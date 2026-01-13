腎衰竭｜55歲男不煙不酒飲食少鹽 「1個習慣」腎臟衰退如80歲 戒1種飲食半年腎指數逆轉
常言道「病從口入」，即使平日有運動習慣，錯誤的飲食細節仍可隨時毀掉健康。台灣腎臟科名醫洪永祥分享特殊一宗病例，指一名55歲男子生活極度自律，每天堅持跑步5公里，不煙不酒兼奉行「少鹽」飲食，未料身體檢查時就發現腎功能嚴重衰退，相當於80歲老人的狀態。經醫生抽絲剝繭，發現元兇竟與他的飲食習慣有關。
每日跑步不煙不酒 中年男腎功能衰退如80歲
洪永祥醫生在Facebook專頁分享，該名55歲男病人是名副其實的「養生專家」。他非常重視健康管理，每天跑步5公里，完全不碰煙酒，煮食時更特別講究少落鹽。
男子原本自認身體強壯，直到去年進行體檢，報告結果卻令他大感意外；其腎絲球過濾率（eGFR）只有58分（正常值約為90以上），這意味著他的腎功能已衰退至慢性腎病第三期，老化程度等同於一名80歲長者。洪醫生更指出，除了腎臟，男子的全身血管亦出現明顯老化及超齡現象。
大量攝取「隱形鈉」 低鹽飲食一樣中招
男子大惑不解，為何自己如此自律仍會中招？洪醫生細問其飲食習慣後發現，男子雖避開了看得見的鹽，卻忽略了「隱形鈉」。
原來男子自年輕起已鍾情「點醬油」。無論是打邊爐、食白切雞還是白烚菜都總要配上一碟自己混合的沙茶醬。
洪醫生分析，這些醬料是高鈉、高果糖及化學添加物的混合體。長期大量食用，令男子的血管就像「浸泡在鏽水」中一樣，將腎絲球統統「醃漬」至損壞。男子回想近期身體狀況，確實容易感到疲勞及口渴，這正是腎功能受損的警號。
戒醬半年腎功能回升 醫生：加工醬料高磷極傷腎
幸好發現及時，在醫生強烈建議下，男子戒除了「餐餐點醬」壞習慣。半年後覆診，其疲勞與口渴症狀明顯改善，腎功能指數亦回升了10分。
洪永祥醫生提醒，必須戒掉超加工食品與重口味食物。他引用研究指出，超加工食品（特別是濃縮醬料、調味粉）的攝取量每增加10%，死亡風險便上升12%。這些醬料隱含兩大殺手：
- 高磷陷阱：研究指加工醬料中的磷酸鹽吸收率幾乎達100%（天然食物僅40-60%），直接導致血管鈣化與加重腎臟負荷。
- 隱性果糖：醬料中常添加大量果糖以提升風味，長期攝取易傷腎。