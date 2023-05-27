一舞傾城｜姑爺仔Dave與地產妹Monica分手劇透蔡潔金句智者不入愛河

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。昨晚（26 日）播出一集，劇情講到「姑爺仔」Dave（何浩文飾）氹掂 Monica（蔡潔飾）打本做生意，惟 Monica 無意中發現 Dave 出軌