香港普通科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

香港現時約有 7,800 名普通科註冊醫生。面對如此廣泛的基層醫療服務選擇，市民往往難以抉擇：香港普通科醫生邊個好？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家診所資料，詳細比較收費差異，提供普通科醫生診所名單及公私營選擇指南，助你找到合適的普通科醫生。

香港普通科醫生邊個好目錄

普通科醫生名單

普通科醫生的定義及職責

普通科醫生，在香港亦常被稱為全科醫生，是醫療體系中的第一道防線。他們不僅提供日常的診斷和治療，更致力於預防醫學和健康教育。在面對較為複雜或超出其能力範圍的病症時，專業的普通科醫生會適時將病人轉介至合適的專科醫生，確保患者獲得最適切的進階治療，從而優化整體醫療開支。

以下是普通科醫生的主要工作內容：

  • 為病人進行詳細檢查，包括查閱病歷和處方合適的藥物。
  • 處理偶發性疾病，如流感、傷風、輕微外傷及腸胃炎等。
  • 管理長期病患，例如定期跟進高血壓、高血糖（糖尿病）和高膽固醇等慢性疾病。
  • 提供健康檢查服務及疾病預防忠告，如流感疫苗或子宮頸癌（HPV）疫苗注射。
  • 應病人需求簽發病假紙、撰寫醫療報告，或轉介到其他專科進行深入診治。
  • 提供基本護理程序，包括傷口敷藥或注射服務。

若您需要長期管理慢性疾病或進行年度健康檢查，建議選擇可信任的家庭普通科醫生建立長期的醫患關係。

什麼情況下要看普通科醫生？

普通科醫生是市民遇到大部分健康問題時的首選。定期尋求普通科醫生的診療，對於維持個人健康和預防疾病有莫大助益。普通科醫生能及早發現潛在的健康警號，避免小病惡化成大患。以下是市民應考慮尋求普通科醫生協助的常見情況：

  • 急性症狀出現：如持續的咳嗽、喉嚨痛、發燒、腹瀉或嘔吐。
  • 慢性病穩定管理：定期覆診以調整藥物，並監測血壓或血糖水平，確保病情穩定。
  • 輕微皮膚問題：例如暗瘡、濕疹或一般的皮膚敏感。
  • 身體不適但原因不明：如持續性頭痛、疲勞或輕微的身體疼痛。
  • 預防及保健需求：需要接種疫苗、進行年度身體檢查，或尋求預防醫學建議。
  • 心理或精神健康問題：如初步的失眠或輕度焦慮，以便進行初步評估和適當轉介。

普通科醫生的診症收費多少？公私營普通科醫生收費比較

選擇普通科醫生時，收費是重要的考慮因素。香港的醫療系統主要分為公營和私營兩大體系，兩者的診金和服務模式存在顯著差異，市民可根據自身需要、經濟能力和對服務速度的要求作出公私營選擇。

公營普通科服務收費

公營普通科門診主要由醫院管理局提供，其收費極具成本效益，特別是對於符合資格人士。此類服務旨在為市民提供基本疾病的診療和慢性疾病的持續護理。然而，公營門診的缺點是預約輪候時間可能較長，且無法自由選擇醫生。

服務項目 符合資格人士費用 (港幣) 非符合資格人士費用 (港幣)
普通科門診（每次診症） $50 $445
專科門診（首次診症） $135 $1,190
專科門診（其後每次診症） $80 $1,190
每種處方藥物收費（普通科及專科） $15（每種） 不適用（已計入診金，或個別收費）

註：以上公營醫院收費資料主要參考醫院管理局的「普通科門診」服務收費，非急症室或住院費用。

私營普通科服務收費

私家普通科醫生的收費標準差異較大，主要取決於診所的地點、醫生的資歷和經驗，以及是否包含藥物費用。一般而言，私家醫生的首次會診費用通常在 HK$240 至 HK$1,500 不等，此費用多數包含診症及基本藥物，但不一定涵蓋注射、敷藥或詳細化驗等額外醫療程序。

