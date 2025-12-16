香港牙科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港牙科醫生邊個好目錄
牙科醫生的定義及職責
牙科醫生主要的職責是預防、檢查、診斷及治療各種口腔相關的健康問題。牙科服務範疇廣泛，通常分為普通科與專科兩大類別。普通科牙醫處理一般牙患，而專科醫生則專注於更複雜或特定領域的治療。醫科畢業生若要成為專科醫生，必須在註冊後接受至少六年的專業培訓，並通過香港牙科醫學院的嚴格專科考試，方可正式註冊，確保其具備深厚的專業知識和技術。
牙科專科涵蓋多個精細領域，以應對不同的口腔及牙周組織問題。以下列出主要的牙科專科領域及相關職責：
- 牙周治療科專科：專門處理較為嚴重的牙周病，進行牙根清創、清除牙周內細菌，並執行牙齦移植或牙周組織再生手術。
- 口腔頜面外科專科：負責進行複雜的口腔及顎骨手術，例如高難度智慧齒移除、人工植牙、鼻竇增高手術、正顎手術，以及處理口腔顎骨腫瘤等。
- 兒童齒科專科：專門為孩童提供牙科治療，具有豐富的經驗，並可根據需要提供小兒麻醉或鎮靜等特別服務。
- 牙髓治療科專科：負責處理複雜的杜牙根療程，例如牙根較多或彎曲的大臼齒，也會為病人進行牙髓手術，例如切除牙瘡。
- 修復齒科專科：主要職責是為成年人或老年人製作和安裝各種假牙，包括活動假牙、牙套及其他修復性治療。
- 牙齒矯正科專科：透過設計和使用各類矯齒器，診斷、預防及矯正牙齒、骨骼及面部畸形，以改善咬合功能和外觀。
若您有複雜的口腔結構異常或顳顎關節功能不良症候群，建議尋求相關專科醫生評估。
什麼情況下要看牙科醫生？
牙科醫生建議市民應定期，最好是每半年，進行一次全面的牙齒檢查。此舉能有效及早發現潛在的牙齒問題，避免延誤治療的黃金時間。以下症狀是牙齒響起的警號，應盡快向註冊牙科醫生求診：
- 牙肉出現腫脹、庝痛或刷牙時流牙血。
- 牙齒出現斷裂或不明原因的鬆脫。
- 牙齒對冷熱刺激產生敏感或麻痺的現象。
- 持續性牙痛，或下顎疼痛，甚至引發持續性頭痛。
- 長期出現口臭問題，非一般日常護理可改善。
- 在睡眠時有嚴重的鼻鼾問題或有磨牙的習慣。
- 正在懷孕期間，需要特別的口腔護理和檢查。
牙科醫生的診症收費多少？公私營牙科醫生收費比較？
私營牙科服務收費標準：
私家牙科服務在收費上差異較大，普通科醫生的會診診症費一般由 HK$300 至 HK$2,000 起跳，此費用通常不包括藥費或進行洗牙、補牙等額外醫療程序。至於專科牙醫，其收費往往較普通科醫生高昂。
公營牙科服務收費標準：
首次診症收費為 HK$135，其後每次診症為 HK$80，每種處方藥物的價格為 HK$15。
香港牙科醫生診所名單及公私營選擇指南
在香港，市民可根據自身資格和需要，在公營和私營體系中作出公私營選擇。
公營醫院服務
公營醫院牙科主要由醫院管理局及衛生署提供，服務對象及資格各有不同：
- 醫院管理局轄下牙科專科門診 (2間)：服務市民，提供專科治療。位於九龍區的明愛醫院和基督教聯合醫院設有此類門診。
- 醫院管理局轄下口腔頜面外科及牙科診所 (7間)：服務對象僅限符合資格的醫院職員、留院病人或經醫生轉介的個案。
- 衛生署轄下公務員牙科診所 (42間)：只限公務員及合資格人士使用。部分診所設有牙科街症服務，只提供緊急止痛及脫牙服務。
醫院管理局轄下的2間牙科專科門診（服務市民）
這兩間公立醫院牙科專科門診主要為市民提供專科牙科服務。這些服務的收費標準適用於符合資格人士（首次診症HK$135）及非符合資格人士（首次診症HK$1,190）：
7間口腔頜面外科及牙科診所
這類診所主要服務醫院合資格的職員、留院病人，或經醫生轉介的個案：
|地區
|醫院名稱
|地址
|電話號碼
|服務時間 (周一至五)
|港島區
|東區尤德夫人那打素醫院
|柴灣樂民道3號東區醫院主座大樓1樓
|2595 6291
|上午8:30-下午1:00；下午2:00-5:30
|港島區
|瑪麗醫院
|香港薄扶林道102號瑪麗醫院主座A翼1樓
|2255 5425
|上午8:30-下午1:00；下午2:00-5:30
|九龍區
|伊利沙伯醫院
|九龍加士居道30號伊利沙伯醫院F座7樓
|3506 6030
|上午8:30-下午1:00；下午2:00-5:30
|新界區
|北區醫院
|新界上水保健路9號北區醫院LG1樓
|2683 7084
|上午8:30-下午1:00；下午2:00-5:30
|新界區
|威爾斯親王醫院
|沙田銀城街30至32號威爾斯親王醫院李嘉誠專科診所（北翼）1樓
|3505 2380
|上午8:30-下午1:00；下午2:00-5:30
|新界區
|瑪嘉烈醫院
|新界瑪嘉烈醫院道2-10號瑪嘉烈醫院F座2樓
|2990 1644、2990 1482
|上午8:30-下午1:00；下午2:00-5:30
|新界區
|屯門醫院
|屯門青松觀道屯門醫院T座9樓
|2468 5759
|上午8:30-下午1:00；下午2:00-5:30
衛生署轄下42間公務員牙科診所
港島區 (公務員牙科診所)
|診所名稱
|地址
|電話號碼
|服務時間 (周一至五)
|街症服務
|香港仔賽馬會牙科診所
|香港仔水塘道10號地庫
|2552 7389
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|海港政府大樓牙齒矯正科診所
|香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓9樓
|2536 0619
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|海港政府大樓牙科診所
