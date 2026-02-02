名人養生｜94歲胡楓拒食保健品 每朝必做1件事通血管 6大養生祕訣1個習慣堅持70年
1.拒絕昂貴補品 崇尚清淡飲食
胡楓十分重視飲食的清淡原則，盡可能減少油分、鹽分及糖分的攝取。對於鹿茸、高麗參等容易令人燥熱的名貴補品，他一概避而遠之，認為這些補品會加重肝腎的負擔。相反，他偏愛透過飲湯來養生，例如節瓜瘦肉湯、蓮藕湯等，這些湯水具有滋陰潤燥的功效，能溫和地調理脾胃。
2.晨起必飲暖水 預防心血管疾病
修哥曾經分享，每天起床後的第一件事便是飲用一杯溫水，這有助清潔腸胃並促進腸道蠕動。由於人體經過整夜休息後，血液會變得較為濃稠，因此清晨時分往往是中風或心肌梗塞的高危時段。飲水能夠稀釋血液濃度，從而降低心血管疾病的風險。
3.對工作保持熱忱 拒絕退休念頭
對工作維持熱愛是胡楓保持青春活力的重要秘訣。他在89歲時於紅磡體育館舉辦演唱會，創下了年紀最長登台表演者的紀錄，而今年94歲的他更計劃再次突破自己的紀錄。修哥曾表示，他的人生字典中從來沒有「退休」這個詞彙，希望能夠工作到無法繼續為止。他更認為退休對健康有害，會令人失去活力和動力，健康狀況會如滑梯般急速下降。台前演出需要準確記憶對白，對長者來說是絕佳的腦部訓練，有助預防記憶力衰退。
4.廣結善緣 保持社交活躍
胡楓入行超過70年，人際關係極佳，平時更是笑容滿面。他擁有10多位契仔契女，更曾表示無論與任何人合作都感到愉快。面對一同工作的後輩新人，他毫無架子，反而會主動與年輕人聊天、說笑話並表達關懷。維持社交生活、多與他人交流，不僅能讓長者保持腦筋靈活，更能減少孤獨感。
5.堅持步行運動 維持身體活力
胡楓自21歲開始已養成步行養生的習慣，至今已維持超過70年，即使在拍攝現場也盡量「多站少坐」。他堅持每日盡量活動最少兩小時，亦經常出席各類公開活動和演出。長者容易出現肌力退化和肌少症問題，充足的活動量是維持關節靈活性和肌肉力量的關鍵因素。
6.冷水浴習慣 增強體質免疫力
胡楓從40歲開始培養洗冷水澡的養生習慣，這也反映出他擁有非常強健的體魄。他相信冷水能夠加快血液循環、增強免疫系統功能。然而，這個方法並非適合所有人，特別是患有高血壓或心血管疾病的人士切勿盲目模仿。