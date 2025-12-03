腎病科

香港腎病科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

香港現時約有60名腎病科註冊醫生。面對如此廣泛的腎病科服務選擇，市民往往難以抉擇：香港腎病科醫生邊個好？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫院資料，詳細比較收費差異，提供腎病科服務概覽，助你找到合適的腎病科醫生。

腎病科醫生名單

腎病科醫生的定義及職責

腎病科屬於內科的一個專門分支，主要職責是診斷、預防及治療腎臟、電解質及酸鹼度相關的異常疾病。其服務範疇廣泛，涵蓋從早期腎臟損傷到末期腎衰竭的整個治療階段。以下列出腎病科醫生主要負責的領域及相關職責：

  • 慢性腎臟病管理： 專注於控制引起腎衰竭的潛在疾病，例如糖尿病腎病變（糖尿腎）及高血壓性腎病，以減緩腎功能衰退速度。
  • 急性腎衰竭處理： 迅速診斷和治療突發性的腎功能下降，確保電解質平衡，並在必要時進行緊急透析治療。
  • 透析治療規劃： 為末期腎衰竭病人設計合適的透析方案，包括血液透析（洗血）或腹膜透析（洗肚），並植入相關導管。
  • 電解質及酸鹼度異常糾正： 處理血液中鈉、鉀、鈣、磷等電解質失衡的問題，以及代謝性酸中毒等複雜狀況。
  • 腎臟移植前後護理： 為腎移植手術的病人提供術前評估、術後藥物調整及長期跟進，以應對可能出現的排斥或感染風險。
  • 診斷及檢查： 透過尿液分析、血液肌酸酐檢測、腎臟超聲波及腎活檢等，精確評估腎臟受損程度。

什麼情況下要看腎病科醫生？

一般而言，當病人出現慢性疾病（如糖尿病高血壓或紅斑性狼瘡）影響到腎臟功能時，或家庭醫生在常規檢查中發現腎功能異常指標，便會轉介病人至腎病科醫生。以下症狀或化驗結果異常是腎臟發出警號，應盡快向註冊腎病科醫生求診：

  • 夜間排尿次數顯著增加（夜尿），或排尿量過多或過少。
  • 持續出現眼皮、腳踝或下肢水腫，以及全身無力、容易疲倦。
  • 尿液中出現異常變化，如小便帶血（血尿）或有持續的泡沫（蛋白尿）。
  • 血液檢驗結果顯示肌酸酐或尿素氮水平持續升高，即腎小球過濾率（eGFR）偏低。
  • 難以透過常規藥物控制的高血壓，因為這可能是由腎臟疾病引致的高血壓腎病。
  • 伴隨慢性腎病的併發症，例如貧血、皮膚持續乾燥搔癢或肌肉容易痙攣。

腎病科醫生的診症收費多少？公私營腎病科醫生收費比較

公營腎病科服務收費：

公營醫療系統的腎病科服務旨在為市民提供基本且可負擔的治療，但服務對象分為「符合資格人士」及「非符合資格人士」，收費標準有所不同：

服務類別 符合資格人士 非符合資格人士
專科門診（首次診症） 每次診症港幣 $135 每次診症港幣 $1,190
專科門診（覆診） 每次診症港幣 $80 每次診症港幣 $1,190
每種處方藥物 每種藥物港幣 $15 不適用（按個別項目收費）
腎科中心／診所
（長期血液透析日間程序）		 不適用（公立醫院腎科收費不適用於符合資格人士，請參考公立醫院其他收費） 每次診症港幣 $3,000
腎科中心／診所
（急性血液透析日間程序）		 不適用 每次診症港幣 $6,000

私營腎病科服務收費：

私家腎病科醫生的診症收費標準差異較大，一般會診費（首次診治）大約由港幣 $800 至 $2,210 起跳。此費用通常只包括醫生對病情的評估和基本諮詢，不包含藥物、複雜化驗（如腎功能指數檢測）或任何治療程序。

如果病人需要進行血液透析（洗血）等複雜治療，費用則更為高昂，例如在私營透析中心的單次血液透析，費用可達港幣 $3,100 至 $5,456，且不包括醫生費及藥費。

香港腎病科醫生診所名單及公私營選擇指南

公營醫院腎病科服務

由於腎病科屬於內科，以下為開放內科（腎病科）的公營醫院名單。

港島區

醫院名稱 地址 電話號碼 服務時間 (周一至五)
瑪麗醫院 香港薄扶林道 102 號 2255 4186 / 2255 4189 上午九時至下午五時
東華醫院 香港上環普仁街 12 號 2589 8606 上午九時至下午五時

