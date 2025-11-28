香港老人科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
老人科醫生的定義及職責
老人科是一門從內科發展出來的專科，專注於處理年長人士（一般為65歲或以上）複雜的健康問題。有別於其他專科醫生只集中治療單一器官或疾病，老人科醫生採取全人醫療模式，致力於整合長者的多重慢性疾病、功能性衰退及精神健康問題，以提升他們晚年的生活品質。老人科醫生主要職責與關注領域：
什麼情況下要看老人科醫生？
老人科醫生建議，當長者出現多種複雜健康問題，且單靠家庭醫生或單一專科醫生難以全面管理時，便應考慮尋求老人科專科的協助。以下列出長者健康中一些重要的警號，若出現這些症狀，應盡快諮詢老人科醫生進行綜合評估：
老人科醫生的診症收費多少？公私營老人科醫生收費比較？
公營醫院老人科服務收費：
醫院管理局轄下的老人科專科門診及日間醫院，主要服務香港居民等符合資格人士。此類服務的收費標準較為劃一且低廉，但需要注意的是，專科門診通常需要經由普通科門診或私家醫生轉介方可預約。
|服務項目
|收費標準（符合資格人士）
|收費標準（非符合資格人士）
|專科門診（包括老人科門診）
|首次診症 $135；其後每次 $80
|每次診症 $1,190
|老人科日間醫院
|每次診症 $60
|每次診症 $1,960
|每種處方藥物價格
|每種 $15
|每次診症已包含藥費
私家醫院老人科服務收費：
一般而言，私家專科醫生的診症費遠高於公營服務，但病人可享用更短的輪候時間和更彈性的預約安排。
|收費項目
|一般收費範圍（港幣）
|老人科專科首次診症費
|$1,200 – $2,500 或以上
|覆診費（不包括藥物及檢查）
|$800 – $1,500 或以上
|認知障礙症診斷服務「套餐」
|$3,000 – $10,000 不等（視乎醫院或機構）
|家居到診服務（按個別情況）
|需與診所另行查詢及報價
香港老人科醫生診所名單及公私營選擇指南
公營醫院老人科專科門診及日間醫院名單
港島區
|醫院名稱
|地址
|電話號碼
|服務時間 (周一至五)
|葛量洪醫院
|香港仔黃竹坑道125號
|2518 2680
|上午9時至下午5時
|瑪麗醫院
|香港薄扶林道 102 號
|2255 4186 / 2255 4189
|上午9時至下午5時
|律敦治醫院
|香港灣仔皇后大道東266號
|2291 1888
|上午9時至下午5時
|東華東院
|香港銅鑼灣東院道 19 號
|2162 6022 / 2162 6023
|上午9時至下午5時
|東區尤德夫人那打素醫院
|香港柴灣樂民道3號東座6樓K室
|2595 6559
|上午9時至下午5時30分
|律敦治醫院
|香港灣仔皇后大道東266號
|2291 2202
|上午8時30分至下午5時
|東華三院馮堯敬醫院
|香港薄扶林大口環道９號
|2855 6177
|上午9時至下午5時30分
|東華醫院（上環）
|香港上環普仁街12號東華醫院百週年紀念樓九樓
|2589 8280
|上午9時至下午5時
|黃竹坑醫院
|香港黃竹坑黃竹坑徑2號
|2873 7256
|上午10時至下午3時
九龍區
|醫院名稱
|地址
|電話號碼
|服務時間 (周一至五)
|明愛醫院
|九龍深水埗永康街 111 號
|3408 7096
|上午9時至下午5時
|香港佛教醫院
|九龍樂富杏林街 10 號
|2339 6117
|上午9時至下午5時
|廣華醫院
|九龍窩打老道 25 號
|2242 6624
|上午9時至下午5時
|瑪嘉烈醫院
|九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號
|2990 3871
|上午9時至下午5時
|聖母醫院
|九龍黃大仙沙田坳道 118 號
|2354 2202
|上午9時至下午5時
|伊利沙伯醫院
|九龍加士居道30號
|3506 6635
|上午9時至下午5時
|基督教聯合醫院
|九龍觀塘協和街 130 號
|3949 4216
|上午9時至下午5時
新界及離島區
私家醫院
港島區/九龍區
|醫院名稱
|地址及電話
|私家醫院-醫生名單
|尚至醫療
|
|
|養和醫院長者醫健中心
|香港跑馬地山村道二號養和醫院李樹培院地下
電話：2835 8600
|
|佘達明醫務中心
|
|
|明德醫療中心
|香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈3樓
電話：2537 8500
|
新界區
如何判斷哪位香港老人科醫生邊個好？
選擇老人科醫生時，應考慮其是否具備處理多重慢性病、複雜多重用藥及老年綜合症（如跌倒、認知障礙症）的經驗。建議參考文章內提供的分區診所名單及醫生資歷，並平衡公私營選擇的效益。
老人科醫生的診症收費範圍是多少？
公立醫院和私家診所的收費有何差異？
收費差異很大。公營醫院專科門診首次診症為 HK$135，其後 HK$80。私家老人科專科醫生的首次診症費參考範圍則約為 HK$1,200 至 HK$2,500 或以上，不包括藥物及檢查費用。
什麼情況下必須看老人科醫生而非普通科家庭醫生？
當長者出現複雜的老年綜合症（如反覆跌倒、原因不明的衰弱、失禁）、同時服用多於三種藥物（多重用藥），或有認知功能快速下降時，應尋求老人科專科醫生的綜合評估，因其專注於老年複雜性疾病的整合管理。
尋找老人科醫生時，公營和私營選擇的主要差異在哪？
公私營選擇主要體現在輪候時間與收費上。公營服務價格低廉，但需轉介且輪候時間長；私營服務費用高昂，但可提供即時、個人化的服務，並能更彈性地處理複雜的多重用藥及專科協調問題。
香港老人科醫生診所名單是否容易找到？
由於香港老人科醫生的註冊人數較少（約40名），因此專科資源相對集中。文章內已提供港島、九龍、新界分區整理的公立醫院及私營中心的診所名單，方便您按地區查找合適的機構。