大S流感逝世｜一家老幼遊日必備平安藥包 醫生教帶齊6大藥物/防疫用品
季節性流感｜外遊藥包：6大必備藥物清單
香港中文大學醫院家庭醫學專科陳婉晴醫生建議，外遊最好帶備以下藥物，以防外出期間病毒入侵：
1.口罩
擁擠地方配戴，防止受病毒入侵，室外寒冷時亦有保暖作用。若然口罩濕了需要更換，否則會失效
2.酒精搓手液
最有效消毒雙手的方法是使用梘液和清水洗手，並搓手超過20秒再過水。
當身處戶外，未能及時洗手、觸摸公共設施後可使用酒精搓手液消毒，不超過100ml的容量可帶上飛機。
3.必備藥物
撲熱息痛是常見的退燒止痛藥物，適用於發燒或頭痛症狀。另外還應帶備收鼻水藥、止暈藥、腸胃藥、敏感藥。
4.六合一快測棒
可有效有效檢測新型冠狀病毒/ MP肺炎支原體/ 甲/⼄型流感/ RSV合胞/ ADV腺病毒
5.探熱器
衛生署提供發燒的參考指標分別為口探（37.5°C/99.5°F）、耳探（38°C/100.4°F）、肛探（38°C/100.4°F）、額探（36°C/96.8°F）、腋探（37.3°C/99.1°F）
6.血氧儀
尤其針對有長者的家庭，血氧儀幫助檢測身體的氧氣供應是否充足，若因不適導致長期缺氧，身體機能可能會急劇退化而出現危險。
季節性流感｜外遊藥物攜帶小貼士
- 藥品應存放於標明名稱的原裝包裝內，並攜帶醫生處方。
- 預留少量藥物放在隨身袋內，以防行李遺失。
- 攜帶受管制藥物或注射劑時，需備妥醫生證明，以備邊境檢查。
陳醫生解釋，基於季節性流感疫苗能針對流感提供保護，而過往健康人士亦有可能患上嚴重流感，因此，除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿 6 個月或以上人士都應每年接種季節性流感疫苗，以保障個人健康。另外需留意，接種疫苗後身體約須兩星期產生抗體來預防流感病毒，旅遊前亦應查看目的地的流感或其他傳染病的病發情況。
季節性流感｜外遊人士注意：各國藥物管制須知
不同國家對藥物的管制規定各異，旅客應事先查詢，以免違規。
1. 日本
含有偽麻黃鹼的感冒藥（如Sudafed、Vicks）屬禁藥。
2. 卡塔爾
攜帶感冒藥、咳藥水入境需附醫生處方。
3. 中國
旅客攜帶個人藥物入境需提供醫生處方及說明。
4. 哥斯達黎加
攜帶個人藥物需附醫生處方，並可能要求出示醫生證明。
5. 印尼
含有可待因、安眠藥等成分的處方藥屬違禁品。
季節性流感｜留意嚴重症狀 病發肺炎、腦炎、心肌炎可致命
季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒 引致的急性呼吸道疾病，症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦 和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。大部分人患流感時的症狀輕微，通常會在一星期內康復。然而，有些人的病情卻較為嚴重，並出現併發症。出現流感併發症的高風險人士包括：幼童、65歲或以上長者、孕婦、哮喘或慢性阻塞性肺病患者、糖尿病、腎病、肝病患者、免疫力較弱的人士。
嚴重的流感併發症包括肺炎, 腦炎, 心肌炎, 繼發性細菌感染、如出現 高燒持續不退, 呼吸困難 , 氣促, 頭痛, 怕光, 神智不清, 心口痛, 嚴重或持續嘔吐等症狀就要馬上就醫。另外亦需留意以下症狀：
- 呼吸困難或急促
- 咀唇發紫
- 沒有甦醒或不愛玩耍
- 不飲食
- 哭泣時沒有眼淚
- 濕尿片較平常少
- 痙攣
- 出疹
- 症狀惡化
日本現時流行甲型H1N1流感病毒，潛伏期大約1至4天，而流感患者在病發前1天至痊癒後7天，仍有機會傳染身邊其他人，返港後仍須留意身體狀況。
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