香港中醫醫院｜一文睇清6大分科/4大預約方法/收費標準+首年限定折扣、3類人醫療費全免

隨著香港中醫醫院於2025年12月11日在將軍澳百勝角路正式分階段投入營運，標誌著香港醫療服務邁向中西醫結合的嶄新階段。作為全港首間由政府全資興建的中醫醫院，其服務模式涵蓋純中醫、中醫為主導以及創新的中西醫協作，旨在為長期受複雜病症困擾的市民提供更全面和整合性的治療方案。由於啟用初期需求熱烈，全科門診名額迅速爆滿，醫院已承諾增加應診量。本文將深入剖析香港中醫醫院首年的三大服務模式、六大核心分科、四種便捷的預約途徑、詳細的資助與市場導向收費標準，以及前往醫院的交通指南，助讀者全面掌握使用服務的實用資訊。