陳零九失戀後首現身 邱鋒澤望給予好兄弟私人空間

無線娛樂新聞台報導：男子團體「五堅情」團長邱鋒澤於2月25號喺台北流行音樂中心舉辦個人首個大型演唱會，邱鋒澤搵嚟好兄弟陳零九做嘉賓，九澤CP相隔兩年，再度相同舞台演出，兩個人覺得特別有意義，台下尖叫聲不絕。