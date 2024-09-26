醫療津貼2024懶人包丨7大津貼申請資格/方法一覽 每月可領$3000

醫療津貼2024懶人包丨關愛基金自成立以來，先後推出68個資助項目，惠及不同有醫療需求的群組，包括長者、殘疾人士和病人等。以下整合7個資助項目，如長者牙科服務、照顧者津貼和離院支援計劃，以及平價大腸癌篩查、子宮頸檢查及身體檢查等，讓你一次過了解申請方法及條件！

