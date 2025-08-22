長洲醫院醫患如親 急症護士守護島民33年 職員難忘放假自發回院救傷者

在長洲，醫院不只是醫院，而是街坊之間最溫暖的連結。這裡的醫護，既是專業的白衣天使，也是街角遇到的鄰居。1934年至今，長洲醫院已守護島上居民91年，醫療設備不斷升級，卻始終保留最珍貴的人情味。醫院管理局日前於Facebook專頁分享他們的故事影片，記錄了這段跨越醫院與社區的深厚連繫。

