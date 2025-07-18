審計界行尊 凡事精準盡力最重要 消費者委員會主席陳錦榮：Hea住做比你推卻工作更差！
精準、努力做好每件事，是陳主席打從童年開始已經堅守的大原則。
「家庭畀到我嘅就係，當你肯接受一份工作，你就一定要做得好，唔好接咗返嚟hea住做，呢個係我Daddy成日同我講嘅概念。久而久之，呢個想法成為我做人嘅其中一個底線，如果應承咗，就用你最大嘅能力去做，答應咗又做唔到，比你唔答應仲衰。」陳主席說。
香港人對於每月一次的消委會測試報告十分期待，《選擇月刊》的內容絕對是大家精明消費的指標。作為背後的主腦人，又是審計界代表，他有否把一貫的「精準」放到消委會工作之中？
「絕對有，我哋做審計，最重要係畀用家知道嗰盤數係正確嘅、係冇造假嘅。放喺消委會度，就係保障、保護消費者嘅權益，喺呢個大前提下，所有坊間賣緊嘅商品，我哋都可能抽樣做測試，幫助消費者睇清楚佢嘅質量，同埋包裝、以至說明，係咪同質量相符。」他回答說。
我問：「你連續兩屆擔任消委會主席，消委會嘅工作佔咗你日常工作百分之幾？」
效力消委會多期
他說：「其實我做主席之前，已經喺消委會服務咗六年，當時嘅崗位同今時今日做主席嘅工作範疇、所牽涉到嘅內容都有唔同。嗰時我嘅主打任務就係負責《選擇月刊》每月新聞發布會，但而家做主席就係消委會整體會務工作，覆蓋嘅範圍闊好多同深好多，佔用我自己嘅時間差唔多四成。」
數一數陳主席現時的身份，除了消委會的工作，他還得到政府委派分別在兩個專項出任調查員和信託人，亦擔任大學教育資助委員會成員。此外，他也是香港特區政府財務匯報局會計及財務匯報局諮詢委員會成員、香港會計師公會審計委員會主席、博愛醫院藍地安老院舍督導委員會委員、明愛專上學院工商管理學系顧問、香港浸會大學會計及法律系校外顧問，以及新南威爾士大學香港基金董事會董事。
我超好奇：「其實你每日要跑幾多場？」
他笑著說：「有時候全日由早上到下午五、六點鐘，不同嘅會議一個接一個，活動與活動中間只相距好少時間，難聽一啲連去洗手間都要爭取。有時候可以成個上午或者整日都冇外面嘅安排，咁就會做定工作上嘅準備功夫。」
會計師之路 多得暑期工
陳主席之所以成為會計師，全因中四、中五還在摸索前路之際，突然碰到了機會，「嗰時我搵緊暑期工，我同學嘅Daddy開會計師事務所，佢好好，畀咗個機會我去佢嗰度做。我始終都係中學生，唔會做到啲乜嘢重要嘅工作，都只係幫手行街、幫佢送下信咁，我最記得其中有一次佢有啲文件，要我拎上去當時嘅會計師公會，嗰次係我第一次上去，就親身感受到會計師呢個行業嘅重要性。」
「當時完全冇諗過將會你就係佢哋嘅會長？」
「完全冇！」陳主席笑著說：「當時我第一次接觸呢個行業，覺得會計喺香港社會好受尊重，仲可以坐喺安定嘅辦公室幫客戶完成工作，唔使日曬雨淋（一笑）。其實嗰陣時真係一知半解，不過因為對會計嘅印象非常好，於是開始留意呢個界別。到我有幸去咗英國讀書，完成中六、中七時，因為專業會計師喺英國社會根深蒂固，受尊重程度比香港更甚，所以強化咗我做會計師嘅決心。」
但凡不能出錯的工序，就是一種無形的工作壓力。面對精算、計數，陳主席怎樣紓解高壓行業的壓力？
「初入行嗰幾年，因為同期嘅同事年紀及背景差唔多，都係啱啱考完專業試，有種返咗去學校、大家係同學嘅感覺，大家嘅關係就真係好似喺學校咁，有時會有啲競爭，包括受唔受上司重用呀，又會好關心派到嘅項目自己有冇興趣呀、個項目喺社會上知名度高唔高等等，呢啲都成為工作上追求嘅目標。亦因為同事間年齡相若，加上公司要維繫及加強大家嘅凝聚力，所以有唔少設施及活動畀我哋紓緩工作壓力。但其實入得呢行，入行前都預咗壓力大，當時嘅想法係只要保持住工作都能達到目標，將來嘅生活可能未必飛黃騰達，但都起碼收入穩定，喺社會上亦得到別人嘅尊重及信任，呢啲就係動力。」
