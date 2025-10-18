香港賽馬會環球衞生研究院總部揭幕　聯手劍橋設實驗室　推動疫苗研發連繫全球防疫網

香港賽馬會環球衞生研究院（HKJCGHI）昨日（17日）於港大醫學院舉行總部及與劍橋大學聯合實驗室揭幕典禮，標誌着本港在全球衞生科研合作邁向新里程。研究院由香港大學、劍橋大學及國際疫苗研究所共同成立，致力推動疫苗研發與應用，提升全球防疫及公共衞生能力。

