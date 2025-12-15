香港中醫醫院｜一文睇清6大分科/4大預約方法/收費標準+首年限定折扣、3類人醫療費全免
香港中醫醫院目錄
香港中醫醫院｜三大服務模式與六大核心分科詳情
香港中醫醫院在開業首年將集中提供門診、日間住院及臨床支援服務，並計劃於第二年才逐步開展夜住院服務。醫院的服務設計重點在於提供多元化的選擇，特別是結合中西醫學的優勢，設立了三種獨特的服務模式，以應對不同病情的需要：
- 純中醫服務： 完全以傳統中醫理論為基礎，提供針灸、推拿、艾灸等經典治療。
- 中醫為主的服務： 由主診中醫師負責診斷及治療，但在臨床上有必要時，亦會輔以西醫藥作為支持。
- 中西醫協作服務： 專門針對特定複雜病症，結合中醫與西醫的治療方案，提供整合性的護理，尤其有利於長期病患者的康復。
同時，醫院首年已全面開展六個核心中醫分科。以下表格詳細列明了六大分科的主治範圍及特色療法，體現香港中醫醫院在專業領域的深度：
|分科名稱
|主治範圍及特色
|中醫內科
|作為中醫辨證論治的臨床主幹科目，是所有臨床科別的基礎。涵蓋各種臟腑、氣血、津液相關的內在疾病。
|中醫外科
|主治範圍為體表可見之疾病，包括瘡瘍、乳病、癭、瘤、肛門直腸疾病、泌尿男性疾病及皮膚病等。特色療法為薰洗、換藥等中醫外治法。
|中醫婦科
|主治與月經、帶下、妊娠、生產、哺乳等相關疾病，重視傳統理論對婦女特點的理解。特別針對男、女性不孕不育及產前產後治理提供專門治療。
|中醫兒科
|主治嬰兒至青少年時期的生長發育、餵養相關及一般疾病。重視小兒不同成長階段的生理特點，並運用中藥、針灸等方法治理小童「五遲」（發育遲緩）等問題。
|中醫骨傷科
|主治關節、肌肉、筋膜、韌帶等損傷相關疾病。常用的治療手法包括針灸、推拿、正骨及功能鍛鍊，旨在促進復原。
|中醫針灸科
|主要採用針灸和艾灸作為核心治療方法，處理臨床上的多種疾病。
除了六大分科外，醫院亦同步推出12個專病項目，重點關注中醫治療具顯著優勢的領域，例如長期痛症、中風後復康、腫瘤復康或紓緩，以及預防保健（「治未病」）。院方目標是在五年內逐步推展共23個專病項目，不斷深化服務範圍。（香港中醫醫院官網）
香港中醫醫院｜四種便捷預約途徑
市民如欲使用香港中醫醫院的服務，可透過四種主要的途徑進行預約。這些渠道已在2025年11月至12月期間陸續開放，旨在提供最大的便利性，回應市民對優質中醫服務的龐大需求。這四種預約方式包括：
值得注意，香港中醫醫院的門診服務在啟用首日即錄得181名病人預約，首月名額亦迅速爆滿。建議有需要的市民應及早透過上述途徑進行預約，以免延誤診治。醫院亦會繼續檢視需求，增撥資源以增加應診名額，確保更多市民能夠受惠於這些服務。
香港中醫醫院｜醫療服務、檢查項目及藥物收費詳情一覽
政府資助服務收費：
政府資助服務的收費標準相對劃一且可負擔，以下詳列門診、治療、日間住院及西醫診斷程序的最新收費：
|服務類別
|服務細項 / 說明
|收費（港幣）
|全科門診
|中醫或西醫診症
|每次 $180
|全科門診
|中醫治療（包括針刺、灸法、骨傷推拿、拔罐及其他中醫治療）
|每次 $180
|分科門診
|中醫或西醫診症
|首次年 $250（原價 $280）
|分科門診
|中醫治療（包括針刺、灸法、骨傷推拿、拔罐及其他中醫治療）
|首次年 $250（原價 $280）
|綜合專職醫療門診
|營養諮詢、物理治療、職業治療及言語治療
|每次 $380
|日間住院（每時段）
|住房收費/中西醫診症/治療/化驗/X光診斷/專職醫療/護理程序/藥物及消耗品
|首年 $450（原價 $620）
