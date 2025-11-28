老人科

香港老人科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

健康
cynthia
香港現時約有40名老人科註冊醫生。面對如此廣泛的老人科服務選擇，市民往往難以抉擇：香港老人科醫生邊個好《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫院資料，詳細比較收費差異，提供老人科醫生診所名單，助你找到合適的老人科醫生。

香港老人科醫生邊個好目錄

全港老人科醫生名單

老人科醫生的定義及職責

老人科是一門從內科發展出來的專科，專注於處理年長人士（一般為65歲或以上）複雜的健康問題。有別於其他專科醫生只集中治療單一器官或疾病，老人科醫生採取全人醫療模式，致力於整合長者的多重慢性疾病、功能性衰退及精神健康問題，以提升他們晚年的生活品質。老人科醫生主要職責與關注領域：

  • 處理複雜的老年綜合症：包括跌倒、尿失禁、營養不良、譫妄及壓瘡等問題。
  • 全面性健康評估：進行長者健康全面評估，涵蓋心、身、靈、社四個層面。
  • 認知與腦退化治療：診斷及治療認知障礙症（腦退化）及輕度認知障礙，幫助減緩腦部退化速度。
  • 慢性疾病管理：協調及管理高血壓糖尿病骨質疏鬆等多重慢性病。
  • 藥物優化管理：檢視並精簡長者所服用的多種藥物，降低因多重用藥引致的併發症及死亡風險。

什麼情況下要看老人科醫生？

老人科醫生建議，當長者出現多種複雜健康問題，且單靠家庭醫生或單一專科醫生難以全面管理時，便應考慮尋求老人科專科的協助。以下列出長者健康中一些重要的警號，若出現這些症狀，應盡快諮詢老人科醫生進行綜合評估：

  • 在過去一年內有多次跌倒的紀錄，或經常感到行動不穩及頭暈
  • 記憶力或思考能力快速下降，懷疑患上認知障礙症或其他腦退化問題。
  • 出現原因不明的體重突變、虛弱或肌肉減少症（即老年衰弱）。
  • 同時患有三種或以上慢性病（例如高血壓糖尿病、帕金遜症），需要服用多種藥物。
  • 日常生活功能（ADLs）快速或不明原因的下降，例如難以獨立洗澡、穿衣或行走。
  • 長者出現複雜或持續的情緒問題，例如老人抑鬱症或焦慮症。
  • 出現吞嚥困難、大小便失禁或長期疲倦等問題。

老人科醫生的診症收費多少？公私營老人科醫生收費比較？

公營醫院老人科服務收費：

醫院管理局轄下的老人科專科門診及日間醫院，主要服務香港居民等符合資格人士。此類服務的收費標準較為劃一且低廉，但需要注意的是，專科門診通常需要經由普通科門診或私家醫生轉介方可預約。

服務項目 收費標準（符合資格人士） 收費標準（非符合資格人士）
專科門診（包括老人科門診） 首次診症 $135；其後每次 $80 每次診症 $1,190
老人科日間醫院 每次診症 $60 每次診症 $1,960
每種處方藥物價格 每種 $15 每次診症已包含藥費

私家醫院老人科服務收費：

一般而言，私家專科醫生的診症費遠高於公營服務，但病人可享用更短的輪候時間和更彈性的預約安排。

收費項目 一般收費範圍（港幣）
老人科專科首次診症費 $1,200 – $2,500 或以上
覆診費（不包括藥物及檢查） $800 – $1,500 或以上
認知障礙症診斷服務「套餐」 $3,000 – $10,000 不等（視乎醫院或機構）
家居到診服務（按個別情況） 需與診所另行查詢及報價

香港老人科醫生診所名單及公私營選擇指南

公營醫院老人科專科門診及日間醫院名單

港島區

醫院名稱 地址 電話號碼 服務時間 (周一至五)
葛量洪醫院 香港仔黃竹坑道125號 2518 2680 上午9時至下午5時
瑪麗醫院 香港薄扶林道 102 號 2255 4186 / 2255 4189 上午9時至下午5時
律敦治醫院 香港灣仔皇后大道東266號 2291 1888 上午9時至下午5時
東華東院 香港銅鑼灣東院道 19 號 2162 6022 / 2162 6023 上午9時至下午5時
東區尤德夫人那打素醫院 香港柴灣樂民道3號東座6樓K室 2595 6559 上午9時至下午5時30分
律敦治醫院 香港灣仔皇后大道東266號 2291 2202 上午8時30分至下午5時
東華三院馮堯敬醫院 香港薄扶林大口環道９號 2855 6177 上午9時至下午5時30分
東華醫院（上環） 香港上環普仁街12號東華醫院百週年紀念樓九樓 2589 8280 上午9時至下午5時
黃竹坑醫院 香港黃竹坑黃竹坑徑2號 2873 7256 上午10時至下午3時

