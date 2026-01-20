全方位醫健推介！DrGo One Wellness：$48月費及$598+登記費解鎖香港、大灣區及海外醫健服務，仲連免費旅遊保障！

在忙碌的生活中，擁有一個能隨時隨地照顧身心健康的夥伴至關重要。 DrGo 推出全新的DrGo One Wellness一個會籍即可接通香港、大灣區以至海外的醫健服務。無論是日常睇醫生、或在大灣區就醫，DrGo One Wellness 都能為你提供全方位的醫健保障支援，而且價格極具親和力，讓你以大眾化的價錢享用醫健服務。

