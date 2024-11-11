港大醫學院成立全港首間校園社區藥房 致力推動基層醫療發展

社區藥房是社區醫療服務第一線，以推動基層醫療發展，紓緩本港醫療系統壓力。11月11日正式啟用的「香港大學社區藥房」，是由香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）藥理及藥劑學系成立的首間大學社區藥房 ，這標誌著發展基層醫療教育及服務的新里程。

