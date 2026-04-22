煲飯都要開抽油煙機 雜質氣溶膠或損肺部 開蓋蒸氣要避開！必學3大護肺操作！

在眾多家居烹飪習慣中，油煙一向被視為影響肺部健康的頭號敵人，但每日運作的電飯煲亦隱藏著呼吸道風險。專家提醒電飯煲排出的白煙並非純淨水蒸氣，而是具備物理吸附力的「高濕度氣溶膠」。若煮飯時缺乏主動通風，這些液態微滴會成為污染物載體，令空氣中的 PM2.5 與細菌更容易黏附在呼吸道。