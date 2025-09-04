聲帶結節｜聲音沙啞喉痛或因聲帶生繭 4類職業易中招戒2種壞習慣保護聲帶

【聲帶結節/聲音沙啞/聲帶生繭/喉嚨痛/發聲問題】聲音沙啞、說話困難，不一定只是「用聲過度」，有可能是聲帶長出「繭」！耳鼻喉科專科醫生鍾耀基接受《日日健康》醫聊室訪問時提醒，聲帶結節是因長期過度用聲或不當發聲方式造成，常見於教師、歌手、推銷員等職業人士。患者初期或僅出現輕微沙聲，但若忽視治療，聲帶會逐漸纖維化，形成硬繭，令發聲愈來愈吃力。他並拆解聲帶生繭的成因、檢查、治療及預防之道。