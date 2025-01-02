易地而處 患者及家屬都要照顧 中風研究傑青：「年輕患者數目直線上升！」

一年前，跟香港大學中風研究及預防組（HKU Stroke）主任劉巨基教授見過面，當時他在一個呼籲市民關顧健康的活動上，用心地向大眾講解預防中風的資訊，訊息重要但講解親切、溫暖。劉教授既要行醫又同時教學、研究，他是香港大學腦神經內科臨床副教授，以及香港大學李嘉誠醫學院（教學創新）的助理院長，工作超級繁忙。

