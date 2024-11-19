前國家級運動員黃捷穎 體育世家出身 變《中年好聲音3》歌手兼生酮專家
兒時為同學出氣 意外「跑入校隊」
《中年3》香港賽區100強黃捷穎（Vinky,左），曾是前國家二級跨欄運動員。小學時因見男同學欺負人，見義勇為追打對方「報仇」，意外被老師發掘跑步潛質，選入田徑校隊。
體育世家出身 加入校隊遭媽媽反對
體育世家出身的Vinky，爸爸練長跑和乒乓球，叔叔則是國家級跨欄運動員，當年更是廣東省最佳紀錄創造者；媽媽則是醫生，一直希望女兒向文靜發展，自小安排她學電子琴、鋼琴、古箏，一度反對Vinky加入校隊練田徑。
年少時戰無不勝 一次跌倒留下陰影
在4×100接力中，第三棒彎道是超越對手的大好機會，比賽中Vinky一貫跑這一棒，一次比賽卻被安排跑最後一棒，比賽時意外跌倒受傷，不僅令全隊成績落後，亦令當時年僅15歲卻從未跑輸過的Vinky留下陰影。後來即使傷患已經痊癒，Vinky卻停跑幾乎一年才逐漸恢復訓練。
高中轉修美術 無聊用牛仔褸作畫成名
高中時主修美術的Vinky，工作後從事藝術設計，一次在家想畫畫時發現家中沒有畫紙，看見家中的牛仔褸便忽發奇想以此作為畫布，怎料越畫越多，除了曾舉辦個人作品展，更將作品帶到韓國，親手送到喜歡已久的韓國偶像組合NRG手上。
曾患驚恐症深受失眠困擾 重拾興趣跑出低潮
Vinky早年一度患上驚恐症無法外出，多年沒有鍛鍊，又遇上失眠的困擾，身體越來越差，讓Vinky深感生命苦短，必須好好珍惜。 「跑步係最簡單嘅事，只要有對波鞋就可以跑到」，Vinky 2014年開始重新練跑，一跑便跑了10年。
foodie時期初嘗生酮飲食 用自己身體做實驗
曾經做過foodie的Vinky，早在2008年已經開始生酮飲食，無奈當時市面上可以參考的生酮飲食資料不多，只能摸索著前行，她更用自己的身體測試生酮效果。疫情期間留在家中出現「疫情肥」，為了減磅Vinky嚴格執行生酮飲食。
多年經驗煉成專家 推生酮餐廳地圖助同路人
Vinky坦言生酮飲食人士遇上過時過節，好容易「破功」，於是她開始到處尋找有生酮菜單的餐廳，務求將生酮飲食堅持下去，久而久之儲存了一條生酮店鋪名單，更因此推出生酮飲食地圖，當中除了餐廳更包括超市、甜品烘培等店鋪，為生酮飲食同路人提供了一個非常實用的資料平台。
膽粗粗報名海選 清唱入圍《中年3》100強
一直好喜歡唱歌的Vinky，一次機緣巧合獲音樂人張佳添鼓勵，膽粗粗報名參加《中年好聲音3》，其後Vinky便離港旅行，直到海選最後一天中午一點才收到大會電話，通知她下午四點進行面試。時間關係她只能匆忙上場，卻以清唱張惠妹的《解脫》成功打成香港賽區100強，讓Vinky走向幕前。