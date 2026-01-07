Gen Z中醫女生鍾泳瑤拍養生片千萬Views 盼用新方式為中醫撕下「過時」標籤

「開心是最有效的養生之道！」這句話，正是鍾泳瑤作為 Gen Z一代，對養生作出的最新詮釋。由兒時夢想成為作家的文藝少女，到在診所內熟練施針的中醫師，再到成為坐擁千萬播放量、推廣中醫知識的短片創作者。有人說中醫落伍，亦有人質疑她的雙重身份不夠專業，她選擇以行動打破種種質疑。鍾泳瑤近日接受《日日健康》專訪，細說成長道路上的掙扎與自我反思。