九龍區

醫院名稱 地址 電話號碼 服務時間 (周一至五)
明愛醫院 九龍深水埗永康街 111 號 3408 7096 上午9時至下午5時
香港佛教醫院 九龍樂富杏林街 10 號 2339 6117 上午9時至下午5時
廣華醫院 九龍窩打老道 25 號 2242 6624 上午9時至下午5時
瑪嘉烈醫院 九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號 2990 3871 上午9時至下午5時
聖母醫院 九龍黃大仙沙田坳道 118 號 2354 2202 上午9時至下午5時
伊利沙伯醫院 九龍加士居道30號 3506 6635 上午9時至下午5時
基督教聯合醫院 九龍觀塘協和街 130 號 3949 4216 上午9時至下午5時

新界及離島區

醫院名稱 地址 電話號碼 服務時間 (周一至五)
靈實醫院 九龍將軍澳靈實路 8 號 27038480 上午9時至下午5時
北區醫院 新界上水保健路9號 26837523 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
北大嶼山醫院 大嶼山東涌松仁路8號 3467 7376 上午9時至下午5時
威爾斯親王醫院 新界沙田銀城街 30-32 號 35052493 上午9時至下午5時
將軍澳醫院 將軍澳坑口寶寧里 2 號 22080576 上午9時至下午5時
仁濟醫院 新界荃灣仁濟街 7-11 號 24175888 上午9時至下午5時

私家醫院

港島區/九龍區

醫院名稱 地址及電話 私家醫院-醫生名單
尚至醫療
  1. 香港中環皇后大道中122號尚至醫療大樓15樓（電話：8102 2022）
  2. 九龍尖沙咀漢口道28號亞太中心1樓A店（電話：8102 2022）
  • 曾永超醫生
  • 謝家駒醫生
養和醫院長者醫健中心 香港跑馬地山村道二號養和醫院李樹培院地下
電話：2835 8600
  • 郭志偉醫生
  • 高日康醫生
佘達明醫務中心
  1. 香港中環皇后大道中70號卡佛大廈902室（電話：2311 2232）
  2. 九龍尖沙咀漢口道28號亞太中心805室（電話：2311 2232）
  • 佘達明醫生
明德醫療中心 香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈3樓
電話：2537 8500
  • 何德光醫生

新界區

醫院名稱 地址及電話 老人科醫生名單
香港中文大學醫院 香港新界沙田澤祥街 9號
電話：3946 6888
  • 梁萬福醫生
譚焯坤醫務中心 葵涌青山公路412號葵星中心商場地下（上層）88號舖
電話：3618 1626
  • 譚焯坤醫生

全港老人科醫生名單
回到目錄

如何判斷哪位香港老人科醫生邊個好？

選擇老人科醫生時，應考慮其是否具備處理多重慢性病、複雜多重用藥及老年綜合症（如跌倒、認知障礙症）的經驗。建議參考文章內提供的分區診所名單及醫生資歷，並平衡公私營選擇的效益。

老人科醫生的診症收費範圍是多少？

公立醫院和私家診所的收費有何差異？
收費差異很大。公營醫院專科門診首次診症為 HK$135，其後 HK$80。私家老人科專科醫生的首次診症費參考範圍則約為 HK$1,200 至 HK$2,500 或以上，不包括藥物及檢查費用。

什麼情況下必須看老人科醫生而非普通科家庭醫生？

當長者出現複雜的老年綜合症（如反覆跌倒、原因不明的衰弱、失禁）、同時服用多於三種藥物（多重用藥），或有認知功能快速下降時，應尋求老人科專科醫生的綜合評估，因其專注於老年複雜性疾病的整合管理。

尋找老人科醫生時，公營和私營選擇的主要差異在哪？

公私營選擇主要體現在輪候時間與收費上。公營服務價格低廉，但需轉介且輪候時間長；私營服務費用高昂，但可提供即時、個人化的服務，並能更彈性地處理複雜的多重用藥及專科協調問題。

香港老人科醫生診所名單是否容易找到？

由於香港老人科醫生的註冊人數較少（約40名），因此專科資源相對集中。文章內已提供港島、九龍、新界分區整理的公立醫院及私營中心的診所名單，方便您按地區查找合適的機構。

圖片來源：設計圖片

熱門文章

 