普通科醫生名單

香港普通科醫生診所名單及公私營選擇指南

公營門診主要由醫院管理局管理，提供標準化服務，而私營診所及醫院則提供更彈性、更快捷的診療，但收費相對較高。以下為不同地區的主要普通科門診診所名單及私家醫院資訊。

公營醫院管理局普通科門診診所

港島區

診所名稱 地址 電話號碼 服務時間 (周一至五)
香港仔賽馬會普通科門診診所 水塘道10號 25550381 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
柏立基夫人普通科門診診所 七姊妹道140號一樓 2561 6161 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
鴨脷洲普通科門診診所 鴨脷洲大街161號 2518 5610 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
中區健康院普通科門診診所 九如坊1號 2545 1485 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
柴灣普通科門診診所 康民街1號地下 25560261 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
堅尼地城賽馬會普通科門診診所 域多利道45號 2817 3215 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
西灣河普通科門診診所 太康街28號一樓 36203314 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
西營盤賽馬會普通科門診診所 皇后大道西134號 28598203 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
筲箕灣賽馬會普通科門診診所 柴灣道8號一樓 2560 0211 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
赤柱普通科門診診所 黃麻角道14號地下 2813 6741 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
東華東院普通科門診部 東院道 19 號東華東院 主座大樓地下 21626022 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
東華醫院普通科門診診所 普仁街 12 號東華醫院鶴堅士樓地下 25898518 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
貝夫人普通科門診診所 皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層 3553 3116 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
環翠普通科門診診所 環翠邨第12座地下 28975527 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00

如需預約公營普通科門診，請撥打醫院管理局門診預約服務熱線或使用「HA Go」手機應用程式。

九龍區

診所名稱 地址 電話號碼 服務時間 (周一至五)
明愛醫院家庭醫學診所 永康街 111 號明愛醫院懷明樓地下 34087001 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
中九龍診所 亞皆老街147號A 3157 0810 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
長沙灣賽馬會普通科門診診所 廣利道2號 2387 8211 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
東九龍普通科門診診所 斧山道160號 23204240 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
香港佛教醫院普通科門診診所 杏林街 10 號香港佛教醫院A座低層 2339 6117 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
紅磡診所 差館里22號 2353 3811 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
九龍灣健康中心普通科門診診所 啟仁街9號一樓 2116 2812 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
廣華醫院全科門診部 窩打老道 25 號廣華醫院東華三院徐展堂門診大樓1樓 3517 2981 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
觀塘社區健康中心 協和街60號地下高層 3157 0687 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
藍田分科診所普通科門診診所 啟田道99號 2346 2853 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
李基紀念醫局 賈炳達道99號 2382 1096 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
李寶椿普通科門診診所 鴉蘭街 22 號 2393 8161 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
南山普通科門診診所 南山邨南堯樓地下 2779 5688 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
牛頭角賽馬會普通科門診診所 定安街 60 號地下 3518 7710 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
聖母醫院家庭醫學診所 沙田坳道 118 號聖母醫院門診大樓地下 2354 2267 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
柏立基普通科門診診所 太子道東600號 2383 3311 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
石硤尾普通科門診診所 石硤尾邨美禧樓2樓201B (臨時地址) 27883023 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
順利普通科門診診所 順利邨利富樓地下 23430249 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
順德聯誼會梁銶琚診所 馬頭圍道165號土瓜灣市政大廈暨政府合署2樓 2715 9538 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
橫頭磡賽馬會普通科門診診所 橫頭磡聯合道200號 3143 7100 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
西九龍普通科門診診所 長沙灣道303號長沙灣政府合署地下 2150 7200 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
伍若瑜普通科門診診所 雙鳳街55號 3157 0116 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
油麻地賽馬會普通科門診診所 炮台街145號一樓 22722400 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00

