香港家庭醫學醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

香港現時約有500名家庭醫學註冊醫生。面對如此廣泛的家庭醫學服務選擇，市民往往難以抉擇：香港家庭醫學醫生邊個好？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫療機構資料，詳細比較收費差異，提供家庭醫學醫生診所名單，助你找到合適的家庭醫學醫生。

家庭醫學醫生名單

家庭醫學醫生的定義與職責

家庭醫學醫生是提供基層醫療服務的專業人士，其核心職責是為不同年齡、性別及健康狀況的病人提供持續性、全面性及全人護理。家庭醫學的服務範疇廣泛，涵蓋多個醫學領域，旨在為病人提供一站式的健康管理服務。家庭醫學醫生的主要職責及服務範疇包括：

  • 急性疾病處理：診斷及治療常見的突發性疾病，例如流行性感冒、呼吸道感染、腸胃炎、輕微創傷及皮膚過敏等。
  • 慢性病管理：為長期疾病如高血壓糖尿病高血脂及哮喘等提供長期監測、藥物調整及慢性病管理計劃。
  • 預防醫學服務：提供健康教育、生活方式指導、各類預防性疫苗接種及年度健康檢查，推動預防保健。
  • 婦幼健康護理：提供常規的婦科檢查、孕前諮詢、兒童健康檢查及發育監測。
  • 心理及社會健康：識別和處理常見的心理健康問題，如輕度抑鬱症焦慮症，並在有需要時轉介至專科服務。

什麼情況下要看家庭醫學醫生？

家庭醫學醫生是市民尋求醫療服務的第一站，尤其適合處理範圍廣泛且未經確定的健康問題。由於家庭醫學提供「全人護理」，他們能夠將症狀與病人的整體健康和歷史聯繫起來，提供最為個人化的診治方案。若病情需要，他們也會負責轉介至合適的專科醫生，避免延誤治療。

以下列出市民應尋求家庭醫學醫生協助的常見情況：

  • 出現未經確診的身體不適，例如持續發燒、疲倦或體重不明原因的改變。
  • 需要進行常規的健康檢查、身體檢查或疫苗接種（如流感疫苗、HPV疫苗等）。
  • 需要長期覆診及監測已確診的慢性病，包括糖尿病高血壓或高膽固醇等。
  • 處理常見的急性感染和輕微疾病，例如傷風、感冒、輕度腹瀉或簡單的皮膚問題。
  • 需要關於飲食、運動、壓力處理或其他生活習慣的健康諮詢。
  • 希望獲得中肯的專科轉介意見，或對專科報告有疑問。

家庭醫學醫生的診症收費多少？公私營家庭醫學醫生收費比較？

公營醫院家庭醫學服務收費

公營醫療體系主要透過醫院管理局轄下的普通科門診診所提供基層醫療。這是公眾選擇家庭醫學醫生服務的低收費途徑，其價格受到政府資助。

項目 詳情
診症收費標準 HK$50 每項服務收費（符合資格人士）
服務對象 主要服務符合醫院管理局資格人士
服務特點 費用低廉，穩定可靠，覆蓋基本的急性病症診斷、治療及慢性病覆診服務。
輪候時間 需求量大，預約及實際輪候時間相對較長，特別是對於非緊急個案。

私家醫院家庭醫學服務收費

私家家庭醫學醫生在診症收費上差異較大，主要基於醫生的資歷、診所地理位置及服務複雜性。私營服務的優勢在於其高度的彈性和個人化的護理模式。

項目 詳情
診症收費標準 約 HK$400 – HK$800 起跳（純診金，不含藥費、檢查費及其他程序）
服務對象 所有市民，尤其適合追求個人化和優質服務的病人
服務特點 提供全面基層醫療、慢性病管理，預約彈性高，可選擇特定醫生長期跟進，輪候時間短。
額外收費 通常需額外支付藥費、疫苗注射費及各種醫療程序的費用。

香港家庭醫學醫生診所名單及公私營選擇指南

家庭醫學服務涵蓋基層醫療的各個層面。在選擇服務時，公營體系透過轄下的普通科門診提供基礎且低廉的醫療服務，而私營醫療則提供更靈活的預約和個人化護理。以下詳細列出公營家庭醫學診所及私營醫院/診所的具體名單，助您作出最合適的公私營選擇。

公營醫院/門診服務名單

港島區

診所名稱 地址 診所電話 服務時間 (周一至五)
香港仔賽馬會家庭醫學診所 香港仔水塘道10號 2555 0381 / 2555 0382 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
鴨脷洲家庭醫學診所 鴨脷洲大街161號 2518 5610 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
中區家庭醫學診所 中環九如坊1號 2545 1485 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
柴灣家庭醫學診所 柴灣康民街1號地下 2556 0261 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
堅尼地城賽馬會家庭醫學診所 堅尼地城域多利道45號 2817 3215 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
北角柏立基夫人家庭醫學診所 北角七姊妹道140號一樓 2561 6161 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
西灣河家庭醫學診所 西灣河太康街28號一樓 3620 3314 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
西營盤賽馬會家庭醫學診所 西營盤皇后大道西134號 2859 8203 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
筲箕灣賽馬會家庭醫學診所 筲箕灣柴灣道8號一樓 2560 0211 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
赤柱家庭醫學診所 赤柱黃麻角道14號地下 2813 6741 下午2:00 – 5:00
東華東院家庭醫學診所 銅鑼灣東院道 19 號東華東院 主座大樓地下 2162 6022 / 2162 6023 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
東華醫院家庭醫學診所 上環普仁街 12 號東華醫院鶴堅士樓地下 2589 8518 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
灣仔貝夫人家庭醫學診所 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層 3553 3116 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
環翠家庭醫學診所 柴灣環翠邨第12座地下 2897 5527 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00

