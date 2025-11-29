香港放射科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
放射科醫生的定義及職責
放射科醫生是專門利用醫學影像技術來診斷、預防和治療疾病的醫學專家。放射科醫生的主要職責是解讀從X光、超聲波、電腦掃描和磁力共振等儀器獲得的醫療影像，並向轉介醫生提供詳細的診斷報告。放射科專科領域大致包括：
- 診斷放射學：利用非電離或電離輻射線（如X光、CT、MRI、超聲波）對身體各部位進行影像檢查，以識別和評估病理狀況。
- 介入放射學：運用影像導引技術，執行微創治療程序，例如血管栓塞術、引流術、活檢或癌症局部治療，這類手術由被稱為「介入放射科醫生」的專家執行。
- 神經放射學：專注於中樞神經系統的診斷與介入治療，如大腦、脊髓及其周圍結構的複雜影像解讀。
- 核子醫學：使用放射性藥物進行診斷掃描（如PET/CT），以評估器官功能和分子水平的病變。
什麼情況下要看放射科醫生？
通常情況下，病人不會直接會見放射科醫生，而是由臨床醫生（如家庭醫生、骨科醫生或腫瘤科醫生）根據病情需要，轉介進行特定的醫療影像檢查。以下情況通常需要透過影像檢查，間接尋求放射科醫生的專業診斷：
放射科的收費多少？公私營放射科醫生收費比較？
放射科的收費主要涉及影像檢查費用和由放射科醫生撰寫報告的費用。由於檢查儀器昂貴，無論是公營還是私營，相關醫療服務的開支都可能較高。市民應在獲得轉介時，向醫院或診所查詢詳細的價目表。
公營放射科服務收費：
公營醫院（醫院管理局轄下）的放射科服務主要透過專科門診轉介或急症室提供。雖然這部分服務的目的是進行「診斷」，而非「專科門診會診」，但其診症費用參照醫管局標準，對符合資格人士有較大的資助：
|服務對象
|專科門診首次診症收費（參考）
|其後每次診症收費（參考）
|符合資格人士
|HK$135
|HK$80
|非符合資格人士
|HK$1,190
|HK$1,050
注意：上述費用僅為專科門診的診症費用，不包括高階影像檢查（如CT、MRI）或介入性治療的實際費用。公營醫院會根據醫管局的既定收費表對特定程序進行收費，但整體而言，其檢查及治療的總成本對符合資格人士而言，遠低於私人市場，是主要的公私營選擇差異。
私營放射科服務收費：
私營醫療機構提供的放射科服務在收費上差異極大，且通常遠高於公營體系。以下是不同檢查類型的預計收費範圍，供市民參考：
|檢查類型
|預計收費範圍（HKD）
|收費影響因素
|普通診斷檢查（如X光）
|費用相對較低，視診所而定
|不同診所或私家醫院的定價、檢查複雜度。
|高階影像檢查（如CT、MRI）
|數千至數萬元港幣不等
|檢查部位、是否使用顯影劑、醫院/診所品牌及設施等級。
|介入性程序（如活檢、栓塞術）
|較為複雜且高昂
|手術複雜程度、是否需要留院、專業醫生經驗。
香港放射科醫生診所名單及公私營選擇指南
對於需要進行高階診斷的市民，公私營選擇是首要考慮因素。公營醫院體系雖然輪候時間較長，但具備資助性收費和全面的專科轉介服務。以下是香港部分提供放射科服務的公立醫院名單，市民通常需經醫生轉介方可使用相關影像診斷服務：
公營醫院放射科醫生名單
公立醫院的影像診斷服務主要透過內部轉介提供給住院病人或專科門診病人。
私家醫院放射科醫生名單
私營機構提供多樣化的影像診斷服務，具備較短的輪候時間和靈活的預約安排。市民可根據地區和服務類型選擇合適的機構。以下列出部分香港主要的私家醫院及醫學診斷中心：
港島區
|醫院名稱
|地址及電話
|醫生名稱
|養和醫院
|地址：香港跑馬地山村道2號
電話: 2835 8900
|
|聖保祿醫院
|地址：香港銅鑼灣東院道2號
電話: 2830 8637
|
|卓健醫療 (金鐘-海富中心)
|地址：香港金鐘夏慤道18號海富中心第1期16樓1605-09室
電話: 2529 8667
|
|德譽醫學影像中心
|地址: 香港中環皇后大道中36號興瑋大廈4樓
電話: 2956 3988
|
九龍區
|醫院名稱
|地址及電話
|醫生名稱
|香港浸信會醫院
|地址：九龍窩打老道222號
電話: 2339 8980 (放射診斷部)
|
|聖德肋撒醫院
|地址: 香港九龍太子道327號
電話: 2200 3112 (X光部)
|
|亞洲醫學診斷中心
|地址: 九龍彌敦道688號旺角中心1508室
電話: 3758 4183 (超聲波/乳房造影中心)
|
|香港綜合腫瘤中心 (九龍)
|地址：九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座1908-09室
電話: 3700 6818
|
|雅博醫學診斷及化驗中心 (旺角)
|地址：九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心一期8樓829室
電話: 請向中心查詢
|
|醫薈坊 (12樓)
|地址: 九龍尖沙咀彌敦道26號12樓
電話: 2369 8838 (尖沙咀綜合專科診所)
|
新界區
|醫院名稱
|地址及電話
|醫生名稱
|仁安醫院
|地址：新界大圍富健街18號
電話: 2608 6888 (醫療造影部)
|
|香港港安醫院 (荃灣)
|地址：新界荃灣荃景圍199號
電話: 2275 6688 (總機)
|
放射科醫生和放射師有什麼區別？
放射科醫生（Radiologist）是完成專科訓練的醫生，負責解讀醫療影像（如X光、CT、MRI）並撰寫診斷報告。放射師（Radiographer）是專業技術人員，負責操作這些影像設備。兩者職責不同，但緊密合作。
透過公立醫院預約放射科檢查的流程是怎樣的？
在公立醫院體系中，病人不能直接預約放射科服務。通常需要先由普通科醫生或醫院專科門診醫生評估後，發出轉介信，才能排期進行相關影像檢查。公立服務輪候時間較長。
私家醫院進行一次高階影像檢查（如MRI或CT掃描）大約收費範圍是多少？
私營機構的收費差異極大，一次MRI或CT掃描費用通常從數千港幣到數萬元港幣不等。具體價格取決於檢查的身體部位、是否需注射顯影劑，以及選擇的醫院或診斷中心品牌。
什麼是「介入放射學」（Interventional Radiology）？
介入放射學是放射科的一個分支，專門利用影像導引技術（如超聲波或X光透視）來執行微創治療程序或診斷程序，例如活組織檢查（Biopsy）、血管栓塞、引流或局部腫瘤消融等。
如何確認我選擇的私家醫院醫生是合格的放射科專科醫生？
香港醫務委員會設有專科名冊，市民應透過醫委會的官方網站或香港醫學會的醫生資料庫，查詢醫生的全名，確認其是否已在「放射科」專科名冊上註冊，以確保專業資格。