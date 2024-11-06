立冬進補｜中醫列三大黑色食物補腎 一款湯水暖宮補血最啱女人

立冬是冬天的第一個節氣，標誌著秋天的結束和冬天的開始。從立冬開始，氣溫逐漸下降，天氣變得寒冷，陽光也會減少。立冬的「立」意為「開始」，「冬」則表示萬物進入休養、收藏的狀態，古人認為人體在冬季應該「藏養」進補，以應對冬天的寒冷和防範疾病。東方新地《日日健康》請來註冊中醫師胡凱淋為大家講解立冬進補須知。

