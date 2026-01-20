麻醉科醫生｜做手術全身麻醉令人變蠢鈍？麻醉科醫生拆解醫美牛奶針風險
麻醉科醫生目錄
1.麻醉師主要工作同職責是什麼？
麻醉師的主要工作是負責病人在手術或其他醫療程序中的麻醉管理。他們的職責包括評估病人的健康狀況，選擇合適的麻醉方法，監控病人在麻醉過程中的生命體徵，以及在手術後提供必要的護理。此外，麻醉師還需要與外科醫生和其他醫療團隊成員緊密合作，確保手術的安全和成功。
1.病人評估
- 在手術前，麻醉師會與病人進行詳細的面談，了解其健康狀況、過去的麻醉經歷及任何過敏反應。
- 他們會進行身體檢查，並可能要求進行實驗室檢查，如血液檢查和心電圖，以評估麻醉風險。
2.麻醉計劃制定
- 根據病人的健康狀況和手術類型，麻醉師會制定個性化的麻醉計劃，包括選擇適當的麻醉藥物及劑量。
- 他們會考慮病人的年齡、體重、過往病歷及心理狀態，確保手術過程中病人的安全和舒適。
3.麻醉執行
- 在手術過程中，麻醉師負責管理麻醉的給予，無論是全身麻醉、區域麻醉還是局部麻醉。
- 他們會持續監控病人的生命體徵，包括心率、血壓、呼吸頻率及血氧飽和度，隨時調整麻醉藥物的劑量以確保病人穩定。
4.術後監護
- 手術結束後，麻醉師會在恢復室監控病人的恢復情況，確保麻醉效果逐漸消退且病人無不適反應。
- 他們會評估病人的疼痛控制需求，並根據需要給予適當的鎮痛藥物。
5.教育與溝通
- 麻醉師還需向病人解釋麻醉過程、可能的風險及術後注意事項，幫助病人減少焦慮。
- 麻醉師的角色在確保手術安全和病人舒適方面至關重要，因為他們的專業知識和經驗能夠有效降低麻醉相關的風險。
2.一般在什麼情況下會使用麻醉？
麻醉通常在需要進行手術、診斷性程序或其他侵入性醫療操作時使用。這些情況包括但不限於外科手術、內窺鏡檢查、牙科手術，以及某些醫美程序。此外，麻醉也可能用於緩解慢性疼痛或進行特定的診斷性程序。
3.麻醉有沒有分類？
麻醉主要分為三類：
- 全身麻醉：使病人完全失去意識，通常用於大多數外科手術。
- 區域麻醉：僅麻醉身體的一部分，如硬膜外麻醉或脊髓麻醉，常用於下肢手術。
- 局部麻醉：只麻醉特定的小區域，適用於小型手術或診斷程序。
4.麻醉科醫生如何為病人選擇麻醉方案？ 何時要聞氣／何時要打針？
麻醉科醫生會根據手術類型、病人的健康狀況及個人需求來選擇麻醉方案。聞氣麻醉適合需要較長時間的手術，而注射形式則更常用於短暫的程序。
至於選擇麻醉藥份量或形式，麻醉科醫生會根據病人的年齡、體重、健康狀況、過去的麻醉歷史及手術類型來評估麻醉藥的份量或形式。他們會進行全面的病人評估，包括查詢病史、進行身體檢查，並可能要求進行實驗室檢查，以確保病人適合接受麻醉。
5.麻醉有什麼風險？
麻醉的風險包括：
- 過敏反應：某些病人可能對麻醉藥物過敏。
- 呼吸問題：麻醉可能影響呼吸功能。
- 心血管問題：麻醉可能引起血壓波動或心律不整。
- 術後併發症：如噁心、嘔吐或持續疼痛。
6.不同麻醉藥有何副作用？
全身麻醉後，病人可能會出現噁心和嘔吐，這是因為麻醉藥物對腦部嘔吐中樞的影響。此外，手術後的生理反應，如疼痛或焦慮，也可能導致食欲不振。
全身麻醉後，病人可能會經歷多種副作用，最常見的包括：
