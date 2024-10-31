打造滿載便便的挪亞方舟 腸道微生態之父陳家亮「專注研究情緒改善中！」
「教授，你而家仲係每日飲三杯咖啡，撐足十八個鐘？」我問。
「而家唔止！年紀大，三杯只夠頂一個上晝。」他說。
今年二月卸任中大醫學院院長的陳教授，在任的過去十一年間，教學、行醫、科研平衡時空地進行。我心想，每日要肩負起三大人生主軸，各佔一杯咖啡也很合理，現在的咖啡分佈已不同吧，怎料一身Smart Casual、永遠優雅帥氣的他笑著回答：「每個人生階段都有自己追求嘅嘢，現階段我有好多創科工作，要用腦筋。當有嘢諗唔通或發覺要唞一唞，我就要飲咖啡嚟撐住自己，最高紀錄一日六、七杯。」對他來說，咖啡不會加速心跳，亦少有提神作用，它是一個藉口：「有時要靈感、要唞唞氣、要換換環境，或者同人哋傾傾下諗法唔同，要避免不必要衝突時，咦，不如大家飲番杯咖啡先！」
黑馬變傳奇
走過黃金十一年，陳教授卓越的科研成就，帶領中大醫學院各科研團隊獲得國際重視，成績斐然，他的致勝心法是甚麼？
「回顧最初接任院長時，我絕對被視為黑馬，點解？一，我出身基層；二，我唔係乜嘢家族嘅後人、冇任何政府或有錢人脈絡；三，冇任何管理經驗。三冇之下，我憑乜嘢去做院長，然後畀到人信心？唔好忘記我嘅『學習對手』，係老店香港大學，一個享譽盛名嘅地方，但我學到乜嘢叫Leadership。好多時有錯覺真正嘅領袖，係一個好巴閉、好了不起、個人能力超高、國際聲望及身份地位好特別嘅人，咁多年嚟我眼見嘅剛好相反，越係呢一類人，越做唔到一個好Leader，因為佢自己本身好叻，跟佢嘅人要做出同樣水平好難。佢不斷揪鞭，下屬就要不停跑數，好慘好慘。佢亦唔會有同理心，『我唔使瞓，點解你要瞓？我可以做到咁咁咁，點解你做唔到呀？』我見過太多呢啲例子。我自己最叻係乜？就係我唔係好叻，好處係唔會夜郎自大。我會好虛心、好願意去招攬叻人。」
陳教授強調如果覺得自己很叻，便不會有真正聰明的人願意效勞，要給叻人一展所長的機會，做領導的不要搶去下屬Credit，人家才會仆心仆命替你和你的機構賣力。
「好多企業領袖做唔到，好多都忌才。」我是目擊者。
「自己唔係好叻，咪唔會忌才囉！」陳教授打趣說。
「叻唔代表有信心，如果遇上冇信心嘅下屬，你會點樣去激發佢哋？」我問。
「一個架構入面一定有好多種人，有啲好叻、主動性好強，亦有鍾意跟大隊做事，比較沉默嘅大多數，仲有一啲慣咗躺平，再差啲嗰種係你講乜，佢都同你講反話。任何一個領導都好，冇可能被所有人認同，喺現實環境之下，如果你能夠打動到熱心工作嗰班人，佢哋能夠同你心願一致，就會形成感染力，慢慢咁感染開去，最緊要點樣去營造團隊精神，就算我離隊都已經唔重要，因為呢個團隊建立咗核心價值同氛圍，就會繼續自動波，或者下面啲人做得會比你更加更加好。」
卸任中大醫學院院長的陳教授，對昔日團隊信心十足， 因為一個個梯隊已成功建立。他深信現時接班的，甚至第二、第三梯隊，都定必一代比一代厲害。
