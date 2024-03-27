《一個好人》｜胡頌恆劏房開食堂 助更生人士與流浪狗 林子善愛心相展感動人心
綜藝節目《大善 NMN 20000 PLUS+呈獻：一個好人》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映，節目由林子善和江美儀擔任主持，並由「音樂情人」鄭子誠作聲音導航。
今晚（27 日）播出的第 6 集，子善分別拜訪了「廟街神父」胡頌恆、寵物暫託家庭 Christy 和攝影義工何偉彤偉哥。「廟街神父」胡頌恆是一位 77 歲的澳洲人，來了香港 40 年的他講得一口流利廣東話，他住在 100 呎的廟街劏房過着簡樸生活，他說：「我鍾意簡單嘅生活，呢度好容易搵到我哋，可以 24 小時咁去幫人！」胡神父在廟街開設了一間社區食堂，更只聘請更生人士，他解釋：「因為呢啲人好難搵工作，唔係好多人請佢哋，但佢哋其實好勤力，喺度做嘢好開心。」製作組問到他是否一個好人時？他謙虛說：「我唔係好人，我做呢件事係應該嘅，以前好多人對我咁好、畀機會我，我好幸福，我都想對其他人好！」對於胡神父的無私大愛，子善說：「我同神父講希望你工作愈嚟愈少，即係證明世界愈嚟愈美好。」
Christy 做了寵物暫託家庭４年，一共照顧了 13 隻有傷殘或健康有問題的狗狗，用愛陪伴牠們跨過身心障礙。講到寵物暫託帶來的得着，Christy 說：「暫託畀到我成功感好大，暫託（家庭）就好似一個療養院嘅角色，幫一啲機構分擔吓，會帶狗狗返屋企，當係自己嘅狗狗咁樣養，希望可以幫到佢哋重新適應屋企嘅生活，同埋提高佢哋被領養嘅機會。」另邊廂，74 歲的攝影義工偉哥以鏡頭溫暖人心，子善跟隨他為一名 96 歲婆婆影靚相，過程溫馨歡樂，偉哥還會分享為臨終長者影遺照的感人經歷。
節目尾聲有一個特別環節，子善與一班「好人」接觸時拍下不少照片，為此子善特意舉行了一場相展，並邀來過往集數介紹過的「好人」聚首，子善說：「呢個節目令我發現呢個世界有時好苦，但慶幸有一班好人默默付出，為呢個社會送上一點甜。佢哋未必係偉人，但係佢哋內心同行為都可以一樣咁偉大，好想話畀佢哋知你哋一啲都唔孤單，身邊其實仲有好多好人喺身邊，希望透過相展將咁多位好人連繫埋一齊，大家互相認識互相交流，每個人將嗰份力量拎出嚟，相信可以