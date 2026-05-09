考醫科落選一通電話失而復得 浸會醫院院長梁誌邦行醫四十載難忘四個腎病人
童年最愛流連圖書館
梁誌邦醫生自小在廉租屋邨長大，父親任職文員早出晚歸，日常起居由全職主婦的母親全力照顧。那時候的快樂很簡單，他記不起買過甚麼特別的玩具，腦海中最深刻的畫面反而「過海睇書」，「媽媽帶我去大會堂圖書館，那時候要過海，交通非常費周章。」
他笑言，母親最初領他走進成人報刊室，那種生澀乏味的氛圍一度令他望而卻步；所幸第二次改往兒童圖書室，才真正叩開了他的知識大門。在那裡，不論是小故事、漫畫還是科普讀物，都令他愛不釋手，童年的大半時光就這樣在圖書館中度過。
考醫學院由落選至失而復得
梁醫生並非自幼名列前茅的尖子，當年由小學升讀迦密中學，因英文授課以致成績一落千丈，幸好中三時突然「開竅」，對數理產生濃厚興趣，成績才穩步上揚。由於最擅長生物科，故升大學時未有多想，順理成章選讀中文大學生物學系。
大學二年級那年，中大醫學院成立並公開招生，他即萌生興趣躍躍欲試，卻因精英雲集、面試又表現一般，不久便收到「感謝參與信」。當時他已打定輸數，打算繼續攻讀生物科，往科學家之路發展。
然而，命運總有驚喜。就在他做暑期工的某天，突然接獲一通來電，原來有人放棄學位，校方問道：「有人不讀，你讀不讀？」 他當時不假思索一口答應，就此成為中大首屆醫科生。回望這段奇妙經歷，他笑言過程雖有波折，冥冥中卻像有一股力量，牽引著他踏上醫學之路。
最難忘「四個腎」的病人
梁醫生自認無法承受外科手術的高壓，卻又鍾情「動手做」的樂趣，因此在挑選專科時，毅然投身結合理論與手藝的內科腎臟科。多年來，他處理過無數複雜的腎臟重症與移植個案，曾任威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系顧問醫生，為本港腎臟移植權威。
行醫數十載，最令他難忘的是一位擁有「四個腎」的女病人。該病人因腎衰竭，早年獲妹妹捐腎而植入「第三個腎」；遺憾的是，若干年後移植腎臟功能衰退，生命再度告急。所幸另一位妹妹亦挺身而出，無私捐腎，梁醫生與團隊成功克服醫療挑戰，為她植入「第四個腎」，順利完成罕見的二次換腎。
因一席話退休前接受新挑戰
那天，前浸會醫院院長余惠賢醫生約他餐敍，席間突如其來地邀請他跳出公院，接掌該院院長一職。在理應退下火線的階段重新出發，且要離開熟悉的公營醫療體系，去管理一間大型私家醫院，對他而言無疑是巨大的挑戰。
梁醫生本已當場婉拒，但對方一席話卻深深觸動了他的內心：「你行醫四十年，在即將榮休之前，能否也為教會醫院出一分力？」作為一名虔誠的基督徒，梁醫生開始反思餘生該如何發揮價值。最終，那份「榮神益人」的使命感，令他毅然決定擔起這份別具意義的新使命。
接手十年重建大工程
上任後，梁醫生隨即著手推動籌劃已久的浸會醫院十年重建大工程，並帶領團隊見證位於觀塘的東九龍醫療中心（EKMC）從一片荒地拔地而起，並順利落成啟用。位於觀塘欣業街的EKMC，不僅有效將日間門診與非住院治療分流，更為窩打老道總院騰出寶貴空間，讓這座逾六十年歷史的舊院大樓（A、B、C座）得以分階段重建翻新。
硬件升級之外，梁醫生亦積極引入前瞻技術，致力推動「智慧醫院」革新。他形容自己的願景非常純粹：將昔日前線行醫時「以病人為本」的初衷，轉化為推動醫院長遠發展的理念，務求讓患者獲得更優質、現代化的醫療服務。
醫生愛「宅」 窩在家中最減壓
管理一間大型醫院，壓力之大不言而喻，梁醫生對此卻有一套豁達的見解：「壓力無處不在，但壓力也能帶來進步，關鍵在於如何轉化並善用它。」面對繁重的行政事務，他的減壓良方是回歸平淡的心靈寄託。
信仰為他提供了極大的調適空間，每日的靈修與周日的教會聚會，是他最珍視的靜謐時光。相比起許多同業熱衷走訪列國，他笑言自己其實比較「宅」：「我不愛奔波，也不熱衷旅行。」對他而言，最理想的休息方式，莫過於在假期時窩在家中，與家人度過。在緊湊的高壓環境中，這份從容自得的平靜，正是梁醫生行醫多年、依然保持活力的秘訣。
採訪：黃志宏
攝影：馮凱宜