者的生活開支，並讓有長期護理需要的長者可在護老者的協助下，得到更適切的照顧及繼續在熟悉的社區安老。
申請資格
- 受照顧長者，須居於香港及經社署安老服務統一評估機制的「長者健康及家居護理評估」2.0評定為身體機能有中度或嚴重缺損；或經「interRAITM 家居照顧」9.3 版本評估，並於2022年12月31日或之前已在中央輪候冊輪候資助長期護理服務（即院舍照顧服務及／或社區照顧服務）；
- 在申請及領取津貼期間，受照顧長者須居於社區及沒有使用任何院舍照顧服務；
- 護老者須有能力承擔照顧的責任，並為受照顧長者每月提供不少於80小時的照顧時數；如照顧超過一名符合上述條件的長者，則須每月提供合共不少於120小時的照顧時數；
- 護老者須為本港居民及居於香港，並與受照顧長者沒有任何形式的僱傭關係；
- 護老者須沒有領取綜合社會保障援助（綜援）或長者生活津貼或以照顧同一名長者申領基金下「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」的生活津貼；及
- 護老者須屬低收入家庭，即護老者及與其同住家庭成員的家庭每月入息須不超過相關住戶人數的指定入息上限，資產並不計算在內
家庭每月入息限額
|住戶人數
|每月入息上限(元)
|1
|15,800
|2
|22,500
|3
|27,900
|4
|34,800
|5
|42,900
|6或以上
|48,675
申請方法
社會福利署會根據中央輪候冊資料，向合資格的護老者以信件形式發出邀請信。護老者要留意，邀請信有寄出日期，一旦申請期過後需再向社署提出，但不一定成功。
計劃可致電3422 3090查詢
醫療津貼2024丨3.殘疾人士照顧者津貼
今年10月起，「殘疾人士照顧者津貼」計劃恆常化，津貼額每月增至3,000元，旨在向低收入家庭的殘疾人士照顧者發放生活津貼，以補助其生活開支，並讓有長期照顧需要的殘疾人士可在照顧者的協助下，得到更適切的照顧及繼續在熟悉的社區居住。
申請資格
- 受照顧的殘疾人士，須居於香港及現正輪候社署任何一項指定的康復服務或教育局的特殊學校寄宿服務或醫院管理局的療養服務；
- 在申請及領取津貼期間，受照顧的殘疾人士須居於社區及沒有使用任何院舍照顧／特殊學校寄宿／療養服務；
- 照顧者須有能力承擔照顧的責任，並為受照顧的殘疾人士每月提供不少於80小時的照顧時數；如照顧超過一名符合上述條件的殘疾人士，則須每月提供合共不少於120小時的照顧時數
- 照顧者須為本港居民及居於香港，並與受照顧的殘疾人士沒有任何形式的僱傭關係
- 照顧者須沒有領取綜合社會保障援助（綜援）或長者生活津貼或以照顧同一名殘疾人士申領社署轄下「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」的生活津貼；
- 照顧者須屬低收入家庭，即照顧者及與其同住家庭成員的家庭每月入息須不超過相關住戶人數的指定入息上限，資產並不計算在內
申請方法
社署會會發信予現正輪候經由社署康復服務中央轉介系統指定的資助住宿照顧服務／日間康復訓練服務或教育局的特殊學校寄宿服務或醫院管理局的療養服務的殘疾人士，邀請其照顧者申請參與津貼計劃，邀請信內會夾附申請表。
計劃詳情：查看計劃官網資料，或致電3468 5636查詢
醫療津貼2024｜3.3大醫療援助項目（資助自費購買藥物及醫療裝置）
關愛基金為有需要而合資格的病人，提供3大醫療援助項目，包括自費癌症藥物、購買價錢極度昂貴的藥物（用以治療不常見疾病的藥物）以及購買指定的用於介入程序及在體內設置的醫療裝置，而資助會按照合資格申請者的經濟情況作出全數或部分資助。
該計劃會與撒瑪利亞基金互相配合，把病人的藥費分擔比率由原來家庭年度可動用財務資源最高的30%劃一調低至20%，進一步減輕病人的經濟負擔。
申請資格
臨床規定
- 醫療項目：由醫管局醫生根據醫管局現行的臨床指引評定為必需之項目
