一舞傾城｜唐文龍單挑「功夫狂人」李嘉 蔡潔為愛奮不顧身擋刀

《一舞傾城》昨晚（7 日）一集，剛出獄的青龍（唐文龍飾）被安排睇機舖，志飛（楊明飾）睇唔過眼誓要查出屠伯（鄭恕峰飾）和麻鷹（李嘉飾）的販毒證據。幾經辛苦，志飛、青龍終於找到麻鷹的毒品倉，並一把火燒光所有毒品，麻鷹發難叫手下圍攻他們，坐了十多年監的青龍大晒真功夫一個打幾個之餘，更單挑打贏麻鷹。青龍和志飛捉了麻鷹回洪泰總部，屠伯為求自保對麻鷹執行家法，麻鷹在生死關頭爆出自己是屠伯親生仔，獲心軟的叔父及青龍「放生」。