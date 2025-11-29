香港放射科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

香港現時約有300至400名放射科註冊醫生。面對醫療影像服務的廣泛需求，市民常感到難以抉擇：？《日日健康》編輯團隊深入剖析放射科醫生的職責與專業分科，詳細比較公營與私營的服務收費差異，並提供公私營選擇指南，找到合適的放射科醫生獲得專業診斷。