九龍區

診所名稱 地址 診所電話 服務時間 (周一至五)
明愛醫院家庭醫學診所 深水埗永康街 111 號明愛醫院懷明樓地下 34087001 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
中九龍家庭醫學診所 旺角亞皆老街147號A 27621456 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
長沙灣賽馬會家庭醫學診所 長沙灣廣利道2號 23878211 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
東九龍家庭醫學診所 鑽石山斧山道160號 23204240 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
香港佛教醫院家庭醫學診所 樂富杏林街 10 號香港佛教醫院A座低層 2339 6117 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
紅磡家庭醫學診所 紅磡差館里22號 2353 3811 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
九龍灣家庭醫學診所 九龍灣啟仁街9號一樓 2116 2812 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
九龍城李基紀念家庭醫學診所 九龍城賈炳達道99號 2382 1096 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
廣華醫院家庭醫學診所 油麻地窩打老道 25 號廣華醫院東華三院徐展堂門診大樓1樓 3517 2981 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
觀塘家庭醫學綜合中心 觀塘協和街60號地下高層 2389 0331 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
藍田家庭醫學診所 藍田啟田道99號 23462853 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
旺角李寶椿家庭醫學診所 旺角鴉蘭街 22 號 2393 8161 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
南昌家庭醫學診所 長沙灣東京街西3號庫務大樓地下 3742 3876 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
南山家庭醫學診所 深水埗南山邨南堯樓地下 2779 5688 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
牛頭角賽馬會家庭醫學診所 牛頭角定安街 60 號地下 3518 7710 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
聖母醫院家庭醫學診所 黃大仙沙田坳道 118 號聖母醫院門診大樓地下 2354 2267 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
新蒲崗柏立基家庭醫學診所 新蒲崗太子道東600號 2383 3311 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
石硤尾家庭醫學診所 深水埗石硤尾邨美禧樓2樓201B 27883023 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
順利家庭醫學診所 觀塘順利邨利富樓地下 23430247 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
土瓜灣順德聯誼會梁銶琚家庭醫學診所 九龍城馬頭圍道165號土瓜灣市政大廈暨政府合署2樓 2715 9538 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
慈雲山伍若瑜家庭醫學診所 慈雲山雙鳳街55號 2325 5221 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
橫頭磡賽馬會家庭醫學診所 橫頭磡聯合道200號 3143 7100 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
西九龍家庭醫學診所 深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署地下 21507200 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
油麻地賽馬會家庭醫學診所 油麻地炮台街145號一樓 22722400 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00