新界及離島區

診所名稱 地址 電話號碼 服務時間 (周一至五)
粉嶺家庭醫學中心 璧峰路2號粉嶺健康中心1樓 26394601 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
下葵涌普通科門診診所 麗祖路77號 3651 5411 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
錦田診所 錦田路200號 2488 1437 上午9:00 至 下午12:30
戴麟趾夫人普通科門診診所 沙咀道213號 2614 4789 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
瀝源普通科門診診所 瀝源街9號地下 26928730 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
馬鞍山家庭醫學中心 西沙路609號地下 2644 5521 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
容鳳書健康中心 元朗西菁街26號 24438400 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
方逸華普通科門診診所 萬年街23號地下 2792 2601 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
伍若瑜夫人普通科門診診所 梨木樹和宜合道310號 2401 0124 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
梅窩普通科門診診所 梅窩銀礦灣路2號梅窩政府合署地下及一樓 29842080 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
北葵涌普通科門診診所 大白田街125號 2418 8501 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
北南丫普通科門診診所 榕樹灣大街100號地下 2982 0213 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
北大嶼山社區健康中心 大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院3樓 3467 7374 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
坪洲普通科門診診所 坪洲聖家路1號A地下 2983 1110 上午9:15 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:15
沙頭角普通科門診診所 沙頭角公路（石涌凹段）58號地下 2674 0231 下午2:30 至 下午5:00
沙田（大圍）普通科門診診所 大圍文禮路2號地下 2691 1618 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
石湖墟賽馬會普通科門診診所 石湖墟馬會道108至130號地下 2670 0211 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
索罟灣普通科門診診所 索罟灣第二街1號地下 29828350 上午9:15 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:15
南葵涌賽馬會普通科門診診所 葵涌葵盛圍310號 2615 7333 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
長洲醫院普通科門診部 東灣長洲醫院路長洲醫院門診大樓1樓 29862100 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
打鼓嶺普通科門診診所 打鼓嶺坪輋路136號打鼓嶺鄉村中心政府大樓地下 2674 4283 下午2:30 至 下午5:00
大澳賽馬會普通科門診診所 大嶼山大澳石仔埗街103號地下 2985 7236 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
大埔賽馬會普通科門診診所 大埔汀角路37號地下 26642039 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
天水圍(天業路)社區健康中心 天水圍天業路3號 3124 2200 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
天水圍健康中心(天瑞路) 天水圍天瑞路3號 2448 5511 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
將軍澳(寶寧路)普通科門診診所 寶寧路28號地下 2191 1083 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
將軍澳賽馬會普通科門診診所 寶琳北路99號地下 2701 9922 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
青衣長康普通科門診診所 青衣長康邨長康商場3樓 2719 8130 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
青衣市區普通科門診診所 青衣青綠街21號 2434 6205 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
屯門診所 屯門新墟青賢街11號 2452 9111 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
屯門湖康診所 屯門湖康街2號 2458 3788 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
王少清家庭醫學中心 大埔寶湖里1號地下 2658 9182 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
仁濟醫院全科診所 荃灣仁濟街 7-11 號仁濟醫院C座3樓 2417 8825 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
仁愛普通科門診診所 屯門屯利街六號地下 24043700 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
圓洲角普通科門診診所 沙田插桅杆街29號地下 2647 3383 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00
元朗賽馬會健康院 青山公路（元朗段）269號 2443 8511 上午9:00 至 下午1:00；下午2:00 至 下午5:00

私家醫院

港島區

醫院名稱 地址及電話 醫生名稱
嘉諾撒醫院 地址：香港舊山頂道 1 號

電話：2522 2181
  • 陳祖彥醫生 (普通科)
  • 陳百豪醫生 (普通科)
  • 陳洪昭醫生 (家庭醫學)
港怡醫院 地址：香港黃竹坑南風徑 1 號

電話：3153 9000
  • 24小時門診及急症服務由駐院普通科醫生團隊提供
養和醫院 地址：跑馬地山村道 2 號

電話：2572 0211
  • 袁兆文醫生 (家庭醫學)
  • 陳錦嫦醫生 (家庭醫學)
  • 陳素懷醫生 (家庭醫學)
  • 鄭嘉怡醫生 (家庭醫學)
  • 張宇醫生 (家庭醫學)
  • 周詠文醫生 (家庭醫學)
  • 鍾澤鏘醫生 (家庭醫學)
  • 傅邦彥醫生 (家庭醫學)
明德國際醫院 地址：山頂加列山道 41 號