腸道微「心態」
陳教授一直堅持行醫，同時致力科研工作。他的初創企業非常成功，數年間強力提升了香港人對腸道微生態的關注。本人的腸胃狀態素來偏差，注重健康的朋友們，紛紛為我推介同一品牌的益生菌，他們和該產品零關係，非代言，均是真金白銀正價購買，然後健康得到了改善的真實用家，當中包括「鬼王」潘紹聰。一聽到「鬼王」的名字，陳教授立即嘩了一聲！沒錯，個案好鬼健康。
對於初創的大成功，陳教授立即和我分享其心路歷程與信念：「我同拍檔黃秀娟教授當日一齊做呢件事，並冇諗過要做益生菌，更加冇諗過要發達，要發達最好走去炒股票，先炒美股然後炒港股啦，係咪？我哋抱住同一信念及初心，作為一個腸胃科專家，做咗腸道微生物研究十幾年，自己深信呢樣嘢係得嘅。我成日話好醜命生成，我哋人只得兩部份，一部份佔大約一成，就係我哋嘅遺傳基因，冇得改；另外九成就係腸道入面微生物嘅基因，如果有機會改變呢九成，就能夠改變我哋將來嘅健康、改變我哋嘅命運。點解我特別信？因為我條命生得唔係幾好，能夠改變嗰九成，自己或將來下一代就會更好。」
機會果然只留給懂得把握的人，陳教授的初創起步時，主打項目原來不是益生菌，而是腸道細菌移植，偏偏在那時候殺出了新冠疫情，當時有很多初步研究發現，腸道內的細菌，跟免疫力及抵抗力息息相關，湊巧陳教授的團隊，就是全世界第一個證明到腸道細菌能影響免疫力、對付新冠、控制新冠疫苖反應的團隊，「所以睇番轉頭，你唔知機會幾時嚟，嚟到時你有冇好好準備自己，同埋更重要就係個初心，你成日想發達，想發達你就會失敗！」他說。
從小「菌」綁健康
苦受胃氣困擾的我，每天都吃「好菌」來改善健康，但原來世界上最少還有二百多種菌，已經被陳教授的團隊發現了。到底我和同路人們，何時才能把這些新發現吃進肚？他表示未來要做的研究很漫長，甚至我們這一代人也未必能夠完成：「連監管機構都認可嘅話，需要好長時間、好多投資。我想見到嘅係，改善腸道微生態唔單止侷限喺令排洩好啲、消化好啲，而係改善非傳染疾病，包括肥胖、糖尿、膽固醇等等。我而家專注於改善情緒方面，仲有老年退化嘅問題。腸道細菌係我哋第二個大腦，好多情緒問題，係因為腸道菌製造咗神經傳遞質 (Neurotransmitter) 上大腦，而影響我哋嘅認知及情緒。未來日子有兩大工作範疇，一個係Turn bugs into drugs，將細菌變成藥品。益生菌現時未被歸納為藥物，縱使我做咗好多研究出嚟，都已經去到藥用級別嘅價值，但未得到監管批准，全部都唔可以寫喺說明書上面。第二就係搵到我哋腸道入面微生物嘅生物標記 (Biomarkers)，及早幫我哋去診斷同預防問題。我希望嚟緊呢幾年能夠幫到小朋友、細至一歲，去預測、診斷佢哋有冇自閉症。如果我成功嘅話，會幫到好多小朋友同父母。」
自閉症現時只能靠臨床測試評估，輪候時間又長。小朋友若去到五、六歲才被評定患病，確實已經很遲。陳教授說：「早幾個月前，我哋喺一份頂尖國際刊物發表研究，我哋有一個Panel，裡面包括三十種以上嘅生物樣本標記。我哋驗小朋友嘅便便，精準度已經去到百分之九十以上，希望可以通過國家藥監局、及獲得美國FDA認證，唔單止香港，希望可以喺全世界推出。」他強調這是一件很重要、很值得做的事：「唔需要抽血、唔需要做其他入侵性嘅嘢，一個小小嘅便便，就可以輔助到臨床心理學家、兒科同精神科醫生及早作出診斷。」