九龍區

醫院名稱 地址 電話號碼 服務時間 (周一至五)
明愛醫院 九龍深水埗永康街 111 號 3408 7096 上午九時至下午五時
香港佛教醫院 九龍樂富杏林街 10 號 2339 6117 上午九時至下午五時
廣華醫院 九龍窩打老道 25 號 2242 6624 上午九時至下午五時
瑪嘉烈醫院 九龍荔枝角瑪嘉烈醫院路2-10號 2990 3871 上午九時至下午五時
伊利沙伯醫院 九龍加士居道30號 3506 6635 上午九時至下午五時
基督教聯合醫院 九龍觀塘協和街 130 號 3949 5555 上午九時至下午五時

新界區

醫院名稱 地址 電話號碼 服務時間 (周一至五)
雅麗氏何妙齡那打素醫院 新界大埔全安路 11 號 26892999 上午九時至下午五時
北區醫院 新界上水保健路 9 號 26837523 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
威爾斯親王醫院 新界沙田銀城街 30-32 號 35052493 上午九時至下午五時
將軍澳醫院 將軍澳坑口寶寧里 2 號 22080576 上午九時至下午五時
仁濟醫院 新界荃灣仁濟街 7-11 號 24175888 上午九時至下午五時

香港私家醫院腎病科醫生名單

港島區

醫院名稱 地址及電話 醫生名稱
養和醫院 地址：香港跑馬地山村道二號
電話: 2572 0211
  • 黎嘉能醫生
香港港安醫院 地址：香港跑馬地司徒拔道 40 號
電話: 3651 8888
  • 譚國權醫生
聖保祿醫院 地址：香港銅鑼灣東院道 2 號
電話: 2890 6008
  • 謝啟聰醫生

九龍區

醫院名稱 地址及電話 醫生名稱
香港浸信會醫院 地址：九龍塘窩打老道 222 號
電話: 2339 8888
  • 唐美華醫生
  • 黃煜醫生

香港私人執業腎病科醫生部分診所名單

港島區

醫院名稱 地址及電話 醫生名稱
鄭鑑波診所 地址：香港島中環德輔道中20號德成大廈701室
電話：2526 7338
  • 鄭鑑波醫生
何繼良診所 地址：香港島中環畢打街1-3號中建大廈13樓1308室
電話：2810 7177 / 3893 6300
  • 何繼良醫生
林萬斐診所 地址：香港島中環皇后大道中33號萬邦行9樓907室
電話：2252 7833
  • 林萬斐醫生
李富強診所 地址：香港島中環畢打街1-3號中建大廈525室
電話：2526 7338
  • 李富強醫生

九龍區

醫院名稱 地址及電話 醫生名稱
張偉祥診所 地址：九龍尖沙咀白加士街2-8號栢嘉商業中心2樓栢嘉醫務中心
電話：2377 1228
  • 張偉祥醫生
何仲平診所 地址：九龍佐敦彌敦道301-309號嘉賓商業大廈8樓804室
電話：2771 1366
  • 何仲平醫生
何冠威診所 地址：九龍旺角彌敦道750號始創中心11樓1112室
電話：6448 9500
  • 何冠威醫生
郭炳輝診所 地址：九龍深水埗元州街162-188號天悅廣場地下A9號舖
電話：2386 7789
  • 郭炳輝醫生
麥振基診所 地址：九龍旺角彌敦道688號旺角中心第一期1618室
電話：2308 1923
  • 麥振基醫生

如何才能在公立醫院預約到腎病科專科門診？

患者通常需要經由醫院管理局轄下的普通科門診或私家醫生轉介。轉介信必須包含詳細病歷及初步化驗結果（如腎功能指標 eGFR），醫院會根據病情的緊急程度分流排期。

私家腎病科醫生的專科診金收費通常包括哪些項目？

私家醫生的診金一般只涵蓋初步問診和身體檢查，不包括任何額外的化驗費用（如血液/尿液分析）、藥費、或專科程序費用。複雜治療如透析或腎活檢，會根據實際使用服務和藥物種類而需另行報價。

腎小球過濾率 (eGFR) 是什麼？它與腎功能衰退有何關係？

eGFR（腎小球過濾率）是評估腎臟清除血液中代謝廢物效率的關鍵指標。eGFR 數值低於 $60text{mL}/text{min}/1.73text{m}^2$，通常表示腎功能可能已開始衰退，數字越低，衰退程度越嚴重。

腹膜透析（洗肚）和血液透析（洗血）有什麼主要區別？

腹膜透析是利用腹膜作為過濾膜，通常在家中進行，患者可自行操作，時間較有彈性；血液透析是利用人工腎臟（透析機）在診所或醫院進行，需要固定的時間。腎病科醫生會根據患者的生活習慣和身體狀況建議最合適的透析方式。

慢性腎病患者在日常生活中應注意哪些飲食細節？

慢性腎病患者應遵循「低鹽、低鉀、低磷」的飲食原則，以減輕腎臟負擔，這對於延緩腎功能衰退至關重要。同時，須嚴格控制液體攝取量，並在醫生和註冊營養師指導下適量攝取蛋白質。