奮鬥多年，當陳主席在香港會計行業晉升到成為會計師事務所合夥人之後，他的下一步就是努力為行業做多一點點。他說：「我2007年開始參與香港會計師公會嘅工作。呢個經驗，令到我對於會計師同社會嘅關係有更深入了解，作為會計師，我哋除咗會為客戶提供可靠嘅財務報表之外，其實對於社會嘅經濟發展、民生、社會不同階層嘅各種事件都相當關注。」
一位出色的會計師，就是最清楚香港經濟發展的人，因為所有客戶的財政狀況都在他手上，「你哋最清楚邊個時期，做邊個行業會最有發展。」我說。
會計師背景發展好
「我初入行嘅時候，香港仲有好多輕工業，嗰時我哋做核數好少需要走出香港。後來到咗八十年代，祖國經濟發展開放，香港好多廠房都投資喺南中國，並且將生產線同工序北移到內地，以減低各項成本，既然香港客戶搬咗上去，我哋做審計嘅一定要跟住客戶走。內地嗰時變成世界工廠，而家再演變成一大消費者市場，呢啲演變令到我哋嘅工作變化好大。而家我好多時都會去大學，同學生們推廣一下我哋會計業。我經常同佢哋講，會計業係一個非常好嘅切入點，我哋嘅工作睇到好多不同行業嘅操作，清楚各行各業嘅起伏、發展興衰，因為咁，經驗令到我哋嗰道門好闊：而家有好多大企業嘅管理層，最初都係我哋啲行家，佢哋由會計師慢慢轉型去做管理層，再慢慢上CEO、Chairman，工作唔再只係會計，而係覆蓋整個業務發展同策略。」
理性、穩重、精準的陳主席，人生可有棘手事？
他坦誠的說：「1980年代尾，澳洲開放畀外國銀行發展，需要大量有金融經驗嘅各行各業人士。正好我嘅審計工作就係專做金融業嘅，機緣巧合下有機會過咗澳洲，一做就做咗幾年。當時我喺澳洲嘅工作都唔錯，可以一直好安逸咁過人生，但後來考慮到長遠嚟睇，香港嘅發展其實會比較好，所以我同我嘅家庭就決定返香港發展。其實如果嗰時已經有小朋友、已經入學讀書，要考慮嘅嘢可能會多咗，但好彩當時未有小朋友，變成容易啲去做決策。不過，返香港頭幾年真係要重新融入，要追番本地經驗、追番幾年嘅空隙，嗰段期間的確比較辛苦，但而家回頭睇，都係一個好好嘅考驗。」
陳主席三個孩子都已投身社會，他會給予工作意見，但最後決策還需要他們自己去做。我問他捨不捨得讓孩子們「捱」，他表示希望三人自己站起來，不要因為父親而得到工作上的方便。他和孩子們擁有共同喜好，就是騎馬：「喺佢哋小學嘅時候，我成日要送佢哋去騎馬，我要坐起碼兩、三個鐘等佢哋放學，我心諗冇理由個個禮拜都咁樣，所以後來自己騎埋一份。到佢哋而家長大咗，雖然有一個騎得好好，但都因為有自己嘅生活同忙碌，放棄咗；而我就仲係堅持緊。除咗騎馬，我仲有行山、跑步、滑雪、打Golf。」
運動+健康飲食=中年人
「你熱愛運動，果然好關注自己嘅健康狀況。」我說。
「最近呢五、六年，唔到你唔去關注（健康）。以前我食嘢好求其，鍾意食就食，但呢幾年因為做咗體檢，令我開始關注血糖、澱粉質，要自律一啲，要控制食量。我唔係因為（健康）有問題，我係唔想佢有問題。我有啲朋友已經每日食緊藥，但檢查嘅時候，都有啲指標慢慢向危險水平發展，我唔想咁。年輕時靠做運動係可以嘅，但到咗而家，要運動加飲食兩樣嘢加埋，先控制到一個理想嘅狀態。」
「作為高壓行業中人，你由年輕到成熟，都一直保持身心健康，真係好嘢！」我說。
「我喺唔同階段都絕對有壓力嘅，但我經常提醒自己，我唔會俾事情控制我，我要控制事情。當工作嘅壓力、工作嘅數量令到你唞唔到氣，好辛苦時，你咪吸一啖氣，出去行個圈，然後返番嚟，同自己講：『我一定會搞得掂！』我覺得呢個辦法好有用。」
最後，陳主席溫提所有《日日健康》的讀者要積極過好生活，「第一，一定要提醒自己做好你應該做嘅事；第二，一定要開明，要去適應科技嘅轉變，仲有整個環境嘅變化，國家同香港嘅關係、地緣政治等等，都會帶嚟好多衝擊及改變。如果故步自封唔去改變，好快就會發現自己追唔上，因為追唔上，而令到你工作、生活上發展唔理想，一個vicious cycle，你會越嚟越唔開心、越做越差。所以一定要積極，如果你碰到困難，應該想辦法用將你自己帶番上去，好似我頭先所講，提醒自己，you need to get on top of things，rather than things on top of you！」