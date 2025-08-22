長洲醫院醫患如親 急症護士守護島民33年 職員難忘放假自發回院救傷者
長洲醫院91年的蛻變
長洲醫院是醫院管理局轄下唯一一所位於離島的公立醫院，1934年落成，位於長洲中央。雖然規模不大，卻承載著約兩萬名島民的健康需要。醫院設有普通科門診、24小時急症室，以及物理治療和職業治療等專職醫療服務，功能齊備。共三層高的醫院大樓更於2010年獲列為三級歷史建築。
街頭重遇當年接生BB
周綺蘿Debbie在1992年加入長洲醫院擔任助產士，現為急症室護士。「今天是你的病人，走在街上是你的鄰里，回到家或是你的家人」這句話，道出長洲醫院獨有的人情味。她笑言，在長洲街頭行走，總能遇見曾在醫院照顧過的街坊。有一次在街上遇到一位媽媽和就讀中學的兒子，媽媽對孩子介紹：「這就是當年在醫院替你接生的姑娘。」周姑娘感慨時光飛逝，笑言「即刻覺得自己老了！」
「從來沒有想過離開長洲」
病人服務助理李慧卿，人稱「卿姐」，在長洲醫院工作已達27年，至今在島上生活了67年，坦言「從來沒有想過離開長洲」。長洲醫院裡病房工作與日間門診工作緊密融合，抽血、打石膏、心電圖等都要學，需要知識更加多，醫院更會給機會到外面讀書。卿姐亦憶述，一位年屆80的婆婆曾因輕微中風需到醫院接受物理治療，當時她隨鄉村救護車前往婆婆家陪伴對方到醫院。後來兩人在街上偶遇，婆婆認得卿姐，叮囑她天冷要多穿衣服。
放大假都自發回來救濟事故
卿姐最難忘的經歷發生在2011年的清晨。長洲碼頭開出的雙體船開出沒多久，船隻意外撞到避風塘的石墩，造成船上76人受傷。當時她正值休假，在家中得悉消息後，立即趕回醫院支援。那天急症室大堂與病房一度擠滿傷者，有人需要照X光，有人等待包紮，還有部分重傷病人被緊急轉送到市區醫院。「當日所有同事都主動回院支援，穿上制服便立即投入工作，大家同心協力。」
策劃演習迎接太平清醮
太平清醮是島上年度盛事，每年吸引過萬遊客湧入，醫療安全自然成為關鍵。周姑娘分享，醫院舉行大型事故應變演習。「演習會模擬各種突發情況，例如包山倒塌、飄色巡遊小演員暈倒，或碼頭人流擁擠出現推撞跌倒事故等。由於場景逼真，曾有街坊目睹演習中大量『傷者』的場面，誤以為是真實事故。」她補充，演習不只是「做做樣子」，而是真正演練流程——從即場分流、初步治理，到將傷者分別送往長洲醫院和東區醫院，每一個細節都要精準。