Gen Z中醫女生鍾泳瑤拍養生片千萬Views 盼用新方式為中醫撕下「過時」標籤
即興拍攝獲千萬Views
鍾泳瑤是一位打破常規的 Gen Z 中醫師。2024年，她憑藉一條即興拍下的中醫養生片收穫了數千萬觀看量以及幾十萬的點贊，成功撕掉了中醫落伍的標籤。自 2024 年投入創作，她憑藉敏銳的共情力與中英雙語解說，締造了引發千萬人關注的熱門短片，讓「穴位養生」成為年輕人的新潮流，鍾泳瑤正在用自己的方式為中醫撕下過時標籤。
家人病痛燃起中醫路
童年的鍾泳瑤愛看卡通、愛幻想，曾夢想成為一名作家。她笑言：「或許是兒時看過的卡通溫暖且有趣，使後來披上白袍的我始終想成為一個不但醫病，更能暖心的人。」
從作家夢轉向中醫路，轉捩點源於親人的病痛。 看著摯愛受苦，她更加渴望能以所學醫理親手照料他們。這份決定背後，少不了家人的全力支持；無論是讀中醫，還是後來嘗試拍攝短片，家人始終是她最強大的後盾，鼓勵她無畏前行。
如今，這種「支持」化為了一種溫暖的循環。 家人從支持者變成了她的首批患者。鍾泳瑤回憶，曾有長輩受失眠折磨多日，經她施針調理，不足二十分鐘便安然入睡。那一刻她深深感嘆：「原來知識，真的能成為守護家人的力量。」
為中醫撕下「落伍」標籤
「中醫落伍」、「不及西醫見效」——這些標籤曾令畢業前後的鍾泳瑤深感困擾。在上海實習期間，高壓的工作環境加上外界的持續質疑，讓她一度陷入迷惘。「那段日子充滿了煎熬與不確定，」她回憶道。但隨著臨床經驗累積，她選擇遮罩雜音，專注於療效本身。看著患者因中醫而好轉，她逐漸領悟：人生的選擇，不能活在他人的評價裡，必須靠自己體會與堅持。
正因深知大眾對中醫仍存有「古老、模糊」的誤解，鍾泳瑤決定主動出擊，轉型成為短片創作者。她希望打破文化隔閡，以中英雙語字幕配合淺顯易懂的解說，用屬於Gen Z的年輕視角，重新詮釋中醫的魅力。
這一嘗試很快獲得了回響。自 2024 年中開始創作以來，她已擁有千萬觀看量的短片，其中一條關於「按穴位擊退睡意」的影片引發熱議。她笑言靈感純粹源於生活，當時自己因太累而按穴位提神，心想一定是大多數人的共鳴，沒想到真的幫到大家。
中西醫並非二元對立
對於常被討論的「中西醫之爭」，鍾泳瑤有著新一代醫者的豁達與獨到見解。她直言：「中醫與西醫從來就不該是對立的。無論源自哪個體系，只要能切實幫助病人減輕痛楚、解決病灶，就是『好的醫學』。」
作為一名Gen Z中醫師，她從不排斥西方醫學，反而深知其優勢所在。「與其花時間爭論孰優孰劣，」她堅定地說，「不如取長補短、共同協作，為醫學發展貢獻力量。」
在質疑中走自己的路
「必須要走自己的路。」對於鍾泳瑤而言，成為短片創作者後迎來新的難題——如何在「醫學專業」與「趣味吸睛」之間平衡。鑑於中醫理論博大精深，不同學派的演繹偶有差異，容易引發爭議。因此，她每次選題、拍攝前必先嚴謹查證，並多番向前輩請教、反覆修訂，確保準確無誤。
儘管如此嚴謹，網絡上的雜音仍舊存在，面對質疑，她平心看待：「我能做到的，是忽略質疑的聲音，專心做好自己的事。」對她而言，Gen Z、中醫師、短片創作者——這三重身份的碰撞與融合，既是前所未有的挑戰，更是一種促使她不斷進步的鞭策。
治人更要治心
鍾泳瑤印象最深的，是實習時遇過一位因長期熬夜而身心透支的女患者。在導師的調理及生活指導下，對方的嚴重失眠終於獲得改善。當時導師提醒她中醫不只是治病，更要關顧心理。這句話她一直記在心裡。自此，她在問診時總會特別留意病人的情緒狀態，堅持實踐「治病亦治心」的理念。
開心是最有效的養生之道
對於鍾泳瑤來說，養生不僅限於傳統調理，更是一種活出真我的生活態度。她延續兒時的作家夢想，喜歡以寫作抒發心情，亦會與好友談天紓解壓力。她偶爾會來一場即興短途旅行，讓自己從忙碌中徹底放鬆。
她總結道：「我們這一代人極為重視心情與感受，開心才能真正健康！」至於養生的秘訣，就是每天保持愉快心情，身體自然充滿活力。