- 藥物項目：根據醫管局現行的臨床指引，有關病人的治療計劃必須經由一名指定的醫管局醫生簽發
身分規定
- 病人必須符合憲報刊登的《醫院管理局條例》訂定的「符合資格人士」身分；或
- 病人必須為《入境條例》下香港特別行政區永久性居民。（只適用於「資助合資格病人購買價錢極度昂貴的藥物（包括用以治療不常見疾病的藥物）」）
經濟狀況規定
- 病人必須通過醫務社會工作者（醫務社工）之經濟審查，而有關之經濟審查是以「家庭」為單位計算
申請方法
如病人須支付在醫療過程中所需的特項物品費用/自費藥物，主診醫生會通知病人，並告知相關項目的預計費用。
正在接受綜合社會保障援助計劃（綜援）的人士，以及表示有困難應付用品開支/自費藥物開支的病人，會經由醫生轉介至醫務社會工作者（醫務社工）評估能否獲得資助。
計劃詳情：查看計劃官網資料，或致電3468 5636查詢
醫療津貼2023｜6.免費針灸、推拿
醫管局、非政府機構及本地大學以三方夥伴協作模式，於全港18區設立中醫診所，提供政府資助中醫門診服務。
申請資格
合資格的香港居民，包括以下類別人士：
- 持有香港身份證
- 身為香港居民的11歲以下兒童
服務範圍
- 中醫內科（包括診金及按臨床需要包不多於五劑中藥）
- 針灸
- 骨傷／推拿（於指定診所）
服務收費
- 每次診症收費定為120元
- 綜合社會保障援助受惠人／75歲或以上的長者生活津貼的受惠人將獲豁免收費
- 醫療券或折扣均不適用
預約方法
|求診人
|預約時段
|預約方法
|偶發性疾病求診人
（如患感冒等）
|即日或
一個工作天前
|直接致電各中醫診所或
透過「18區中醫診所」流動應用程式*
|複診求診人
|診症當日起
30天內
（由醫師建議）
|登記處確認
請於預約時間前15分鐘抵達辦理登記及掛號手續，遲到人士的預約時間將會無效。
*適用於曾登記使用18區中醫診所服務的求診人士。有關「18區中醫診所」流動應用程式的詳情，可瀏覽「18區中醫診所」流動應用程式網頁。
醫療津貼2024丨7. 共用醫療券
現時長者醫療券每人每年為2,000元，年滿65歲已婚長者可與配偶共用長者醫療券，當與配偶登記共用醫療券後，就算其中一方用盡自己戶口的2,000元，亦能使用配偶的餘額。
申請方法
- 長者其中一方使用醫療券時，配偶也一同前往，便可即場登記連結雙方的醫療券戶口。
- 如其中一方因特殊情況（例如行動不便或長期臥床等）無法親身辦理連結手續，則需預先填妥及簽署共用醫療券同意書（下載連結），由其中一方帶同未能出席者的香港身分證副本即場辦理。
查詢醫療券餘額3大方法
長者如已開設醫療券戶口，可透過以下方法查詢醫療券餘額、可用於視光服務的醫療券金額、將於來年1月1日發放至長者戶口的醫療券金額，以及預計將於當日因超過累積上限而被取消的醫療券金額：
- 1.醫健通（資助）系統查詢醫療券餘額
- 2. 致電醫療券結存查詢熱線2838 0511（互動語音系統）
- 3. 利用醫健通eHealth手機程式（適用於已登記醫健通的長者）
未有醫療券戶口的長者，可透過網頁查閱有關開設醫療券戶口及使用醫療券的程序。有關醫療券計劃更多詳情，可瀏覽網頁www.hcv.gov.hk，或致電醫療券計劃熱線2838 2311查詢。
長者有甚麼牙科津貼？
長者透過關愛基金獲8大免費牙科診療服務，包括鑲活動假牙、口腔檢查、洗牙、補牙、脫牙、X光檢查、移除牙橋或牙冠及根管治療（杜牙根）等服務。
長者接受所需服務後，無需向參與項目的牙醫支付任何費用，負責推行項目的香港牙醫學會會透過其轄下的項目辦公室直接向提供診療服務的牙醫發放資助。
市民有甚麼中醫津貼？
合資格的香港居民可在全港18區設立的政府中醫診所接受中醫內科診治、針灸及推拿等，每次診症收費定為120元。
殘疾人士照顧者有何津貼可申請？
可以申請「殘疾人士照顧者津貼」，津貼額每月為3,000元，旨在向低收入家庭的殘疾人士照顧者發放生活津貼，以補助其生活開支，並讓有長期照顧需要的殘疾人士可在照顧者的協助下，得到更適切的照顧及繼續在熟悉的社區居住。