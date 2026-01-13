腎衰竭｜55歲男不煙不酒飲食少鹽 「1個習慣」腎臟衰退如80歲 戒1種飲食半年腎指數逆轉

常言道「病從口入」，即使平日有運動習慣，錯誤的飲食細節仍可隨時毀掉健康。台灣腎臟科名醫洪永祥分享特殊一宗病例，指一名55歲男子生活極度自律，每天堅持跑步5公里，不煙不酒兼奉行「少鹽」飲食，未料身體檢查時就發現腎功能嚴重衰退，相當於80歲老人的狀態。經醫生抽絲剝繭，發現元兇竟與他的飲食習慣有關。

