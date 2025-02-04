大S流感逝世｜一家老幼遊日必備平安藥包 醫生教帶齊6大藥物/防疫用品

台灣女星大S（徐熙媛）於日本旅遊期間感染流感併發肺炎離世，終年48歲。此事引發港人對日本流感疫情的關注。根據日本國立感染症研究所數據，自去年9月至今年1月26日，日本國內累計流感病例推算已達952.3萬宗，小朋友是高危群組。香港中文大學醫院家庭醫學專科陳婉晴醫生接受日日健康《醫聊室》訪問時提醒，計劃外遊的家庭出發前帶齊藥物和防疫用品，確保旅途安全。