1.噁心和嘔吐
全身麻醉藥物，特別是某些揮發性麻醉劑，可能會刺激腦部的嘔吐中樞，導致術後病人感到噁心或嘔吐。此外，手術本身的生理反應，比如疼痛或焦慮，也可能引發這種情況。
2.意識模糊和疲倦
病人在清醒後，常常會感到困倦或意識模糊，這是由於麻醉藥物的殘留作用。這種情況通常會在幾小時內自行改善。
3.喉嚨不適
使用氣管插管的病人可能會感到喉嚨疼痛或不適，這是因為插管過程中對喉嚨的刺激。
4.肌肉無力
麻醉藥物可能會導致短暫的肌肉無力，這在術後的幾小時內會逐漸消失。
5.其他反應
一些病人可能會經歷頭痛、寒顫或心理反應，如焦慮或抑鬱。以上這些副作用的發生率因人而異，部分病人可能會經歷更嚴重的副作用，而另一些則幾乎沒有不適感。
7.有聽說過全身麻醉會令腦根變遲鈍，是否真有其事？
全身麻醉對腦部的影響是短期的，並不會導致永久性遲鈍。然而，部分病人在麻醉後可能會感到思維遲緩或注意力不集中，這通常是以下幾個因素造成：
1.麻醉藥物的影響
全身麻醉藥物通過抑制中樞神經系統來達到麻醉效果，這種抑制作用會使病人在麻醉後感到困倦和反應遲鈍。
2.術後恢復過程
在麻醉後，病人需要時間來清除體內的麻醉劑。這段時間內，病人的認知功能可能會受到影響，出現暫時的注意力不集中或思維遲緩。
3.心理因素
手術本身可能帶來的焦慮和心理壓力，也會影響病人在術後的精神狀態，使其感到不適或混亂。這種短期的影響通常在幾小時到幾天內自行改善。對於老年人或有基礎疾病的病人來說，術後的認知功能恢復可能會較慢，但大多數情況下，病人的認知能力在術後會逐漸恢復正常。
8.醫美行業上都會使用到麻醉藥，一般會使用什麼麻醉方式？
在醫美行業中，常用的麻醉方式包括局部麻醉和輕度鎮靜麻醉；局部麻醉可用於注射療程，如玻尿酸填充，而輕度鎮靜麻醉則適用於較為複雜的程序，如抽脂或拉皮手術。
9.為什麼時有發生的醫美事故，較多是麻醉藥事故？
醫美事故通常與麻醉管理不當有關，可能是因為麻醉藥劑量不準確、病人未充分評估或手術環境不當所致。麻醉科醫生在醫美程序中扮演著重要角色，負責確保病人在整個過程中的安全。
10.經常聽到「牛奶針」同口吸式麻醉藥，是什麼麻醉方式？
在手術中，麻醉師通常會選擇全身麻醉或區域麻醉。「牛奶針」是指某些麻醉藥物的名稱，如丙泊酚。這種麻醉藥因為其快速起效和快速恢復的特點，常用於短時間的手術或程序。
口吸式麻醉藥是一種非侵入性麻醉方法，通過吸入方式進入體內。其優點包括方便、操作簡單且快速起效，但缺點是麻醉深度不如注射麻醉可靠。
11.口吸式麻醉藥較多應用在什麼情況？效果如何？
口吸式麻醉藥多用於醫美程序及某些運動損傷的急救情況。其鎮痛效果通常適合輕度至中度的疼痛，但對於重度疼痛可能不足。
12.口吸式麻醉藥是否需要醫生處方才可買到？
口吸式麻醉藥通常需要醫生處方，並不會在一般藥房隨意販售。這是因為麻醉藥物需要專業的評估和監控，以確保病人的安全。
13.對於現時醫美行業發展，麻醉師擔當住什麼角色？
麻醉師在醫美行業中扮演角色至關重要；他們不僅負責麻醉的安全性，還提供病人教育，使病人了解麻醉過程及可能的風險，並確保整個手術過程中的舒適與安全。
14.巿民如果要接受醫美手術，有什麼忠告？
建議市民在選擇醫美或手術時，一定要尋找有資格的醫療機構和專業的麻醉醫生，並在手術前充分了解麻醉過程及風險。此外，對於任何身體狀況變化都應及時告知醫生，以確保安全。