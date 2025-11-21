24歲患癌打開棟篤笑之路 棟篤笑藝人阿V用幽默將痛苦變成笑料
用幽默走上國際舞台
Vivek Mahbubani（阿V）是一位以廣東話與英語雙語演出的棟篤笑藝人，2007年奪得香港「最搞笑的人（中文）」冠軍，一年後更在香港國際喜劇比賽中勇奪英語組冠軍，成為同時征服中、英文觀眾的喜劇人。其後代表香港走上國際舞台，入選為「全球十大棟篤笑藝人」，2018年更獲選為「香港十大傑出青年」。
今年6月，喜劇演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成）在紅館開騷，也特別邀請阿V擔任暖場嘉賓，笑聲響徹全場。
努力學廣東話做香港人
阿V的父母於七十年代從印度移居來港，隨後誕下阿V。與如今舞台上風趣自信的形象截然不同，兒時的阿V性格內向，不善表達，那時未有網絡世界，生活主要圍繞親戚聚會、參與印度族群活動。雖然住在香港，但當時生活幾乎「只有印度人」。
直到小學，母親希望他能融入香港社會，遂讓他入讀本地學校。初時語言與外貌差異讓他感到「格格不入」和自卑，但在母親鼓勵下，他逐漸學會接納自己，也努力練得一口流利廣東話，能自豪地說自己是「土生土長香港人」。
夾Band翌日頸腫 確診淋巴癌
2006年，24歲的阿V剛從城大畢業，某夜夾Band後感覺「比平時累一百倍」，翌日醒來發現頸部腫脹疼痛，到醫院檢查後，醫生指可能是患癌。阿V坦言，那一刻難以相信自己會與癌症扯上關係：「當時我二十幾歲，聽到『cancer』兩個字好震驚，因為印象中癌症就是電影裡的人，掉頭髮、之後就會死。」
最終確診患上淋巴癌，阿V很快便接受現實，並積極面對，「媽媽同我講，有事唔需要害怕，大家可以一齊面對。」
難捱化療折磨 媽媽成最堅強依靠
對於阿V來說，化療完全是「未知的世界」。醫生事前解釋，每個人的反應都不同，無法預料副作用程度。第一劑藥物注入體內時，當晚開始出現強烈不適和嘔吐，「唔係應該醫我嘅咩？點解我仲差咗？」這種心理落差令他既驚訝又沮喪。六次化療以21天為一個循環，每次都是從極度虛弱到逐步復原，再到狀態最佳，然後重新跌落谷底。
阿V最深刻是療程開始後，曾為自己患病令媽媽擔心感到無比愧疚，並問道：「點解你可以咁堅強？」母親則回答：「I need to be the rock（我要成為你的依靠）。」媽媽表示明白自己不能崩潰，堅持住才能讓他可以安心依賴，這讓阿V下定抗病決心。
大病過才會明白的想法
信念令阿V戰勝癌魔，也令他對健康的態度徹底改變。以往雖然有做運動，但不會太重視——今天不練明天補、熬夜聚會也無所謂，直至康復深明：「健康唔係話有就有，隨時會有唔同嘅事發生，最好就係做好準備，預防、做運動、食得健康啲、瞓得夠。」
現在他會為自己設下界線，與朋友聚會如感覺太晚、太累，會坦白表示「我要先走」，不再勉強自己。即使工作再忙，他也努力維持休息與生活平衡，把健康放在首位。他笑言，這個病反而給了他方向，他幽默道：「其實我有個好處，就係我病過，你哋冇病就唔明白。要學我咁諗法，不如快啲搵個簡單嘅病嚇吓自己先。」
癌病令他走上棟篤笑舞台
早在中學、大學時期，阿V已對棟篤笑充滿興趣，佩服台上的表演者單憑一支咪便令全場投入，故早已立志「呢世人一定要試一次棟篤笑。」康復之後，他偶然看到棟篤笑比賽的廣告，此時的他更明白時間的寶貴和把握機會的重要。
雖然內心害怕，但他想起自己曾經擊敗癌症，便心想：「癌症都殺唔死我，何況一班唔笑嘅觀眾？」結果他在2007年勇奪全港廣東話棟篤笑冠軍，一年後再下一城，拿下全港英文棟篤笑冠軍，從此正式踏上全職棟篤笑的道路。
為病人表演最難忘
在眾多演出中，令他特別難忘的一次是到醫院為病人和家屬表演的棟篤笑。當天是一個小型派對，許多病人身體狀況並不樂觀，醫院希望透過笑聲帶來片刻放鬆。他在台上看到病人因他的笑話露出真心的笑容，他心裡無比震撼：「原來一個笑話，能能讓人暫時忘卻病痛。」
自此，他積極參與不同的慈善演出，由社區中心到老人院，因為他深信「笑話的力量是無限的，只要我願意拿起這支咪去講。」
喜劇 = 悲劇 + 時間
對阿V來說，幽默是化解生活中尷尬與壓力的工具。自小在學校常被同學取笑外貌，他逐漸學會用「自嘲」來化解，印象最深一次是同學笑他「太多毛」，他沒有再反駁，反而順勢回應：「多毛有好處啊，夏天蚊都咬我唔到！」結果同學竟然信以為真，還要驗證，從此大家再沒拿這件事取笑他。這種以幽默面對困境的習慣，也延伸到他後來的舞台創作。
成為棟篤笑演員後，他更摸索出「喜劇 = 悲劇 + 時間」。在最痛苦的當下，幽默或許無法立刻出現，但隨著時間過去，經歷便能轉化為笑料。幽默不是否認痛苦，而是讓人多了一種角度去看待它。
靠信念與目標走過低谷
談到對其他病友的鼓勵，他特別強調「目標」與「信心」的重要性。回想自己接受治療的日子，曾有人提醒他，要為康復後的自己訂立一個目標——不管是去行一次山、吃一頓期待已久的大餐，還是單純完成一件小事。正因為有這個「向前看的理由」，每天的辛苦才不會顯得無止境，反而一步步走近希望。
另一個關鍵，是對身體的信任。「其實我們的身體比想像中強大，你要給自己一個康復的機會。」他相信，如果心態一直停留在「我唔得啦」，那是向身體發出錯誤訊息，令復原之路更加艱難。相反，若能抱持信心，身體會「好好地負責任」，帶你走出低谷。
他笑說今天自己能站出來分享經歷，本身就是最好的證明。他希望將這份力量傳遞下去，讓每一位正在抗病的人，都能找到一個目標，給自己一份期望，然後在某一天也能回頭說一句：「我真係捱過咗啦！」