|香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓9樓
|2537 6268
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|柴灣政府牙科診所
|香港柴灣樂民道3號東區醫院主座大樓1樓
|2556 3480
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|堅尼地城社區綜合大樓牙科診所
|香港堅尼地城石山街12號堅尼地城社區綜合大樓10樓
|3583 3460
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|星期一及星期五上午
|麥理浩牙科中心二樓
|香港灣仔皇后大道東286號麥理浩牙科中心2樓
|2892 0386
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|麥理浩牙科中心六樓
|香港灣仔皇后大道東286號麥理浩牙科中心6樓
|2892 0239
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|香港警察學院牙科診所
|香港黃竹坑海洋公園道18號香港警察學院（只限香港警察學院職員）
|3660 5259
|星期二及星期四：上午8時45分至下午1時；下午2時至5時30分
|無
|金鐘政府合署牙科診所
|香港金鐘道66號金鐘政府合署低座4樓
|2867 2794
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|西營盤牙科診所三樓
|香港西營盤皇后大道西134號西營盤賽馬會分科診療所3字樓
|不適用
|暫停服務直至另行通知
|無
|西營盤牙科診所八樓
|香港西營盤皇后大道西134號西營盤賽馬會分科診療所8字樓
|2517 2621
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|鄧肇堅牙科診所
|香港北角七姊妹道140號地下
|2561 6191
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|域多利道牙科診所
|香港域多利道45號堅尼地城賽馬會診所2樓
|2816 5070
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|灣仔牙科診所
|香港灣仔堅尼地道99號2樓
|2572 4262
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|西區牙科診所
|香港西營盤薄扶林道50號地下（只限政府牙科診所轉介）
|2858 0102
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
九龍區 (公務員牙科診所)
|診所名稱
|地址
|電話號碼
|服務時間 (周一至五)
|街症服務
|長沙灣政府合署牙科診所
|九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署西九龍健康中心3樓
|2152 0028
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|九龍城牙科診所
|九龍紅磡庇利街42號九龍城政府合署九龍城健康中心3字樓
|2768 9721
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|星期一及星期四上午
|觀塘牙科診所
|九龍觀塘協和街60號觀塘社區健康中心大樓LG樓
|2345 4787
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|星期三上午
|觀塘容鳳書牙科診所
|九龍觀塘茶果嶺道79號容鳳書紀念中心地下
|2891 6093
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|李寶椿牙科診所
|九龍大角咀鴉蘭街22號李寶椿健康中心3樓
|2309 7907
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|西九龍政府合署牙科診所
|九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座2樓
|3842 7788
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|油麻地牙科診所
|九龍油麻地炮台街145號油麻地賽馬會分科診所五樓
|2783 8128
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30 | 夜診：一至五下午6:30-9:30
|無
|油麻地牙齒矯正科診所
|九龍油麻地炮台街145號油麻地賽馬會分科診所六樓
|2780 9544
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
新界及離島區 (公務員牙科診所)
|診所名稱
|地址
|電話號碼
|服務時間 (周一至五)
|街症服務
|青山醫院牙科診所
|屯門青松觀道15號
|2461 5684
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|長洲牙科診所
|長洲東灣長洲醫院路門診大樓2樓
|不適用
|暫停服務直至另行通知
|無
|粉嶺健康中心牙科診所
|粉嶺壁峰路2號粉嶺健康中心3樓
|2671 2046
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|星期二上午
