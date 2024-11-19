前國家級運動員黃捷穎 體育世家出身 變《中年好聲音3》歌手兼生酮專家

今年38歲嘅黃捷穎Vinky，早前參加《美麗40路》、《中年好聲音3》更成功打入香港100強。Vinky曾經是國家二級跨欄運動員，退役之後曾做過KOL、插畫師，喜歡田徑，時常在社交平台分享跑步的貼文，Vinky更有「體育女神」的稱號。當年為何入選校隊開始田徑訓練，一步步走向運動之路，中間又有什麼跌宕起伏令她畫畫、美術扯上關係？Vinky更與《日日健康》分享跑步這件事如何帶她走出低谷！

