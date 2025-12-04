香港內科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港內科醫生的定義及職責
內科醫生專責處理涉及人體多個器官系統的複雜疾病，主要以非手術方式進行診斷、治理及預防。內科醫學是醫學領域的基石，涵蓋範圍廣泛，常見於處理多重共存的慢性疾病（例如高血壓、糖尿病）或原因不明的症狀。為應對不同的身體系統病變，內科醫生大多會進一步專注於以下次專科領域，以提升其專業深度：
什麼情況下要看內科醫生？
內科醫生是處理複雜或長期疾病的首選。當病人出現持續性、原因不明確，或涉及多於一個器官系統的健康問題時，應盡快諮詢內科專科醫生，以進行全面評估。以下症狀或情況是尋求內科醫生專業協助的常見原因：
內科醫生的診症收費多少？公私營內科醫生收費比較？
公營內科專科門診收費
公立醫院專科門診的收費適用於符合資格人士，價格相對較低廉，主要為經醫生轉介或有迫切需要的個案提供服務，惟需接受較長的輪候期。收費標準如下：
|收費項目
|符合資格人士（港幣）
|非符合資格人士（港幣）
|首次診症
|$135
|$1,190
|其後每次診症
|$80
|$1,190
|每種處方藥物
|$15
|$1,190*
註：非符合資格人士的單次診症費用已涵蓋藥物費用。
私營內科專科醫生收費
私家內科專科醫生的收費具備較大的浮動性，通常由醫生或診所自行釐定。私家服務可提供較彈性的預約和更短的輪候時間，但病人須自行承擔所有醫療費用。以下為市場常見的收費範圍參考：
|收費項目
|收費範圍（港幣）
|備註
|首次診症費
|$800 – $2,500 起
|價格取決於醫生資歷、地區及病情複雜程度
|覆診費用
|$600 – $2,300 起
|一般較首次診症費用略低
|額外醫療程序
|另行計算
|此費用不包括檢驗、化驗、藥物及其他程序
香港內科醫生診所名單及公私營選擇指南
公營醫院（內科）
港島區
|醫院名稱
|地址
|聯絡電話
|內科服務分科
|服務時間 (周一至五)
|葛量洪醫院
|香港仔黃竹坑道125號
|2518 2680
|心臟科、老人科、呼吸系統科
|上午九時至下午五時（周六：上午九時至下午一時）
|東區尤德夫人那打素醫院
|香港柴灣樂民道 3 號
|2595 7778
|（內科服務詳細分科未列明）
|上午九時至下午五時
|瑪麗醫院
|香港薄扶林道 102 號
|2255 4186 / 22554189
|心臟科、內分泌及糖尿科、腸胃及肝臟科、老人科、血液及血液腫瘤科、免疫及過敏病科、內科、內科腫瘤科、腎病科、腦神經科、呼吸系統科、風濕病科
|上午九時至下午五時（周六：上午九時至下午一時）
|律敦治醫院
|香港灣仔皇后大道東266號
|2291 1888
|心臟科、內分泌及糖尿科、腸胃及肝臟科、老人科、內科、腦神經科、呼吸系統科、風濕病科
|上午九時至下午五時
|東華東院
|香港銅鑼灣東院道 19 號
|2162 6022 / 2162 6023
|內分泌及糖尿科、腸胃及肝臟科、老人科、內科、呼吸系統科、風濕病科
|上午九時至下午五時（周六：上午九時至下午一時）
|東華醫院
|香港上環普仁街 12 號
|2589 8606
|心臟復康科、內分泌及糖尿科、內科、腎病科、腦神經科
|上午九時至下午五時
九龍區
|醫院名稱
|地址
|聯絡電話
|內科服務分科
|服務時間 (周一至五)
|明愛醫院
|九龍深水埗永康街 111 號
|34087096
|心臟科、內分泌及糖尿科、腸胃及肝臟科、老人科、內科、腎病科、腦神經科、呼吸系統科、風濕病科
|上午九時至下午五時
|香港佛教醫院
|九龍樂富杏林街 10 號
|2339 6117
|老人科、內科、腎病科、紓緩治療
|上午九時至下午五時（周六：上午九時至下午一時）
|九龍醫院
|九龍亞皆老街 147A
|3129 6614
|胸肺內科
|上午九時至下午五時
|廣華醫院
|九龍窩打老道 25 號
|22426624
|心臟科、內分泌及糖尿科、腸胃及肝臟科、老人科、內科、腎病科、腦神經科、呼吸系統科、風濕病科
|上午九時至下午五時（周六：上午九時至下午一時）
|聖母醫院
|九龍黃大仙沙田坳道 118 號
|23542202
|心臟科、內分泌及糖尿科、腸胃及肝臟科、老人科、內科、腦神經科、呼吸系統科
|上午九時至下午五時（周六：上午九時至下午一時）
|瑪嘉烈醫院
|九龍荔枝角瑪嘉烈醫院路2-10號
|29903871
|心臟科、內分泌及糖尿科、腸胃及肝臟科、老人科、血液及血液腫瘤科、感染及傳染病科、內科、腎病科、腦神經科、呼吸系統科、風濕病科
|上午九時至下午五時（周六：上午九時至下午一時）
|伊利沙伯醫院
|九龍加士居道30號
|35066635
|心臟科、內分泌及糖尿科、腸胃及肝臟科、老人科、血液及血液腫瘤科、內科、內科腫瘤科、腎病科、腦神經科、呼吸系統科、風濕病科
