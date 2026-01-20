全方位醫健推介！DrGo One Wellness：$48月費及$598+登記費解鎖香港、大灣區及海外醫健服務，仲連免費旅遊保障！
DrGo One Wellness 簡介：打破地理界限的醫健平台
作為本港最多人使用的綜合數碼醫療健康平台之一，DrGo 最近推出全新月費計劃“One Wellness”，進一步將醫療服務變得更方便、更相宜。 One Wellness 的會員福利更不限於香港本地，服務覆蓋範圍更延伸至大灣區及熱門旅遊國家。只需一個應用程序，你就可以連接到龐大的醫健服務，享受視像診症、線下門診及其他服務折扣。最吸引的是其親民的定價策略，讓大眾能以低門檻體驗高端的遙距醫健福利。
迎新方案限時優惠：五大重點福利
由即日起至2026 年2 月28 日，DrGo One Wellness 推出超值的迎新方案。只要繳付一次報名費HK$598及月費HK$48*，即可享有以下豐富福利：
- 全方位會籍：一個會籍連接香港、大灣區及海外醫健服務及享免費環球旅遊保障。
- 香港視像診症優惠：指定一般科視像診症免診金。首3 次更可享免費3 天基本處方藥物及標準送遞服務；第4 次起藥物連運費亦低至HK$180。
- 指定海外地區視診免診金：於指定地點包括日本、韓國、泰國、新加坡、越南及菲律賓享一般科視像診症免診金，藥物更可送至飯店（需額外付款）
- 免費環球旅遊保障：由Club Care 安排的高達HK$100 萬環球旅遊保障額，讓你安心出遊。
- 大灣區醫療優惠：於大灣區指定醫療機構享用視診及門診服務，診金、藥物及送遞可享9 折優惠。
- 龐大線下網絡折扣：全港超過2,000 個醫健服務點，包括專科、中醫、針灸、跌打、牙科、物理治療及心理健康支援等，指定服務費用低至5 折。
*相關方案優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱官網。
簡單三步驟註冊DrGo One Wellness 迎新方案
想享受上述福利非常簡單，只需跟隨以下步驟即可完成註冊：
- 購買方案：
前往DrGo網頁或應用程序，點擊「立即登記」。
登錄你的DrGo 賬戶（或以The Club 賬戶登錄/註冊新賬戶）。
會員專屬：四大醫療服務使用指南
成功登記後，可透過DrGo App 輕鬆使用各項服務：
- 本地視診：足不出戶看醫生
生病不想出門排隊？ DrGo One Wellness會員與指定一般醫師視像診症可享有免費診症服務，服務亦包括基本3 天處方藥物連標準送遞服務，每次費用低至港幣180 元，首3 次免費！以優惠價錢，即可以足不出戶安在家中專心休養！
- 本地門診折扣：全港2,000+ 服務點
DrGo One Wellness會員指定醫療服務點保健服務，費用低至5 折！
門診服務涵蓋專科、中醫、針灸、跌打、推拿、脊醫、牙科、物理治療、營養師諮詢及心理諮詢等2,000 多個香港聯網診所服務點，範圍廣泛。
- 大灣區視診及門診折扣：北上求醫更輕鬆
經常往返內地的朋友，可留意DrGo One Wellness的大灣區視診及門診服務。
透過指定平台接通大灣區指定一般科醫生，或網上預約大灣區指定一般科門診，可享大灣區醫療服務診金9 折優惠！會員可以接照自己需要，選擇以廣東話、普通話甚至英語會診(視乎服務提供者的供應而定)，完全不用擔心北上言語不通的問題。
- 海外視診：旅遊安心保障
外遊容易身體不適，DrGo One Wellness為會員提供海外視診服務，可透過視像形式諮詢當地或香港醫生，並享有高達港幣百萬元的旅遊保險！
指定海外地點包括日本、韓國、泰國、新加坡、越南及菲律賓，會員可享與指定當地註冊醫生的免費視像診症服務，服務包含醫生處方，並可提供藥物及送遞服務（視乎指定地區的供應情況、當地法規或需支付額外費用）。 DrGo One Wellness用戶也可以選擇透過免費視像診症服務，向指定香港醫生獲取第二醫療意見。
除此之外，DrGo One Wellness會員可享由Club Care 安排免費環球旅遊保險，保障包括：
- 休閒和業餘體育運動，包括冬季運動、水肺潛水
- 全球緊急支援服務及手提電話失竊保障
- 保障額高達100 萬港幣！
立即行動，守護全家健康！
DrGo One Wellness 迎新方案以極具競爭力的價格，提供涵蓋本地至海外的醫健服務，無論是想減少日常的醫療開支，還是希望於日本、韓國、泰國等旅遊期間玩得更放心，這個方案都是你的不二之選。優惠期限有限，立即把握機會登記，體驗一站式智慧醫健服務！更多詳情
