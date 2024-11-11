港大醫學院成立全港首間校園社區藥房 致力推動基層醫療發展
「香港大學社區藥房」由該學系的藥劑師營運管理，是一個跨專業的醫療保健服務及學術研究平台，並以藥劑師為主導提供多元化的基層醫療健康服務，採取「預防為重、社區為本」的策略，致力加強基層醫療健康服務，提升大眾自我管理健康的能力。
出席開幕典禮的主禮嘉賓包括香港特別行政區政府醫務衞生局副局長李夏茵醫生、安老事務委員會主席李國棟醫生、衞生署署理助理署長（長者健康）署長林民聰醫生、基層醫療健康專員彭飛舟醫生、港大副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星教授，及港大醫學院藥理及藥劑學系黃志基教授。
出席開幕典禮的主禮嘉賓包括（左起）港大醫學院劉澤星教授、衞生署林民聰醫生、安老事務委員會李國棟醫生、醫務衞生局李夏茵醫生、基層醫療署彭飛舟醫生，及港大醫學院黃志基教授。
（圖片來源：香港大學李嘉誠醫學院）
劉澤星教授在典禮致辭時表示：「『香港大學社區藥房』作為大學社區藥房的先鋒，體現我們對創新藥劑服務、教學模式和科研的承諾。隨著基層醫療需求的增加，我們通過跨專業教育計劃，致力於培養醫療專業人員之間的協作能力，特別是在基層醫療環境中，藥劑師、家庭醫生，及其他專職醫療人員之間的有效溝通和合作是提供全面健康照護的關鍵。」
李夏茵醫生表示，政府致力推進基層醫療，當中一個重要基礎元素便是建立優質的社區藥房服務，以加強藥物配發，提供藥劑諮詢服務和增加便捷的藥物配發選擇。她說，教學社區藥房為培訓下一代藥劑師提供重要場所，有助保證人才質素，進一步提升本港基層醫療服務的質素。
「香港大學社區藥房」是全港首間設於大學校園內的教學社區藥房，座落於港大醫學院沙宣道3號學術樓，毗鄰瑪麗醫院，銳意建立一套結合跨專業教學、研究和服務的可持續營運模式，同時加強藥劑師在社區及基層醫療中的角色，以減低對醫院及至整個醫療體系的負擔。
社區藥房是今年施政報告中基層醫療發展的重點措施之一，此創新舉措將成為基層醫療教育的重要平台，為市民提供廣泛的健康服務，包括預防疾病、慢性病及輕微疾病的管理、藥物諮詢、護理及治療，以提升市民管理健康和預防疾病的能力。
藥劑師在社區藥房除了會透過諮詢服務提高患者用藥依從性，更會提供個人化的用藥指導，並在覆配及整合藥物期間，收集患者數據以監測不良反應和療效，將結果反饋給家庭醫生，又可以在協作研究中提供數據及専業意見，協助相關疾病的研究。
「香港大學社區藥房」座落於沙宣道3號醫學院學術樓，毗鄰瑪麗醫院，是一個跨專業的醫療保健服務及學術研究平台。 （圖片來源：香港大學李嘉誠醫學院）
「香港大學社區藥房」為藥劑系學生提供了一個嶄新的實踐和學習環境，配合由藥理及藥劑學系主導的跨專業教育計劃（Interprofessional Education），鞏固與臨床醫學學院及護理學院的合作，更能強化學生的臨床技能和跨專業協作能力，令他們在基層醫療服務發揮優勢。