電話：2572 0211
  • 明德醫療中心全科醫生團隊
聖保祿醫院 地址：香港銅鑼灣東院道 2 號

電話：2890 6008
  • 門診部駐院醫生 (普通科)
香港港安醫院（司徒拔道） 地址：跑馬地司徒拔道 40 號

電話：3651 8888
  • 24小時門診駐院普通科醫生

九龍區

醫院名稱 地址及電話 醫生名稱
香港浸信會醫院 地址：九龍塘窩打老道 222 號

電話：2339 8888
  • 24小時普通科門診團隊
聖德肋撒醫院 地址：九龍太子道 327 號

電話：2200 3434
  • 龐志偉醫生 (普通科)
  • 歐陽肇興醫生 (家庭醫學)
播道醫院 地址：香港九龍亞皆老街 222 號

電話：2711 5222
  • 徐兆恒醫生 (家庭醫學專科)
  • 劉大維醫生 (家庭醫學專科)
  • 鄭家輝醫生 (家庭醫學專科)
  • 鄺建理醫生 (家庭醫學專科)
  • 吳進坡醫生 (家庭醫學專科)
  • 黃明信醫生 (全科)
  • 陳幼華醫生 (全科)
寶血醫院（明愛） 地址：深水埗青山道 113 號

電話：3971 9900
  • 門診部普通科醫生 (全科門診服務)

新界區

醫院名稱 地址及電話 醫生名稱
仁安醫院 地址：沙田大圍富健街 18 號

電話：2608 3388
  • 陳漢海醫生 (普通科)
  • 陳洪昭醫生 (家庭醫學)
  • 陳炳光醫生 (普通科)
香港港安醫院（荃灣） 地址：荃灣荃景圍 199 號

電話：2275 6688
  • 24小時普通科門診團隊
香港中文大學醫院 地址：沙田澤祥街 9 號

電話：3946 6888
  • 鄭婉姍醫生 (普通科)
  • 香子翎醫生 (基層醫療)
  • 李詩眉醫生 (普通科)
  • 吳家麗醫生 (普通科)
  • 譚君偉醫生 (普通科)

普通科醫生的收費是否包含所有藥物？

普通科醫生的收費是否包含所有藥物？ 公立醫院的普通科門診，符合資格人士的診金已包含標準藥物，但每種藥物需額外支付HK$15。私家普通科醫生的收費則差異較大，有些會將基本藥物計入診金，但較昂貴或專門的藥物可能需要額外收費。建議在就診前，向診所查詢其收費包含的具體服務範圍。

如果病情複雜，普通科醫生會如何處理？

普通科醫生的主要職責之一是充當「守門人」。如果普通科醫生診斷出病人的情況複雜，懷疑涉及專科問題，或超出其診治能力範圍，他們會發出轉介信，將病人轉介到合適的專科醫生或公立醫院專科門診進行進一步的檢查和治療，這是確保病人獲得最佳護理的關鍵環節。

如何選擇一個好的香港普通科醫生？

選擇一個好的香港普通科醫生邊個好，應考慮多方面因素，包括醫生的臨床經驗、病人的評價、診所地點是否便利、收費是否合理，以及醫生是否具有良好的醫患溝通技巧。對於有長期病患的人士，建議選擇一位可建立長期關係的家庭醫生，以便獲得持續和全面的健康管理。

公立醫院普通科門診的預約流程和輪候時間如何？

公立醫院普通科門診通常需要提前預約，可透過電話或HA Go流動應用程式等途徑進行。由於公立服務收費低廉，輪候時間可能較長，尤其在流感高峰期或非緊急情況下。因此，對於偶發性疾病或需即時診治的情況，私家普通科醫生可能是更快捷的公私營選擇。

普通科醫生能否處理所有疾病？

普通科醫生作為內外全科醫生，可以處理大多數常見的偶發性疾病和長期病患的初步管理。然而，對於需要複雜手術、精細診斷或高度專業化治療（如某些癌症或複雜神經系統疾病），則必須尋求相關專科醫生的協助，例如心臟科、骨科或腫瘤科等。

