開學季〡「耐磨襟著」等於安全？家長必睇3大選購學生鞋攻略
許多用於鞋履生產的化學物，例如增加物料柔軟度的塑化劑、用於防水塗層的永久化學物多氟烷基物質 (PFAS)、橡膠鞋底中常見的致癌雜質多環芳香烴 (PAHs)、用於防霉防腐的有機錫化合物等，未必會標示在產品標籤上。這些有害物質有機會透過皮膚接觸被人體吸收，長遠或會干擾內分泌系統，甚至有致癌風險，對正值發育階段的兒童影響尤甚。
揀鞋攻略：選購安全舒適學生鞋3大法則
要真正避開這些「隱形危機」，就必須依賴具公信力的第三方化學檢測。要為孩子揀選一對安全無毒又合腳的學生鞋，家長在選購時不妨緊記以下 3 大揀鞋法則：
一、化學無毒：認準全球嚴格「歐盟 REACH 標準」
相較於一般的常規檢測，全球最嚴格的「歐盟 REACH 標準」實施的是全方位化學安全「地毯式篩查」，從源頭全面監控產品材質對人體與環境的潛在影響。在多項高風險化學物質（如致癌物、甲醛、塑化劑、PFAS「永久化學物」、PAHs 及有機錫化合物等）上均達到 「未檢出 (Not Detected / ND)」 的最高安全規格，才能徹底阻截有害化學物透過皮膚殘留或被身體吸收。
二、物理耐磨：榮獲本地權威機構 5 星評級
小朋友每日在學校活動量大，學生鞋必須承受頻繁的磨擦與走動。家長挑選時應留意鞋款是否獲得本地權威機構的高評級認可，特別是在「耐磨度」、「防滑度」以及「鞋底黏合強度」等指標上的表現，確保鞋款兼具耐用度與步行安全性。
三、健康承托：契合兒童發育黃金期
4 至 13歲係兒童足部骨骼發育的黃金期，出現足弓偏低或後跟偏斜等發育現象非常普遍，關鍵在於給予足部適當的承托與保護。一對舒適健康的學生鞋，能提供合適承托，有效穩定後跟骨，在日常行走與運動中為兒童雙足提供全面的健康環境成長。
化學安全 X 物理防護 Dr. Kong 雙重安全守護
想找一對同時滿足上述三大條件的學生鞋？Dr. Kong 無疑是家長的安心首選！
Dr. Kong 主動對標「歐盟 REACH 標準」，經獨立第三方機構測試，在多項有害化學物質上均達到「未檢出」最高安全規格，從原料到生產重重把關。同時，Dr. Kong 學生鞋更在本地權威機構的物理測試中獲最高5星總評，在耐磨、防滑及黏合強度上表現頂尖，為孩子提供「化學 ＋ 物理」的雙重安全保障，全面守護兒童足部健康發展。
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