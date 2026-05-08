東區醫院升級改造老人科日間醫院 推動健康樂齡
這次改造涵蓋優化基礎建設、空間環境及服務模式。全新的老人科日間醫院預計每年可服務20,000人次，較以往服務量增加2,500人次。同時，部門積極引入智慧醫療、樂齡科技和遙距醫療，讓復康服務邁向更現代化，促進年長患者的全人護理。
沉浸式訓練先進科技提升復康成效
舊有的老人科日間醫院受空間所限，團隊藉此次升級改造機會，將物理治療室和職業治療室的復康空間面積加大近四成，並引入多項新型復康設備。
其中，職業治療團隊自主構思了「沉浸式虛擬實境訓練系統」，結合單車運動與虛擬實境。患有認知障礙症的長者可透過VR技術，遊歷昔日與現代的尖沙咀，從中接受體能、認知及記憶力訓練。透過與治療師或照顧者的互動，亦能同步強化社交能力。
物理治療團隊則於治療室增設多組懸掛式系統，為患者於訓練期間提供承托力，大幅減輕跌倒風險。團隊亦引入了更先進的步態分析和訓練跑步機等科技，讓患者能夠在更安全和度身訂造的環境下改善平衡力及步態，增強肌肉力量。
另外，職業治療和物理治療團隊更協作引入了洞穴自動虛擬環境系統，利用相當於房間大小的電腦投射影像，配合動作追蹤技術及立體顯示裝置，為患者建立一個像真度極高的虛擬環境，簡化其日常活動的訓練，同時提升了患者參與訓練的投入度。
應用智慧醫療提供無縫服務
老人科日間醫院採用一站式服務模式，數碼工具及電子化工作流程是不可或缺的一環。醫護團隊透過電子病歷與數據分析、復康活動管理系統及智慧病房管理系統等工具，實時監測病人情況及復康進度，並為每位長者制定最適切的治療及復康方案。
老人科日間醫院同時推行遙距醫療，讓參與訓練的日間醫院長者能夠安坐家中接受個人化護理服務，同時獲賦能加強自我健康管理。醫護團隊亦可透過遙距科技為患者提供訓練及教育，提升他們的參與度，從而加快康復進程及改善心理健康。
此外老人科日間醫院與其他專科合作，提供以長者為本的綜合服務，支援長者完成老人科日間醫院的康復療程；亦會與社區夥伴合作，拓展醫院與社區之間的整合服務，確保患者在離開醫院後能獲得無縫銜接的支援，縮短住院時間並降低緊急住院的頻率。
展望未來，東區醫院團隊期望能夠繼續透過全新的老人科日間醫院，促進患者康復，並提升生活質素。團隊亦會以多方協作的模式，為患者提供更完善的社區復康支援，營造充滿活力的環境，全面推動健康樂齡。
專欄：輕鬆講‧醫事Talk
撰文：東區尤德夫人那打素醫院內科副部門主管及老人科顧問醫生陳銳堅醫生