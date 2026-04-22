煲飯都要開抽油煙機 雜質氣溶膠或損肺部 開蓋蒸氣要避開！必學3大護肺操作！
廣告
在眾多家居烹飪習慣中，油煙一向被視為影響肺部健康的頭號敵人，但每日運作的電飯煲亦隱藏著呼吸道風險。專家提醒電飯煲排出的白煙並非純淨水蒸氣，而是具備物理吸附力的「高濕度氣溶膠」。若煮飯時缺乏主動通風，這些液態微滴會成為污染物載體，令空氣中的 PM2.5 與細菌更容易黏附在呼吸道。
電飯煲蒸氣或損呼吸道
大眾普遍認為烹飪時只有高溫煎炸產生的油煙才具備致癌威脅，因而習慣僅在炒菜時開啟抽油煙機。然而台灣胸腔內科林醫師於社交專頁「肺癌管理學」提醒，電飯煲運作時雖然無油，但噴出的白煙是由液態微滴組成的氣溶膠。這些微粒會長期懸浮於室內環境，有機會進入肺部深處，對呼吸系統造成不可逆的損傷。
氣溶膠加速呼吸道吸附
- 污染物吸附水蒸氣 電飯煲噴出的白煙由液態微滴組成。高濕度會令空氣中的微細懸浮粒子（如 PM2.5、灰塵、細菌）變得「濕重」，使其更易黏附在呼吸道黏膜上，難以透過纖毛運動排出。
- 排氣組件形成生物薄膜
- ##embed-label-0##
濕度失控誘發霉菌滋生
肺部健康極易受到霉菌孢子的影響。電飯煲釋放的大量熱氣若未經引流，會迅速提升廚房櫥櫃、木製家具及牆角的局部濕度。高濕度環境是霉菌滋生的溫床。長期吸入受霉菌污染的空氣，可能誘發慢性呼吸道炎症或過敏反應。
3步驟減少氣溶膠接觸
- 低速排風 切勿將電飯煲放置於密閉式電器櫃或通風死角。運作期間應將其置於抽油煙機下方，並開啟低速風模式。
- 側身開蓋 斷電開蓋瞬間的氣溶膠煙霧最濃，建議採取側身姿勢再開啟鍋蓋，避免面部與呼吸道正面接觸高溫且高濃度的熱氣流。
- 清洗排氣組件 每次使用完畢應即時拆卸排氣閥與內蓋，趁熱抹去殘餘，從源頭阻斷異味分子的生成。
清潔保養電飯煲3貼士
- 熱水浸泡法 清洗前建議先用熱水浸泡內膽，令黏附的殘餘米粒自然軟化，此舉能大幅減少對內膽表面的物理摩擦。
- 避免使用硬質工具 內膽塗層脆弱，一旦受損可能釋出影響健康的化學物質；清洗時應選用柔軟海綿，避免使用鋼絲刷或粗糙百潔布。
- 定期檢查塗層 若內膽表面出現肉眼可見的劃痕、起泡或塗層脫落，應立即更換。