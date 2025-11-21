24歲患癌打開棟篤笑之路 棟篤笑藝人阿V用幽默將痛苦變成笑料

在香港土生土長的印度裔棟篤笑藝人Vivek Mahbubani（阿V），20歲時確診淋巴癌，人生在最青春的階段被按下暫停；走過化療與低谷後，他反而迎來轉折，踏上夢想已久的棟篤笑舞台，把痛苦化成笑料，用幽默治癒自己，也鼓勵更多身處困境的人。近日，他接受《日日健康》專訪，分享成長經歷、抗癌挑戰與重生力量。

