屋邨長大骨科仁醫為長者義診不求回報 黃仕雄痛心婆婆無錢強忍膝痛

「能醫一個就一個！」這句樸實的話，是骨科醫生黃仕雄的行醫信念。出身基層的他，曾歷過讀書時的掙扎、面對父親病重的無助，也見過太多長者因無錢或輪候過久而忍痛不求醫。接受《日日健康》訪問時，他坦言行醫二十多年來，一直希望以義診回饋社會，推廣「早預防、少病痛」的理念，減輕基層負擔，讓長者活得更自在。