|下葵涌政府牙科診所
|葵涌麗祖路77號下葵涌分科診所1樓
|2370 1915
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|葵涌醫院牙科診所
|新界葵涌葵涌醫院道3- 15號葵涌醫院日間復元中心1樓
|不適用
|暫停服務直至另行通知
|無
|馬鞍山牙科診所
|馬鞍山西沙路609號馬鞍山健康中心1樓
|2641 0836
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|容鳳書牙科診所
|元朗西菁街26號容鳳書健康中心2樓
|2443 8440
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|方逸華牙科診所
|西貢萬年街23號方逸華診所1字樓
|不適用
|暫停服務直至另行通知
|無
|尤德夫人政府牙科診所
|沙田圓洲角插桅杆街31-33號1樓
|2647 9755
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|上葵涌政府牙科診所
|葵涌梨木樹和宜合道310號伍若瑜夫人健康院2樓
|3791 2550
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30 | 夜診：一至五下午6:30-9:30
|無
|上葵涌修復齒科診所
|葵涌梨木樹和宜合道310號伍若瑜夫人健康院1樓（只限政府牙科診所轉介）
|2657 3978
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|大澳牙科診所
|大嶼山石仔埗街103號大澳賽馬會診所
|不適用
|暫停服務直至另行通知
|無
|大埔王少清牙科診所
|大埔寶湖里1號
|2652 3737
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|星期四上午
|將軍澳牙科診所
|將軍澳寶寧路28號將軍澳寶寧路健康中心2樓
|2191 1060
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|荃灣牙科診所
|荃灣沙咀道213號
|2492 0880
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|星期二及五上午
|荃灣政府合署牙科診所
|荃灣西樓角道38號荃灣政府合署14樓
|2417 6511
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|無
|東涌牙科診所
|大嶼山東涌富東街6號東涌健康中心地下
|不適用
|暫停服務直至另行通知
|無
|仁愛牙科診所
|屯門屯利街6號仁愛分科診所2樓
|2452 3265
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|星期三上午
|元朗政府合署牙科診所
|新界元朗橋樂坊2號元朗政府合署1樓
|2690 5126
|一: 8:45-1:00; 2:00-5:45 | 二至五: 8:45-1:00; 2:00-5:30
|星期二及五上午
|元朗賽馬會牙科診所
|新界元朗青山公路元朗段269號
|不適用
|暫停服務直至另行通知
|無
私家醫院服務
港島區私家醫院牙科醫生名單
|醫院名稱
|地址及電話
|醫生名稱
|養和醫院
|地址：香港跑馬地山村道二號
電話: 2572 0211
|
九龍區私家醫院牙科醫生名單
|醫院名稱
|地址及電話
|醫生名稱
|播道醫院
|地址：香港九龍亞皆老街222號
電話：2711 5222
|
新界區私家醫院牙科醫生名單
|醫院名稱
|地址及電話
|醫生名稱
|仁安醫院
|地址：九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座18樓1802室
電話：2375 3323
地址：新界將軍澳貿業路8號新都城中心3期1樓101-102號舖
電話：2721 0100
地址：新界馬鞍山鞍誠街8號新港城中心大街3期地下52-54號舖及69-70號舖
電話：2608 3377
地址：新界荃灣眾安街68號荃灣千色匯I，12樓1204-1206室及1209-1210室
電話：2608 3399
|
註冊普通科牙醫與牙科專科醫生，診症收費一般相差多少？
私營市場中，普通科牙醫的會診收費通常由 HK$300 至 HK$2,000 起；而牙科專科醫生的診症費用會比普通科牙醫更為昂貴，具體金額取決於診所及專科領域。公營服務的收費則有固定標準。
香港的公營牙科服務是否開放予所有市民，收費標準如何？
公營牙科服務（如醫管局專科門診）設有資格限制。符合資格人士首次診症收費為 HK$135。非符合資格人士的首次診症**收費**為 HK$1,190。衛生署的公務員牙科診所則主要服務公務員及合資格人士，並設有限量的緊急街症服務（止痛及脫牙）。
如何判斷我的牙齒問題需要尋找專科醫生？我應如何選擇？
當您面臨複雜問題，例如高難度的智慧齒移除、嚴重的牙周病、需要箍牙（牙齒矯正科）或進行複雜杜牙根（牙髓治療科）時，普通科醫生會建議轉介專科。普通科牙醫會作為初步診斷，協助您進行最合適的公私營選擇。
哪裡可以找到最新的公營牙科診所名單、地址及電話？
本文已提供最新的診所名單。公營體系包括醫院管理局轄下的2間牙科專科門診、7間口腔頜面外科診所以及42間衛生署公務員牙科診所。您可查閱相關章節獲取詳細地址、電話及服務時間。
牙醫建議的「每半年檢查一次牙齒」是必須的嗎？
牙科醫生普遍建議市民應每半年進行一次定期的牙齒檢查。此舉有助於牙醫及早發現潛在的牙齒問題，避免延誤治療的黃金時間，並能即時處理輕微牙患，維護口腔整體健康。