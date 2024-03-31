一個好人｜江美儀勇闖蝨屋滅蝨 驚險萬分挑戰極限
綜藝節目《大善 NMN 20000 PLUS+呈獻：一個好人》，本周一至三晚 10 點半翡翠台播映最後三集，最後一周換上江美儀擔任主持，並繼續由「音樂情人」鄭子誠作聲音導航。
明晚（4 月 1 日）一集美儀分別拜訪了義務幫基層滅蝨的陳家駱（阿臣）、義補計劃創辦人梁啟業（ O 仔）和義務照顧獨居老人的徐玉英（Joyce）。出身破碎家庭、眼部有殘疾的阿臣曾經歷床蝨煎熬，後來成立了滅蟲公司並決意義務幫基層滅蝨，阿臣說：「個人力量好細，做得一單得一單，幫到一個人就一個人，希望能夠及時將關懷帶到出去。」戴齊口罩和手套的美儀，跟隨阿臣到一個單位滅蝨，該單位布滿雜物、床蝨無處不在，美儀膽粗粗拿着蒸氣機四處噴蒸氣滅蝨，但當見到床蝨隱藏在各種窿窿隙隙位置時，還是忍不住嚇到大嗌，美儀事後坦言：「一定要唔怕污糟，如果唔係點清潔，但我回心諗，如果我唔幫佢清潔，咁佢咪一直畀啲蝨惹佢？係恐怖、核突㗎，但做得就做囉。」
義補計劃創辦人 O 仔除了召集一班大專生幫助基層小朋友補習，還會定期舉辦各種活動，為他們擴闊生活圈子。拍攝當日，美儀化身「一日講師」為一班學生分享人生經歷，勉勵他們勇敢面對得失 ，活出精彩人生。之後美儀會合退休護士Joyce 出動探訪獨居的老友記，過程中美儀大有感觸：「活到呢個年紀，身邊總有啲人離開咗，我開始覺得係咪要用多啲時間去陪伴身邊嘅長輩，唔想到時有遺憾。」
14 歲 Owen 率同輩義教基層小朋友運動
後晚（4 月 2 日）播出一集，美儀分別拜訪了成立運動義教平台的 Owen、義載司機吉哥、樓梯機操作員 Peonie 和家居維修義工邱師傅。14 歲的 Owen 年紀輕輕便創立了運動義教平台，組織一班同輩好友義教基層小朋友做運動，美儀跟隨Owen 去到幼稚園教小朋友打籃球，Owen 教導小朋友時有板有眼，完全不像只有14 歲的小朋友，最後一班幼稚園小朋友為 Owen 送上感謝狀和唱歌答謝他，場面感人。美儀大讚 Owen 說：「佢畀我感覺好大哥哥，好有領導才能，小朋友帶領住義工去做嘢，真係一啲都唔容易，十幾歲嘅小朋友都有咁嘅心去幫其他人，我
哋係咪要向佢哋學習做多啲嘢回饋社會？」
美儀操作樓梯機嘆不簡單
之後美儀跟着義載司機吉哥接送一對因丈夫坐輪椅關係而久未外出的夫婦到山頂遊玩，吉哥說：「見到佢哋玩得好開心，我都好開心。」講到最難忘的一次經歷，吉哥說曾接過一位伯伯外出影四代同堂全家福，雖然拍完照不久伯伯便回了天家，但伯伯的家人仍然非常感激吉哥幫忙。接着美儀跟隨 Peonie 學習操作樓梯機幫助輪椅人士出行，由於樓梯機相當重，大家都做到身水身汗，美儀事後坦言：「好鬼重部機，操作員要拉部機去樓梯邊，真係要用好多力！」最後美儀跟着邱師傅和邱師傅的兒子做家居維修義工，邱師傅的兒子雖然人仔細細，但工作時表現似模似樣，非常叻仔。