新界區及離島

診所名稱 地址 診所電話 服務時間 (周一至五)
下葵涌家庭醫學診所 葵涌麗祖路77號 365 15411 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
粉嶺家庭醫學診所 粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心1樓 26394601 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
錦田家庭醫學診所 石崗錦田路200號 2488 1437 上午9:00 – 下午12:30
葵涌伍若瑜夫人家庭醫學診所 梨木樹和宜合道310號 2401 0124 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
瀝源家庭醫學診所 沙田瀝源街9號地下 26928730 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
馬鞍山家庭醫學診所 馬鞍山西沙路609號地下 2644 5521 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
梅窩家庭醫學診所 大嶼山梅窩銀礦灣路2號梅窩政府合署地下及一樓 29842080 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
北區家庭醫學綜合中心 上水衛和街3號北區社區健康中心大樓3樓 2957 5186 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
北葵涌家庭醫學診所 葵涌大白田街125號 2418 8501 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00 (逢星期三及四)
北南丫家庭醫學診所 南丫島榕樹灣大街100號地下 29820213 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
北大嶼山家庭醫學綜合中心 大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院3樓 3467 7374 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
坪洲家庭醫學診所 坪洲聖家路1號A地下 2983 1110 上午9:15 – 下午1:00；下午2:00 – 5:15
西貢方逸華家庭醫學診所 西貢萬年街23號地下 2792 2601 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
沙頭角家庭醫學診所 沙頭角公路（石涌凹段）58號地下 2674 0231 星期二：上午9:00 – 下午12:30；星期一及四：下午2:30 – 5:00
沙田(大圍)家庭醫學診所 大圍文禮路2號地下 2691 1618 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
索罟灣家庭醫學診所 南丫島索罟灣第二街1號地下 29828350 星期一及五：上午9:15 – 下午1:00；下午2:00 – 5:15
南葵涌賽馬會家庭醫學診所 葵涌葵盛圍310號 2615 7333 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
長洲醫院家庭醫學診所 長洲東灣長洲醫院路長洲醫院門診大樓1樓 29862100 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
打鼓嶺家庭醫學診所 打鼓嶺坪輋路136號打鼓嶺鄉村中心政府大樓地下 26744283 星期四：上午9:00 – 下午12:30；星期二：下午2:30 – 5:00
大澳賽馬會家庭醫學診所 大嶼山大澳石仔埗街103號地下 2985 7236 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
大埔賽馬會家庭醫學診所 大埔汀角路37號地下 26642039 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
大埔王少清家庭醫學診所 大埔寶湖里1號地下 2658 9182 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
天水圍(天瑞路)家庭醫學診所 天水圍天瑞路3號 2448 5511 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
天水圍(天業路)家庭醫學綜合中心 天水圍天業路3號 (香港濕地公園及天葵路慧景軒對面) 31242200 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
將軍澳(寶寧路)家庭醫學診所 將軍澳寶寧路28號地下 2191 1083 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
將軍澳賽馬會家庭醫學診所 將軍澳寶琳北路99號地下 2701 9922 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
將軍澳南家庭醫學診所 將軍澳唐賢街30號將軍澳政府合署北座一樓 29700200 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
青衣長康家庭醫學診所 青衣長康邨長康第一商場3樓 2719 8130 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
青衣市區家庭醫學診所 青衣青綠街21號 24346205 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
荃灣戴麟趾夫人家庭醫學診所 荃灣沙咀道213號 2614 4789 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
屯門家庭醫學診所 屯門新墟青賢街11號 2452 9111 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
屯門湖康家庭醫學診所 屯門湖康街2號 24583788 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
屯門仁愛家庭醫學診所 屯門屯利街六號地下 24043700 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
仁濟醫院家庭醫學診所 荃灣仁濟街 7-11 號仁濟醫院C座3樓 2417 8825 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
圓洲角家庭醫學診所 沙田插桅杆街29號地下 26473383 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00
元朗賽馬會家庭醫學診所 元朗青山公路（元朗段）269號 2443 8511 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00；黃昏 6:00 – 10:00
元朗容鳳書家庭醫學診所 元朗西菁街26號 24438400 上午9:00 – 下午1:00；下午2:00 – 5:00

私立醫院家庭醫學醫生名單

港島區

醫院名稱 地址及電話 醫生名稱
嘉諾撒醫院 地址：香港舂山頂道 1 號
電話：2522 2181
  • 陳洪昭醫生
養和醫院 地址：跑馬地山村道 2 號
電話：2572 0211
  • 袁光文醫生
  • 陳錦婷醫生
  • 陳素懷醫生
  • 鄭嘉怡醫生
  • 張宇醫生
  • 周詠文醫生
  • 鐘澤讌醫生
  • 傅邦彥醫生

九龍區

醫院名稱 地址及電話 醫生名稱
聖德肋撒醫院 地址：九龍太子道327號
電話：2200 3434
  • 歐陽肇興醫生
  • 徐兆恒醫生
  • 劉大維醫生
播道醫院 地址：香港九龍亞皆老街222號
電話：2711 5222
  • 家輝醫生
  • 廓建理醫生
  • 吳進坡醫生
香港家庭醫學中心 地址：九龍大角咀福利街8號港灣豪庭廣場1樓111號舖
電話：3144 3177
  • 蔡麗珍醫生
  • 李圓圓醫生

新界區

醫院名稱 地址及電話 醫生名稱
仁安醫院 地址：沙田大圍富健街18號
電話：2608 3388
  • 陳洪昭醫生
香港中文大學醫院 地址：沙田澤祥街9號
電話：3946 6888
  • 香子翎醫生

香港家庭醫學科醫生邊個好？選擇公營或私營服務有何分別？

選擇應基於個人需求，如診金收費預算、輪候時間和長期護理需求。公營門診收費低廉但輪候長；私家醫生輪候短但收費高，提供更彈性的公私營選擇。

家庭醫學科醫生的平均收費範圍是多少？

私營家庭醫學科醫生診金一般介乎 HK$400 至 HK$800 起（不含藥費及其他程序）。公營普通科門診收費則統一為 HK$50（符合資格人士）。

什麼時候應看家庭醫學科醫生，而非直接看專科？

家庭醫學科醫生提供基層醫療及全人護理，適合處理急性輕微疾病、慢性病管理、例行檢查及未確診的症狀。若病情複雜，他們會為您轉介至合適的專科醫生。

如何預約公營普通科門診（GOPC）的家庭醫學服務？

公營普通科門診主要通過醫院管理局的電話預約系統或應用程式進行預約。建議提前查閱您所選地區診所名單的預約電話，以確保能預約到合適的時段。

家庭醫學科醫生在慢性病管理中的角色是什麼？

他們是慢性病管理的核心，負責為病人制定長期治療計劃、監測病情、調整藥物，並提供生活習慣、飲食等方面的專業指導，提供連續性和全面的照護。