便便挪亞方舟
他以抑鬱病的研究作為例子，表示已證實同樣是抑鬱症的病人、同樣吃血清素藥物，但改善了腸道微生態的那些患者，治療成效絕對比沒有改善的人士好。此外，現時亦有好幾種癌病以標靶藥物來治療，也有很多證據顯示，原來患者改善了腸道微生態失衡後，原先對抗癌藥物冇效的一群，竟由冇效變回有效。教授認為未來日子，腸道微生態很大有機會超越我們人體基因方面的研究。
「教授，我哋香港人嘅腸道算唔算差？」我問。
「其實逢係城市人都差！」他很直接：「如果我哋同一啲西方國家比較會好啲嘅，因為我哋少好多漢堡包、少好多牛肉、薯條咁。我哋團隊去過昆明等山區收集便便，比較之下，山區人同香港人完全係兩回事，佢哋腸道嘅細菌唔單止健康好多，仲多咗好多菌係我哋冇嘅，完全冇。我哋未來日子要做啲乜嘢？第一，我哋梗係要做好自己本份，注重生活飲食習慣啦；第二，我曾經講過嘅『便便挪亞方舟』，因為生活城市化，上幾代人體內有嘅好菌、有益嘅菌慢慢慢慢消失，新冠之後消失得更加嚴重，因為我哋更加注重個人衛生，不停洗手、不停消毒。已經有數據顯示，COVID 年代出生嘅小朋友，腸道冇咗好多好重要嘅益菌，我預計可能再過十年，呢班小朋友長大後會多好多病，例如過敏引致嘅疾病、一型糖尿病等等。」教授因而有「便便挪亞方舟」的概念，以此來保存即將消失的好菌，「儲起便便嚟提煉，或者將來可放入自己或有需要嘅人裡面，概念有啲似臍帶血。」
心態健康日日健康
陳教授卸任院長之後，工作的編排依舊密集，近日還多了一個香港電台節目主持的身份，Work-Life balance未見出現，「大學好好嘅，畀咗十八個月嘅『康復治療期』我，一般嚟講，大部份人在任期間都會放低科研，於是脫晒節，所以卸任後會畀時間你『做康復』，等你可以銜接番個世界。好多人會去外國嘅大專院校，跟一段時間學番啲嘢，但我好幸運，做院長時嗰十一年冇停過科研及行醫，所以喺銜接上都OK嘅。到咗而家，啲人話陳教授，你得閒囉喎，不如幫我做呢樣、嗰樣，我應承下應承下，發覺好似仲多嘢做過以前咁，其實我都有啲後悔！」
我問：「你最擔心香港人嘅健康問題係乜嘢？」
他說：「我擔心香港人精神健康，精神健康嘅意思，唔係驚香港人神經錯亂揸住把刀，唔係嗰啲，而係我哋嘅心態、心境。過往日子尤其呢五年，香港人經歷咗好多，有社會事件，仲有一個好嚴峻嘅疫情。疫情打亂晒我哋嘅生活節奏，生活環境、文化等等，再加埋地緣政治問題，我哋香港人每日都要面對好多不明朗因素，我哋可唔可能抱住好健康嘅心態迎難而上呢？我擔心嘅！過去幾十年我哋過咗好多好好嘅日子，好日子甚至乎寵壞咗我哋香港人，醫療服務又好、每一樣嘢都好，我哋都批評得好嚴重。我去到外國唔同地方、去到好多先進國家，同香港相比，其實我哋真係好幸福㗎，冇嘢係完美。個心態係為咗我哋有嘅嘢而去感恩，定係為我哋唔足夠嘅嘢而埋怨、怪責？定係為我哋唔夠嘅嘢而去努力？希望我哋香港人。正面心態，係會幫到我哋腸道微生態㗎！」