醫生爸爸感恩遇上唐氏女兒 史泰祖：她讓我成為一個更好的人

「由當初混亂、抗拒、詛咒上天，到最後完全接受，擁抱這個使命。」皮膚科專科醫生史泰祖與太太Sonja育有3名子女，其中次女史雋丹（丹丹）是唐氏綜合症人士。當年女兒確診的一刻，曾令他心情跌入谷底，心中盡是埋怨與不甘；然而經歷歲月沉澱，才領悟到這並非負擔，而是最珍貴的禮物。史醫生與太太接受《日日健康》專訪，細訴三十多年來的起伏心路，由最初的迷惘與抗拒，到今天的接納與感恩，甚至坦言女兒更讓自己成為一個更好的人。

