醫管局放寬動物探訪 冀末期病人緩減焦慮 婆婆見愛犬一周後安詳離世

現時不少家庭視寵物為家人一分子，醫院管理局亦順應這股「寵物友善」風氣，放寬院內動物探訪安排。新措施容許長期住院病人，包括正接受紓緩治療、末期癌症病人等，在情況許可下申請與心愛毛孩見面；同時增加「狗醫生」、「貓醫生」定期探訪活動。醫管局指動物能紓緩焦慮與痛楚，讓病人心情放鬆，因此在感染控制許可下，會盡量促成人寵重聚。

