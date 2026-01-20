全方位醫健推介！DrGo One Wellness：$48月費及$598+登記費解鎖香港、大灣區及海外醫健服務，仲連免費旅遊保障！

DrGo One Wellness

在忙碌的生活中，擁有一個能隨時隨地照顧身心健康的夥伴至關重要。 DrGo 推出全新的DrGo One Wellness一個會籍即可接通香港、大灣區以至海外的醫健服務。無論是日常睇醫生、或在大灣區就醫，DrGo One Wellness 都能為你提供全方位的醫健保障支援，而且價格極具親和力，讓你以大眾化的價錢享用醫健服務。

DrGo One Wellness 簡介：打破地理界限的醫健平台

DrGo One Wellness （圖片來源：官方圖片）
（圖片來源：官方圖片）

作為本港最多人使用的綜合數碼醫療健康平台之一，DrGo 最近推出全新月費計劃“One Wellness”，進一步將醫療服務變得更方便、更相宜。 One Wellness 的會員福利更不限於香港本地，服務覆蓋範圍更延伸至大灣區及熱門旅遊國家。只需一個應用程序，你就可以連接到龐大的醫健服務，享受視像診症、線下門診及其他服務折扣。最吸引的是其親民的定價策略，讓大眾能以低門檻體驗高端的遙距醫健福利。

迎新方案限時優惠：五大重點福利

DrGo One Wellness （圖片來源：官方圖片）
（圖片來源：官方圖片）

由即日起至2026 年2 月28 日，DrGo One Wellness 推出超值的迎新方案。只要繳付一次報名費HK$598及月費HK$48*，即可享有以下豐富福利：

  • 全方位會籍：一個會籍連接香港、大灣區及海外醫健服務及享免費環球旅遊保障。
  • 香港視像診症優惠：指定一般科視像診症免診金。首3 次更可享免費3 天基本處方藥物及標準送遞服務；第4 次起藥物連運費亦低至HK$180。
  • 指定海外地區視診免診金：於指定地點包括日本、韓國、泰國、新加坡、越南及菲律賓享一般科視像診症免診金，藥物更可送至飯店（需額外付款）
  • 免費環球旅遊保障：由Club Care 安排的高達HK$100 萬環球旅遊保障額，讓你安心出遊。
  • 大灣區醫療優惠：於大灣區指定醫療機構享用視診及門診服務，診金、藥物及送遞可享9 折優惠。
  • 龐大線下網絡折扣：全港超過2,000 個醫健服務點，包括專科、中醫、針灸、跌打、牙科、物理治療及心理健康支援等，指定服務費用低至5 折

*相關方案優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱官網

DrGo One Wellness （圖片來源：官方圖片）
（圖片來源：官方圖片）
簡單三步驟註冊DrGo One Wellness 迎新方案

DrGo One Wellness （圖片來源：官方圖片）
（圖片來源：官方圖片）

想享受上述福利非常簡單，只需跟隨以下步驟即可完成註冊：

  1. 購買方案
    前往DrGo網頁或應用程序，點擊「立即登記」。

    DrGo One Wellness （圖片來源：官方圖片）
    （圖片來源：官方圖片）

    登錄你的DrGo 賬戶（或以The Club 賬戶登錄/註冊新賬戶）。

    DrGo One Wellness （圖片來源：官方圖片）
    （圖片來源：官方圖片）

  • 如何啟動：在DrGo App 的One Wellness 頁面選擇「視像診症」，點選「視像診症」。
  • 選擇「迎新方案」，確認條款後以信用卡完成HK$48 月費及HK$598 登記費的付款。
DrGo One Wellness （圖片來源：官方圖片）
（圖片來源：官方圖片）
    付款成功後，你會獲得一組「登記碼」。

    DrGo One Wellness （圖片來源：官方圖片）
    （圖片來源：官方圖片）
    DrGo One Wellness （圖片來源：官方圖片）
    （圖片來源：官方圖片）

    點擊「登記我的方案」（或透過確認電子郵件/簡訊中的連結），填寫個人資料（需與香港身份證相符）並輸入登記碼。

    DrGo One Wellness （圖片來源：官方圖片）
    （圖片來源：官方圖片）
    DrGo One Wellness （圖片來源：官方圖片）
    （圖片來源：官方圖片）
  2. 啟動福利
    下載並登入DrGo App。
    在首頁點選「DrGo One Wellness」圖示，即可進入專屬頁面查閱及使用你的會員福利。

  1. 本地門診折扣：全港2,000+ 服務點

DrGo One Wellness會員指定醫療服務點保健服務，費用低至5 折！

門診服務涵蓋專科、中醫、針灸、跌打、推拿、脊醫、牙科、物理治療、營養師諮詢及心理諮詢等2,000 多個香港聯網診所服務點，範圍廣泛。

  1. 大灣區視診及門診折扣：北上求醫更輕鬆

經常往返內地的朋友，可留意DrGo One Wellness的大灣區視診及門診服務。

透過指定平台接通大灣區指定一般科醫生，或網上預約大灣區指定一般科門診，可享大灣區醫療服務診金9 折優惠！會員可以接照自己需要，選擇以廣東話、普通話甚至英語會診(視乎服務提供者的供應而定)，完全不用擔心北上言語不通的問題。

