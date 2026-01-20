麻醉科醫生｜做手術全身麻醉令人變蠢鈍？麻醉科醫生拆解醫美牛奶針風險

【醫聊室／麻醉科醫生／手術／全身麻醉／局部麻醉／吸入式麻醉／牛奶針／醫學美容】不同專科醫生各司其職，一般會認為他們對各自類型疾病最為熟悉，但講到「麻醉科專科醫生」，又是否單純地為「病人打支麻醉針」如此簡單？《日日健康》醫聊室就邀請到麻醉科專科葉鑫源醫生，為大家拆解麻醉科醫生工作，以及當中的種種誤解。