|特項西醫診斷程序（第I層）
|電腦掃描、超聲波掃描（頭部、胸部、上腹部、下腹部）
|每個掃描部位 $500
|特項西醫診斷程序（第II層）
|電腦掃描加顯影、磁力共振掃描（頭部、胸部、上腹部、下腹部）
|每個掃描部位 $1,000
|特項西醫診斷程序（第III層）
|磁力共振掃描加顯影（頭部、胸部、上腹部、下腹部）
|每個掃描部位 $2,000
|藥物（出院取藥）
|中藥
|每天每處方 $25
|藥物（出院取藥）
|西藥
|每天每藥項 $5
市場導向服務收費：
市場導向服務提供更高彈性，收費根據醫師級別、病房選擇及治療複雜度而定，以下為部分服務的詳情：
|服務類別
|服務細項 / 醫師級別
|首年收費（港幣）
|原價（港幣）
|中醫診症
|高級中醫師
|每次 $450
|每次 $560
|顧問中醫師
|每次 $790
|每次 $980
|西醫診症
|每次診症
|首年 $480（原價 $600）
|中醫治療 (針刺、灸法、骨傷、推拿、拔罐)
|高級中醫師
|每種治療 $450
|每種治療 $500
|顧問中醫師
|每種治療 $630
|每種治療 $700
|其他中醫治療
|每種治療
|首年 $250 – $450（原價 $280 – $500）
|綜合專職醫療服務
|營養諮詢、物理治療、職業治療及言語治療
|每種治療 $700 – $1,780
|日間住院病房收費
|四人房（每個住院時段）
|首年 $300（原價 $350）
|日間住院病房收費
|三人房（每個住院時段）
|首年 $400（原價 $450）
|日間住院病房收費
|單人房（每個住院時段）
|首年 $700（原價 $750）
|特項西醫診斷程序
|電腦掃描、磁力共振掃描及超聲波掃描服務
|每個掃描部位 $1,190 起
|臨床化驗
|一般化驗
|每項 $90 起
|放射檢查
|一般放射檢查
|每個部位 $290 起
|護理程序
|簡單護理
|每項 $200
|護理程序
|中級護理
|每項 $400
|護理程序
|複雜護理
|每項 $600
|護理程序
|特別護理
|每項 $800
|藥物
|中藥
|每天每處方 $90 起
|藥物
|西藥
|按個別藥物用量收費
香港中醫醫院｜首年限定折扣、三大類別費用全免及社會援助安排
為實踐讓市民以可負擔價格獲得優質服務的承諾，香港中醫醫院訂明政府資助服務將佔總服務量約65%。醫院同時推出了多項優惠與減免機制，確保財政困難的市民也能受惠。
醫院特設首年限定「體驗折扣」，以鼓勵市民體驗服務。在開院首年期間（2025年12月11日至2026年12月11日），部分指定的資助與市場導向服務項目可享原價7折至9折的優惠。資助服務中的全科門診收費為$180港元，而首年日間住院服務（以4小時一個時段計算）收費為450港元，已屬可負擔範圍。
此外，香港中醫醫院設有全面的醫療費用減免機制。以下指定病人組別可獲全額減免，免費使用政府資助的服務：
- 綜合社會保障援助受助人
- 長者院舍照顧服務券計劃級別「0」的院舍券持有人
- 75歲或以上長者生活津貼受惠人
值得強調的是，即使不屬於上述特定類別，其他有經濟困難而未能負擔醫療服務費用的病人，仍可向醫院申請費用減免。然而，所有費用減免均不涵蓋特定的自費項目，例如中藥的特殊加工費、代煎服務費或藥物配送費用等，病人仍需自行承擔相關開支。
在社會援助方面，醫院特別為早前受大埔宏福苑火災影響的居民、僱員，以及因此次火災入住公立醫院的傷者，提供額外的援助安排。他們可獲豁免使用政府資助的香港中醫醫院門診、日間及臨床支援服務費用，此項援助將持續至2026年12月31日。
香港中醫醫院｜交通路線：前往將軍澳百勝角路1號指南
香港中醫醫院的地址為將軍澳百勝角路1號。雖然該位置並非處於將軍澳市中心，但交通配套已因應醫院啟用而獲得大幅度加強，確保市民能夠便捷到達：
