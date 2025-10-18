香港賽馬會環球衞生研究院總部揭幕 聯手劍橋設實驗室 推動疫苗研發連繫全球防疫網
出席典禮的嘉賓包括衞生署署長林文健醫生、馬會董事陳衍里醫生、港大校長張翔教授、香港劍橋大學之友副主席黃仁龍，以及港大、劍橋大學及國際疫苗研究所多位代表。署理醫務衞生局局長范婉雯醫生致辭時表示，政府一直對新發傳染病保持高度警覺，研究院成立後已成為國際合作典範，不僅聚焦前沿疫苗研發，更著力培育新一代健康專家，引領未來數十年全球衞生防疫工作。
馬會董事陳衍里醫生指出，研究院將進一步推動疫苗研發與應用，延續馬會自沙士疫情後撥款設立「衞生防護中心」，持續支持香港特別行政區政府加強防疫準備。張翔教授則表示，研究院新總部將成為跨學科科研與國際協作的重要樞紐，推動惠及香港及全球的創新成果。
分析疫苗免疫反應強化全球防疫網絡
新成立的聯合實驗室配備先進設備，重點分析研究院所開發疫苗的免疫反應特性，並支援更廣泛的疫苗研發工作。揭幕儀式上，同步展示紀念牌匾，象徵研究院在推動科研合作及能力提升上的承諾。
研究院公布多項前瞻性計劃，包括於非洲地區（如馬達加斯加）展開蟲媒病毒監測，針對基孔肯雅病毒及登革熱病毒，並依托國際疫苗研究所在非洲的研究網絡開展工作。研究院亦將設立專責蟲媒傳染病研究實驗室，強化全球衞生監測與應變體系。
支援非洲醫護教育 深化本地與全球合作
為提升區域醫療專業人員能力，研究院將與馬達加斯加塔那那利佛大學合作，開設公共衞生碩士課程，協助非洲法語地區醫護人員增強知識及領導力，促進國際間的衞生教育交流。
研究院未來將與衞生署衞生防護中心合作，利用蟲媒傳染病研究實驗室，加強對新發及再發病媒疾病的風險評估，完善公共衞生防疫準備，鞏固香港作為區域衞生科研樞紐的地位。
三方合作平台 匯聚全球科研力量
香港賽馬會環球衞生研究院於2024年3月正式運作，獲香港賽馬會慈善信託基金資助，由香港大學、劍橋大學及國際疫苗研究所共同成立。研究院整合三方優勢：港大在病毒學與流行病學的研究實力、劍橋大學在人類免疫反應的研究專長，以及國際疫苗研究所在全球實地網絡與疫苗研發經驗，匯聚世界頂尖科學家，推動疫苗創新及培育未來衞生領袖，為全球公共衞生發展注入新動力。