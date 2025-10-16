屋邨長大骨科仁醫為長者義診不求回報 黃仕雄痛心婆婆無錢強忍膝痛
從「考試肥佬」到全級第一
黃仕雄基層出身，自言從來不是「贏在起跑線」，童年一家四口蝸居在200呎公屋，最愛和同學去打乒乓球，「喜歡做甚麼就做甚麼」，貪玩的他考試從不溫書，甚至曾經考試「肥佬」。直至中三，在老師啟發下才意識到成績落後便難以選擇自己喜歡的科目，於是開始用功。在中五那年，他由全級五十名一躍成為全級第一，最終在校長和老師鼓勵下決定選讀醫科。
讀醫太難幾乎放棄
讀醫期間，黃仕雄坦言「有時也會想放棄」，他指大學裡有許多中學從未接觸過的科目，「有些科目要不停背誦，真的頗辛苦。」面對龐大的課業壓力，他一度動搖，但最終仍選擇咬緊牙關撐下去。「我只是個普通的基層學生，如果轉科就浪費幾年時間，我不想父母太辛苦，所以最後都捱過，順利畢業成為醫生。」
父親兩度病重 體會家屬的無奈
「醫生要有同理心！」黃仕雄經常以這句話提醒自己和學生。他回憶在公立醫院服務二十多年，最深刻的體會，來自父親兩度進入深切治療部的經歷。第一次是因嚴重腦膜炎，當時醫生已叮囑家屬「要有心理準備」，他說：「那刻我不是醫生，只是病人的兒子，和任何家屬一樣，只能等奇蹟出現。」數年後，父親因心臟病再度入院，情況同樣危殆，「醫生說他肺功能很差，要我們有心理準備，隨時要跟他告別。」幸而最終兩次都奇蹟康復，讓黃仕雄深深體會到家屬在面對病危時的無力與焦慮。
「正因如此，我常提醒學生，醫生要站在病人或家人角度去看問題，我們要有同理心。」在深水埗明愛醫院服務20年的他，即使後來轉為私家醫生，仍定期回舊區義診，照顧基層病人。黃仕雄笑言，或許父親的兩次奇蹟康復，正是上天給予他繼續行善的理由。
心痛長者無錢醫病 寧忍痛不求助
香港每年約有過萬宗人工關節置換手術，但公立醫院平均輪候時間長達八年，在私人醫院花費動輒十多萬，令不少長者和基層病人卻步，黃仕雄坦言：「這也是我覺得最無奈的地方，因為不是每個人都負擔得起。」
早在疫情前，他已加入義診機構，希望協助有需要的街坊。他回憶：「當時看到很多長者連普通西醫也不去看，痛楚一直累積，到最後太遲求醫，很多時候都已經沒辦法補救。」因此他定期做骨科義診，針對長者常見的膝關節問題。「如果一個長者上樓梯有困難，就差不多準備要換骹了；再嚴重下去，平路也走不了，買菜都成問題。」
他強調，及早治療和保養是關鍵，「希望長者情況還未太差的時候，我可以幫到他，教他們做一些運動、預防性措施，也減少對公營醫療系統的依賴。」
多一份關懷 少一個病人
黃仕雄經常提醒病人家屬：「要多陪陪父母，多關心身邊的人，不要等到情況很差才後悔。」他希望市民及早留意身體變化，「有小毛病就應盡早求醫。」並建議善用社區資源，「十八區都有地區康健中心和康健站，可免費諮詢。」
他坦言，長期痛症常令長者情緒低落，「覺得連照顧自己的能力都沒有，其實每位長者都希望能走動自如。」作為骨科醫生，他期望病人情況未嚴重前就能接受治療，「就唔使咁多市民要換骹或開刀，可以做返自己鍾意嘅事，同痛講再見。」
採訪：侯聖樺
攝影：馮凱宜
