審計界行尊 凡事精準盡力最重要 消費者委員會主席陳錦榮：Hea住做比你推卻工作更差！

消費者委員會主席陳錦榮先生乃香港審計界翹楚，這位資深執業會計師、前香港會計師公會會長魄力絕不簡單，他公職眾多，既是香港上市公司審核師協會有限公司主席，亦是香港會計師公會審計委員會主席，他曾在證監會、監警會和香港按揭證券有限公司出任非執行董事或委員。陳主席亦曾代表香港出任亞洲及大洋洲會計準則制定機構組主席，常常代表香港出席各項國際性的會計準則制定會議。各類公職、教育工作以及社會公益服務，陳主席都精準、細膩、專業地作出最大貢獻。

