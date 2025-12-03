香港腎病科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港腎病科醫生邊個好目錄
腎病科醫生的定義及職責
腎病科屬於內科的一個專門分支，主要職責是診斷、預防及治療腎臟、電解質及酸鹼度相關的異常疾病。其服務範疇廣泛，涵蓋從早期腎臟損傷到末期腎衰竭的整個治療階段。以下列出腎病科醫生主要負責的領域及相關職責：
- 慢性腎臟病管理： 專注於控制引起腎衰竭的潛在疾病，例如糖尿病腎病變（糖尿腎）及高血壓性腎病，以減緩腎功能衰退速度。
- 急性腎衰竭處理： 迅速診斷和治療突發性的腎功能下降，確保電解質平衡，並在必要時進行緊急透析治療。
- 透析治療規劃： 為末期腎衰竭病人設計合適的透析方案，包括血液透析（洗血）或腹膜透析（洗肚），並植入相關導管。
- 電解質及酸鹼度異常糾正： 處理血液中鈉、鉀、鈣、磷等電解質失衡的問題，以及代謝性酸中毒等複雜狀況。
- 腎臟移植前後護理： 為腎移植手術的病人提供術前評估、術後藥物調整及長期跟進，以應對可能出現的排斥或感染風險。
- 診斷及檢查： 透過尿液分析、血液肌酸酐檢測、腎臟超聲波及腎活檢等，精確評估腎臟受損程度。
什麼情況下要看腎病科醫生？
一般而言，當病人出現慢性疾病（如糖尿病、高血壓或紅斑性狼瘡）影響到腎臟功能時，或家庭醫生在常規檢查中發現腎功能異常指標，便會轉介病人至腎病科醫生。以下症狀或化驗結果異常是腎臟發出警號，應盡快向註冊腎病科醫生求診：
- 夜間排尿次數顯著增加（夜尿），或排尿量過多或過少。
- 持續出現眼皮、腳踝或下肢水腫，以及全身無力、容易疲倦。
- 尿液中出現異常變化，如小便帶血（血尿）或有持續的泡沫（蛋白尿）。
- 血液檢驗結果顯示肌酸酐或尿素氮水平持續升高，即腎小球過濾率（eGFR）偏低。
- 難以透過常規藥物控制的高血壓，因為這可能是由腎臟疾病引致的高血壓腎病。
- 伴隨慢性腎病的併發症，例如貧血、皮膚持續乾燥搔癢或肌肉容易痙攣。
腎病科醫生的診症收費多少？公私營腎病科醫生收費比較
公營腎病科服務收費：
公營醫療系統的腎病科服務旨在為市民提供基本且可負擔的治療，但服務對象分為「符合資格人士」及「非符合資格人士」，收費標準有所不同：
|服務類別
|符合資格人士
|非符合資格人士
|專科門診（首次診症）
|每次診症港幣 $135
|每次診症港幣 $1,190
|專科門診（覆診）
|每次診症港幣 $80
|每次診症港幣 $1,190
|每種處方藥物
|每種藥物港幣 $15
|不適用（按個別項目收費）
|腎科中心／診所
（長期血液透析日間程序）
|不適用（公立醫院腎科收費不適用於符合資格人士，請參考公立醫院其他收費）
|每次診症港幣 $3,000
|腎科中心／診所
（急性血液透析日間程序）
|不適用
|每次診症港幣 $6,000
私營腎病科服務收費：
私家腎病科醫生的診症收費標準差異較大，一般會診費（首次診治）大約由港幣 $800 至 $2,210 起跳。此費用通常只包括醫生對病情的評估和基本諮詢，不包含藥物、複雜化驗（如腎功能指數檢測）或任何治療程序。
如果病人需要進行血液透析（洗血）等複雜治療，費用則更為高昂，例如在私營透析中心的單次血液透析，費用可達港幣 $3,100 至 $5,456，且不包括醫生費及藥費。
香港腎病科醫生診所名單及公私營選擇指南
公營醫院腎病科服務
由於腎病科屬於內科，以下為開放內科（腎病科）的公營醫院名單。
港島區
九龍區
新界區
|醫院名稱
|地址
|電話號碼
|服務時間 (周一至五)
|雅麗氏何妙齡那打素醫院
|新界大埔全安路 11 號
|26892999
|上午九時至下午五時
|北區醫院
|新界上水保健路 9 號
|26837523
|上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
|威爾斯親王醫院
|新界沙田銀城街 30-32 號
|35052493
|上午九時至下午五時
|將軍澳醫院
|將軍澳坑口寶寧里 2 號
|22080576
|上午九時至下午五時
|仁濟醫院
|新界荃灣仁濟街 7-11 號
|24175888
|上午九時至下午五時
香港私家醫院腎病科醫生名單
港島區
九龍區
|醫院名稱
|地址及電話
|醫生名稱
|香港浸信會醫院
|地址：九龍塘窩打老道 222 號
電話: 2339 8888
|
香港私人執業腎病科醫生部分診所名單
港島區
九龍區
如何才能在公立醫院預約到腎病科專科門診？
患者通常需要經由醫院管理局轄下的普通科門診或私家醫生轉介。轉介信必須包含詳細病歷及初步化驗結果（如腎功能指標 eGFR），醫院會根據病情的緊急程度分流排期。
私家腎病科醫生的專科診金收費通常包括哪些項目？
私家醫生的診金一般只涵蓋初步問診和身體檢查，不包括任何額外的化驗費用（如血液/尿液分析）、藥費、或專科程序費用。複雜治療如透析或腎活檢，會根據實際使用服務和藥物種類而需另行報價。
腎小球過濾率 (eGFR) 是什麼？它與腎功能衰退有何關係？
eGFR（腎小球過濾率）是評估腎臟清除血液中代謝廢物效率的關鍵指標。eGFR 數值低於 $60text{mL}/text{min}/1.73text{m}^2$，通常表示腎功能可能已開始衰退，數字越低，衰退程度越嚴重。
腹膜透析（洗肚）和血液透析（洗血）有什麼主要區別？
腹膜透析是利用腹膜作為過濾膜，通常在家中進行，患者可自行操作，時間較有彈性；血液透析是利用人工腎臟（透析機）在診所或醫院進行，需要固定的時間。腎病科醫生會根據患者的生活習慣和身體狀況建議最合適的透析方式。
慢性腎病患者在日常生活中應注意哪些飲食細節？
慢性腎病患者應遵循「低鹽、低鉀、低磷」的飲食原則，以減輕腎臟負擔，這對於延緩腎功能衰退至關重要。同時，須嚴格控制液體攝取量，並在醫生和註冊營養師指導下適量攝取蛋白質。