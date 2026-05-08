東區醫院升級改造老人科日間醫院 推動健康樂齡

隨著人口高齡化，長者患有多重慢性疾病的情況愈趨普遍，而且近年傾向居家安老，令跨專業老人科復康服務需求日益殷切。有見區內長者人口比例持續上升，東區尤德夫人那打素醫院（東區醫院）內科部門今年第一季完成老人科日間醫院的全面升級改造計劃。