- 港鐵及免費接駁： 市民可乘搭港鐵至觀塘綫調景嶺站或將軍澳綫康城站，再轉乘醫院提供的免費接駁交通服務，直達醫院正門。
- 專線小巴服務： 現行新界專線小巴第116號線（百勝角路 – 將軍澳站，循環線）已將醫院的公眾運輸交匯處設為總站。運輸署同時新增了專線小巴116H號線，連接將軍澳站與醫院正門。
- 巴士路線： 醫院入口的百勝角路增設了巴士站，現行多條來往港鐵坑口站、九龍、新界西及新界東的巴士路線均會停經此巴士站。
- 自駕及的士： 醫院大樓設有公眾運輸交匯處（包括的士站及上落客處）及政府收費公眾停車場，提供116個私家車泊位，方便自駕人士。
總體而言，透過多元化的公共交通及免費接駁服務，醫院旨在克服地理位置上的挑戰，提升服務的可及性。
香港中醫醫院｜開放日詳情：參觀日期、時間、網上登記及惡劣天氣安排
為讓公眾深入了解醫院的現代化設施與多元化服務，香港中醫醫院將舉行公眾開放日活動。請注意，開放日期間主要用於參觀與推廣，不提供任何診症服務。
活動簡介與詳情
- 活動日期：2026年1月17日 (星期六) 及 1月18日(星期日)
- 開放時段： 上午9時30分至下午5時30分
- 活動地點： 香港新界將軍澳百勝角路1號香港中醫醫院
- 主要內容： 公眾可參觀醫院的不同展區、拍照留念，更有機會換領紀念品。
網上登記須知與步驟
公眾參觀需透過網上系統登記，每節參觀人數設有上限，請盡早辦理：
- 登記人數限制：每節參觀人數上限為100人，每次登記最多可填寫4人資料。
- 截止日期：網上登記截止日期為2026年1月15日(星期四) 下午5時。
- 確認程序：成功登記者將收到確認電郵，請於抵達時在醫院地下的登記櫃檯出示該電郵。
網上登記連結：請按此進入 香港中醫醫院開放日登記表。
延伸閱讀：
自願醫保計劃懶人包2025｜8大計劃比較+$8000扣稅攻略+自願與傳統醫保分別？
中醫醫院開幕｜首年設7至9折體驗價 收費詳情一覽 全科門診$180起、中藥費每日25元
身體檢查津貼2025｜免費體檢！政府9大體檢津貼申請方法+資格一覽
長者咭優惠2025｜逾100項長者咭樂悠咭飲食購物優惠 麥當勞/譚仔/KFC/惠康/美心都有
藥有所師｜基層醫療以人為本：管理慢病的4大要點
回到目錄
香港中醫醫院的全科門診收費標準是多少？哪三類人可獲費用全免？
政府資助的全科門診每次診症（中醫或西醫診症）收費為$180港元。若包括中醫治療（針刺、灸法、拔罐等），收費亦為每次$180港元。可獲醫療費用全免的三類指定人士包括：綜合社會保障援助受助人、長者院舍照顧服務券計劃級別「0」的院舍券持有人，以及75歲或以上長者生活津貼受惠人。
如何預約香港中醫醫院的門診或治療服務？有哪些預約途徑？
市民可透過四種主要途徑進行預約服務：電話熱線（3121 3121）、官方網站登記、下載流動應用程式，或親臨香港中醫醫院地下接待處現場預約。
香港中醫醫院是否提供中西醫協作治療？其服務模式有哪三種？
是的，中西醫協作是香港中醫醫院的重點服務之一。醫院提供三種核心服務模式：純中醫服務、中醫為主的服務，以及針對特定複雜病症的中西醫協作服務。醫院亦設有中西藥房及西醫診斷設施來支持此協作模式。
如何前往香港中醫醫院（將軍澳百勝角路1號）？有免費接駁交通嗎？
市民可乘港鐵至調景嶺站或康城站，轉乘醫院提供的免費接駁交通直達。此外，亦有多條巴士和小巴（如116H號線）路線直達醫院門口的公眾運輸交匯處，交通配套完善。
香港中醫醫院的首年折扣優惠期是多久？日間住院的資助收費是多少？
香港中醫醫院的首年「體驗折扣」優惠期為2025年12月11日至2026年12月11日。日間住院（每時段）的首年資助收費為$450港元（原價$620），已包括住房、診症、治療、化驗及藥物等費用。