  1. 海外視診：旅遊安心保障

外遊容易身體不適，DrGo One Wellness為會員提供海外視診服務，可透過視像形式諮詢當地或香港醫生，並享有高達港幣百萬元的旅遊保險！

指定海外地點包括日本、韓國、泰國、新加坡、越南及菲律賓，會員可享與指定當地註冊醫生的免費視像診症服務，服務包含醫生處方，並可提供藥物及送遞服務（視乎指定地區的供應情況、當地法規或需支付額外費用）。 DrGo One Wellness用戶也可以選擇透過免費視像診症服務，向指定香港醫生獲取第二醫療意見。

除此之外，DrGo One Wellness會員可享由Club Care 安排免費環球旅遊保險，保障包括：

  • 休閒和業餘體育運動，包括冬季運動、水肺潛水
  • 全球緊急支援服務及手提電話失竊保障
  • 保障額高達100 萬港幣！

立即行動，守護全家健康！

DrGo One Wellness 迎新方案以極具競爭力的價格，提供涵蓋本地至海外的醫健服務，無論是想減少日常的醫療開支，還是希望於日本、韓國、泰國等旅遊期間玩得更放心，這個方案都是你的不二之選。優惠期限有限，立即把握機會登記，體驗一站式智慧醫健服務！

註：

* 視乎服務提供者的供應而定。

1. DrGo One Wellness 為由益體健有限公司（HKT 集團成員公司）管理的會員計劃（「益體健」、「DrGo」或「我們」），並受DrGo One Wellness 會員計劃、迎新方案及相關福利與免費權益的相關條款及細則約束。詳情請參閱One Wellness 網頁除非益體健另有指明，益體健並非任何方案下的福利或免費福利的提供者。益體健對任何非由其提供的福利或免費福利（包括但不限於其質素）不作出任何陳述或保證，亦不就任何相關事宜承擔任何責任。益體健對任何視像診症或門診服務（包括但不限於任何第三方醫生或醫療服務提供者的資格、專業知識或建議）及指定平台，概不作出任何明示或暗示的條件、承諾、陳述或保證。

2. 此迎新方案僅限時提供，並受推廣條款及條件約束。每項DrGo One Wellness 方案均須支付一次性且不可退款的登記費。受惠會員於迎新方案下享有的任何福利，須在已支付該方案所有應付費用的前提下，並且付費會員及受惠會員均已遵守所有相關條款及細則。 DrGo 保留全權酌情權，隨時調整迎新方案的登記費及月費。合資格DrGo One Wellness 受惠會員可於指定服務時間內，每日免費享用一次與指定香港普通科醫生的視像診症服務，以及每日一次與指定海外普通科醫生的視像診症服務（為免產生疑問，免費僅限於視像診症部分，任何處方藥物及送遞服務均須另行收費）。

5. 指定香港一般醫師的視像診症服務由我們指定的第三方服務供應商透過其平台於指定地點及服務時間內提供／安排。使用此項福利須受指定第三方服務供應商的相關條款及細則約束。於福利有效期限內，受惠會員每日可享一次免費視像診症（僅限診症費用免費）。任何額外費用（如處方藥物費及送遞費）須另行支付。基本3 天處方藥物連標準送遞服務，每次費用低至180 元港幣。

6. 已登記的受惠會員可於香港指定第三方服務網絡中的指定保健及醫療服務商進行門診服務，並可享指定診金折扣。此項福利下的所有服務均由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（「富衛」）提供／安排，並受富衛所指定的相關條款及細則約束。此福利僅適用於指定的醫療及健康服務，且僅限年滿18 歲或以上的受惠會員使用。

7. 「服務點」指指定的保健及醫療服務商。此福利下的服務點數目及所提供的專科醫生可能不時更改，恕不另行通知。

8. 大灣區（不包括澳門及香港）指定一般科醫生的視像診症或門診服務（包括醫生及預約服務）由我們指定的第三方服務供應商及其第三方合作夥伴透過其平台提供／安排。使用此項福利，以及任何送遞服務（如適用）的涵蓋地區，均須受指定第三方服務供應商的相關條款及細則，以及適用法律下的要求及限制（包括適用於視像診症的規定）所約束。須支付診金及其他相關費用。此福利下的任何指定折扣僅適用於診金。門診服務的指定第三方醫療網絡目前涵蓋深圳、東莞及廣州。診所的數量及地點可能不時更改，恕不另行通知。

9. 大灣區（不包括澳門及香港）指定一般科醫師的視像診症服務由我們指定的第三方服務供應商及其第三方合作夥伴透過其平台提供／安排。使用此項福利，以及任何送遞服務（如適用）的涵蓋地區，均須受指定第三方服務供應商的相關條款及細則，以及適用法律下的要求及限制（包括適用於視像診症的規定）所約束。須支付診金及其他相關費用。此福利下的任何指定折扣僅適用於診金。

