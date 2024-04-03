一個好人

一個好人｜江美儀義剪腳甲關懷隱蔽長者 溫情畫面觸動人心

tvb娛樂
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綜藝節目《大善 NMN 20000 PLUS+呈獻：一個好人》，今晚 10 點半翡翠台播映最後一集，本周換上江美儀擔任主持，並繼續由「音樂情人」鄭子誠作聲音導航。

江美儀聽到貓姑娘遇過小昆蟲從腳甲走出嚟，嚇到眼都凸埋！（圖片來源：TVB）
江美儀聽到貓姑娘遇過小昆蟲從腳甲走出嚟，嚇到眼都凸埋！（圖片來源：TVB

今晚（3 日）播出的第 9 集，江美儀分別拜訪了義務為長者剪頭髮的傑仔（陳楚傑）、義務教授傷健人士潛水兼贊助裝備的 Stephen（區紹堅）及義剪腳甲的貓姑娘（吳詠珊）。傑仔從小獲祖母灌輸要樂於助人，作為髮型師的他利用專長技能、組織團隊為長者進行義剪服務，美儀認為「窮得只剩下錢，內裡卻是空」也沒意思：「傑哥好幸運，有嫲嫲由細灌輸錢唔係我哋所追求嘅嘢，所追求嘅係幫助一啲冇能力嘅人，呢種快樂唔可以用錢買到。」

傑仔從小獲嫲嫲灌輸要樂於助人。（圖片來源：TVB）
傑仔從小獲嫲嫲灌輸要樂於助人。（圖片來源：TVB

Stephen 希望透過潛水以生命影響生命

潛水可讓傷健人士在水中的無重狀態有效鍛鍊肢體，潛水用品店老闆 Stephen 為國際傷健潛水協會（香港）名譽顧問，每月舉辦至少一次潛水訓練活動，除了擔任潛水教練，還為協會免費提供潛水裝備包括潛水氣瓶，讓傷健人士毋須負擔昂貴費用也能享受潛水樂趣，及體驗水底傷健共融的世界。美儀在節目中穿上 full gear 裝備，與傷健人士一起潛水，事後美儀感觸謂：「傷健人士同普通人潛水完全冇分別，佢哋有好多障礙困難都可以克服到，其實我哋有啲咩咁難呢？」另原來不少長者因難以彎身、視力模糊未能自行修剪腳甲，導致發炎紅腫而寸步難行。善心美甲師「貓姑娘」因一次機緣巧合為 90 歲婆婆剪腳甲後，了解到社會上有不少獨居、隱蔽長者需要協助和關懷，2016 年開始展開「義剪之路」，由起初與客人、同事一起義剪，直到現在每月定期與義工團隊舉辦義剪活動。回望數年前初辦義剪服務，貓姑娘透露曾遭社區中心拒絕，令她一度感到氣餒：「好記得個姑娘話『我唔會攞啲長者對腳畀你玩囉』，我哋成班都係專業嘅美甲師，亦真係抽私人時間去幫長者服務，我都唔明白。」

Stephen 除咗教傷健人士潛水，仲為國際傷健潛水協會（香港）免費提供潛水裝備。（圖片來源：TVB）
Stephen 除咗教傷健人士潛水，仲為國際傷健潛水協會（香港）免費提供潛水裝備。（圖片來源：TVB

貓姑娘除了遇過感染灰甲的長者，最棘手試過見到一隻小昆蟲從腳甲裡走出來！疫情期間學懂修甲的美儀，將技能解鎖應用於是次義剪體驗中；其中一位長者因兒子忙於工作，至少 3 年沒有修剪腳甲，連碰一碰也感到疼痛，美儀細心為其打

美儀為至少 3 年冇修剪腳甲嘅長者義剪。（圖片來源：TVB）
美儀為至少 3 年冇修剪腳甲嘅長者義剪。（圖片來源：TVB

磨後分享感受：「你問我驚唔驚污糟，我真係驚㗎，其實好厭惡性呢件事。不過問題係，如果我哋都係咁諗嘅時候，咁呢班人點算呢？」她勸喻大家多關懷身邊長者，並鼓勵大家每天至少抽 5 分鐘時間陪伴。想知道更多相關精彩資訊，敬請留意 www.tvb.com。

美儀被貓姑娘嘅善心感染。（圖片來源：TVB）
美儀被貓姑娘嘅善心感染。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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