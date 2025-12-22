減肥食物｜自然減肥獲封天然瘦瘦針 黏液食物穩血糖防脂肪肝 推薦5大食物秋葵山藥上榜

帶有黏液的食物未必人人能夠接受，但這些食物往往是保養腸道，甚至是瘦身的恩物。台灣基因醫生張家銘指出，包括秋葵、山藥在內的5種黏滑食物，因富含可溶性膳食纖維，不僅是腸道益生菌的「美食」，能有效穩定血糖及增加飽足感，其運作機制更與現時流行的減肥「瘦瘦針」有異曲同工之妙，更能降低脂肪肝及大腸癌的風險。

