考醫科落選一通電話失而復得 浸會醫院院長梁誌邦行醫四十載難忘四個腎病人

「有人不讀，你讀不讀？」當年暑期工的一通電話，讓考醫失利的梁誌邦醫生，戲劇性地成為中大首屆醫科生。這位在廉租屋長大、童年愛流連圖書館的腎科權威，行醫四十載後，選擇跳出公營醫療舒適圈，接掌香港浸信會醫院院長一職，挑戰人生下半場。《日日健康》今次邀請到梁醫生，回望這段由意外入行到執掌醫院、充滿轉折與溫度的醫學人生。