10. 大灣區（不包括澳門及香港）指定一般科醫生的門診服務（包括醫生及預約服務）由我們指定的第三方服務供應商及其第三方合作夥伴透過其平台提供／安排。使用此項福利須受指定第三方服務供應商的相關條款及細則，以及適用法律下的要求及限制所約束。診金及其他相關費用須由會員支付。此福利下的任何指定折扣僅適用於診金。門診服務的指定第三方醫療網絡目前涵蓋深圳、東莞及廣州。診所的數量及地點可能不時更改，恕不另行通知。

11. 海外視像診症平台及服務（包括醫師）由第三方服務供應商及其指定醫療服務網絡夥伴提供／安排，並透過第三方平台於指定海外地點進行。使用此項福利須受第三方服務供應商的相關條款及細則約束。合資格One Wellness 受惠會員可於指定服務時間內，每日免費享用一次由第三方服務供應商指定的海外普通科醫生視像診症服務（為免產生疑問，免費僅限於視像診症部分，任何處方藥物及送遞服務均須另行收費）。海外一般醫師視像診症適用於指定海外地點，包括日本、新加坡、泰國、越南、菲律賓及韓國。上述海外地點可能不時更改，恕不另行通知。已登記受惠會員亦可選擇以視像診症方式，向指定香港一般科醫師取得第二醫療意見，並無須支付診金。

12. 指定DrGo One Wellness 受惠會員享免費12 個月「Club Care 全年旅遊保險計劃（個人計劃A）」（此「保障計劃」）由Club Care直接代理及安排，受Club Care相關條款及細則約束。受惠會員的DrGo One Wellness 會籍一旦終止，所享之保障計劃（定義見下文）亦會同時失效。保障計劃的實際保障期間以受保人是否為有效的DrGo One Wellness 受惠會員為準。受惠會員的DrGo One Wellness 會員一旦到期或因任何原因被終止，所享之保障計劃有效期亦會同時終止。此保障計劃由保特保險（香港）有限公司承保及提供，並由Club Care 代理及安排。 Club Care 為HKT Financial Services (IA) Limited（「HKTIA」）所經營的服務品牌；HKTIA 為香港特別行政區保險業監管局下的持牌保險代理機構（持牌保險代理牌照號碼： FA2474），亦獲保特保險之委任為持牌保險代理機構，HKTIA 作為保險中介服務。益體健有限公司（DrGo運營商）及其所有的關聯公司（HKTIA除外）並未安排任何與DrGo One Wellness，迎新方案、此保障計劃及有關的保險合約或進行其他受規管活動（定義見《保險業條例》）。益體健有限公司及其公司的所有關聯公司（HKTIA除外）並非此保障計劃、此推廣下的任何保險相關產品或服務之供應商、代理商或提供者，不代表Club Care / HKTIA 或保特保險，亦不作任何保證或聲明且不會承擔由其引起或與其相關之任何責任。與此保障計劃或任何保險相關事宜，請致電Club Care 客戶服務熱線8209 0098。

13. 本產品資料由保特保險提供。保障計劃受相關條款及細則及保單條款所約束。以上資料僅供參考，不包含保險產品的完整條款及細則。在繼續前，請確認您已了解本產品的特點，並確定其符合您的需求。任何推廣優惠或宣傳資料，應與相關保單條款、產品小冊子及相關條款及細則（合稱「保單文件」）一併閱讀。客戶不應僅根據任何不包含完整條款及細則的推廣優惠或宣傳資料申請相關保險產品。如欲了解完整條款及細則、詳情、無事項及風險揭露，請參閱相關保單文件。

14. 休閒及業餘運動，其海拔高度限制不超過海拔5,000公尺或不超過水深30公尺。

15. 已登記受惠會員可於DrGo One Wellness 迎新方案下，在購買相關計劃後的12 個月內，通過指定第三方平台與指定香港普通科醫生進行首三次視像診症（屬迎新方案的「香港視像診症」福利），免費獲享三天的基本處方藥物（如獲醫生）及標準送遞服務。標準送遞服務僅適用於香港指定地點及指定服務時間內。如視像診症安排於上述服務時間以外，則需支付送遞附加費。如醫生處方額外或指定藥物，則需支付額外費用。此項免費權益受《免費權益：指定香港視像診症之免費三天基本處方藥物及標準送遞服務條款及細則》及DrGo 指定的其他條款及細則約束。此項免費福利下的視像診症亦受指定第三方服務供應商的相關條款及細則約束。

16. 已登記的受惠會員可於每日早上8 時至晚上8 時，透過DrGo 應用程序的「睇醫生」服務，與指定香港普通科醫生進行視像診症，每次可享港幣$50 折扣優惠。此優惠將以DrGo 視像診症電子優惠券（「電子券」）形式提供，僅適用於DrGo「睇醫生」指定診症（不適用於「DrGo One Wellness – 香港視像診症」福利、任何僱員福利計劃、保險或其他地區健康計劃/項目）。每次合資格視像診症可使用一張電子優惠券以扣減診金。電子優惠券不可用於DrGo 視像診症預約費、處方藥物費或送遞費。相關條款及條件適用。此免費福利下的視像診症受《DrGo 條款及條件》及DrGo 指定的其他條款及條件約束。

圖片來源：官方圖片

