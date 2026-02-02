名人養生｜94歲胡楓拒食保健品 每朝必做1件事通血管 6大養生祕訣1個習慣堅持70年

94歲的胡楓（修哥）近期獲得近200位演藝界好友為他慶祝生日，當中包括劉德華、譚詠麟、黃日華等知名藝人，場面既溫馨又熱鬧。四代同堂的修哥精神奕奕、思維敏捷，堪稱影壇的「不老傳奇」。多年來，修哥樂於與大眾分享他的養生心得，其長壽之道並非倚賴昂貴補品，而是回歸基本並持之以恆地實踐6大養生法則。