|上午九時至下午五時（周六：上午九時至下午一時）
|基督教聯合醫院
|九龍觀塘協和街 130 號
|39495555
|心臟科、內分泌及糖尿科、腸胃及肝臟科、老人科、血液及血液腫瘤科、感染及傳染病科、內科、內科腫瘤科、腎病科、腦神經科、呼吸系統科、風濕病科
|上午九時至下午五時
新界及離島區
|醫院名稱
|地址
|聯絡電話
|內科服務分科
|服務時間 (周一至五)
|雅麗氏何妙齡那打素醫院
|新界大埔全安路 11 號
|26892999
|具體請查看官網
|上午九時至下午五時
|靈實醫院
|將軍澳靈實路 8 號
|27038480
|老人科、呼吸系統科、記憶門診
|上午九時至下午五時
|北區醫院
|新界上水保健路 9 號
|26837523
|心臟科、內分泌及糖尿科、腸胃及肝臟科、老人科、內科、腎病科、腦神經科、呼吸系統科、風濕病科
|上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
|北大嶼山醫院
|大嶼山東涌松仁路8號
|3467 7376
|老人科、內科
|上午九時至下午五時（周六：上午九時至下午一時）
|博愛醫院
|新界元朗坳頭
|24758702
|具體請查看官網
|上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
|威爾斯親王醫院
|新界沙田銀城街 30-32 號
|35052493
|心臟科、內分泌及糖尿科、腸胃及肝臟科、老人科、血液科、感染及傳染病科、內科、腎病科、腦神經科、呼吸系統科、風濕病科
|上午九時至下午五時
|天水圍醫院
|新界天水圍天壇街11號
|24014599
|具體請查看官網
|上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
|將軍澳醫院
|將軍澳坑口寶寧里 2 號
|22080576
|心臟科、內分泌及糖尿科、腸胃及肝臟科、老人科、血液及血液腫瘤科、內科、腎病科、腦神經科、呼吸系統科、類風濕病科
|上午九時至下午五時
|屯門醫院
|新界屯門青松觀路23號
|24685952
|具體請查看官網
|上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
|仁濟醫院
|新界荃灣仁濟街 7-11 號
|24175888
|心臟科、內分泌及糖尿科、腸胃及肝臟科、老人科、內科、腎病科、腦神經科、呼吸系統科、風濕病科
|上午九時至下午五時（周六：上午九時至下午一時）
私家醫院內科醫生名單
港島區
|醫院名稱
|地址及電話
|醫生名稱
|養和醫院
|地址：香港跑馬地山村道 2 號
電話：2572 0211
|
|港怡醫院
|地址：香港黃竹坑南風徑 1 號
電話：3153 9000
|
|聖保祿醫院
|地址：香港銅鑼灣東院道 2 號
電話：2890 6008
|
|香港港安醫院–司徒拔道
|地址：香港司徒拔道 40 號
電話：3651 8888
|
|嘉諾撒醫院
|地址：香港舊山頂道 1 號
電話：2522 2181
|
|明德國際醫院
|地址：香港山頂加列山道 41 號
電話：2849 0111
|
九龍區
新界區
香港內科醫生邊個好？應如何選擇公私營醫療服務？
選擇內科醫生應考慮病情的複雜程度、所需的緊急性及收費預算。公立醫院輪候時間長但收費低廉；私家醫院服務靈活但收費較高（診症費 $800 至 $2,500 起），建議根據病情緩急在公私營選擇中作出決定。
公立醫院看內科專科門診的收費是多少？
根據醫院管理局標準，符合資格人士的公立醫院專科門診首次診症收費為港幣 $135，其後每次診症 $80，每種藥物 $15。非符合資格人士的收費則為每次診症 $1,190。
私家內科醫生的診症收費範圍大概是多少？
私家內科專科醫生的首次診症收費通常介乎港幣 $800 至 $2,500 或以上，具體取決於醫生的資歷、診所地點及所需檢查。此費用通常不包括任何檢驗、藥物或額外醫療程序。
如何找到香港內科醫生的診所名單及聯絡資料？
您可以參考文章中提供的香港內科醫生公私營診所名單。公營資料可透過醫院管理局網站查閱；私家醫生名單則可透過香港醫學會或本篇文章中列出的私家醫院專科部門查詢。
什麼時候應該直接看心臟科或腸胃肝臟科，而不是普通內科醫生？
如果您出現明確的心臟相關症狀（如持續胸痛、心悸）或嚴重消化系統問題（如慢性出血），則應直接尋求心臟科或腸胃肝臟科等次專科醫生，以獲得更精準及專業的診斷與治療。
內科醫生主要治療哪些慢性疾病？
內科醫生專長於多種慢性疾病的長期管理，包括但不限於：糖尿病、高血壓、風濕病（如類風濕性關節炎）、腎病、哮喘等呼吸系統科疾病，以及其他複雜的內分泌或感染及傳染病問題。
看內科專科是否需要家庭醫生轉介？
在公立醫院體系中，市民必須持有有效轉介信才能預約內科專科門診。在私家醫療體系，雖然病人可以直接預約，但經由家庭醫生轉介有助於保險理賠程序。