醫管局放寬動物探訪 冀末期病人緩減焦慮 婆婆見愛犬一周後安詳離世
現時不少家庭視寵物為家人一分子，醫院管理局亦順應這股「寵物友善」風氣，放寬院內動物探訪安排。新措施容許長期住院病人，包括正接受紓緩治療、末期癌症病人等，在情況許可下申請與心愛毛孩見面；同時增加「狗醫生」、「貓醫生」定期探訪活動。醫管局指動物能紓緩焦慮與痛楚，讓病人心情放鬆，因此在感染控制許可下，會盡量促成人寵重聚。
婆婆見愛犬一周後安詳離世
醫管局紓緩治療中央委員會主席郭愛玲曾處理過多宗寵物探訪個案，其中一位七旬婆婆養有一隻貴婦狗，病床上放著與愛犬合照。婆婆病情惡化，女兒表示母親十分掛念愛犬，但因行動不便，無法短暫出院與牠見面。醫院了解情況後，特別安排單人病房，讓家屬將狗隻以寵物袋帶入探望。狗狗全程安靜地趴在主人床邊，婆婆露出久違的笑容。這次會面後約一星期，婆婆離世。
郭愛玲表示，會面安排會因應病人個別情況而定，沒有固定地點或時間。若病人飼養大型犬隻，醫院會改於花園等戶外地點見面，讓病人與寵物在更寬敞的空間重聚，留下溫暖回憶。
動物醫生定期探訪
除個人探訪外，醫管局亦舉辦「動物探訪活動」，讓沒有養寵物的病人也能受惠。過去兩年共舉辦超過50場，由義工攜同受訓的「動物醫生」探訪病人。義工Angela自2006年起參與服務，現帶同13歲狗狗Goofy探訪各院舍。
她指出，成為「動物醫生」需通過性情、健康及服從性評估，並完成半年實習期，每年續牌。探訪前義工會了解病人意願及身體狀況，確保安全與尊重。Angela憶述，曾有院友原本滿臉怒容，不敢接近他人，但當抱起狗狗後，表情變得柔和，甚至露出笑容，氣氛也隨之放鬆。
動物是病人的精神支柱
醫管局指，動物探訪能紓緩病人焦慮與痛楚，並增進病人及醫護之間的交流，令病房氣氛更輕鬆。活動前會有感染控制安排，確保義工、動物及病人安全。郭愛玲提到，病人與動物互動後往往會展露笑容，家屬也常將這些影像視為珍貴回憶。她表示，醫管局將繼續擴展動物探訪及動物輔助治療，涵蓋兒科、精神科、老人精神科及復康科等範疇。