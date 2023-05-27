一舞傾城｜姑爺仔Dave與地產妹Monica分手劇透蔡潔金句智者不入愛河
由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。昨晚（26 日）播出一集，劇情講到「姑爺仔」Dave（何浩文飾）氹掂 Monica（蔡潔飾）打本做生意，惟 Monica 無意中發現 Dave 出軌
偷食，令她大感心痛。自覺癡心錯付的 Monica 向 Dave 攤牌講分手，Dave 竟無
恥地反斥 Monica 陪瞓：「我一直都當你老婆，直到你做雞！」Monica 聞言心死
謂：「係呀，我做雞都係因為你呀！我班姊妹話我唔值得咁做，因為你係姑爺仔！」Dave 惱羞成怒怒摑 Monica，暗戀 Monica 的志飛（楊明飾）見狀即痛毆
Dave。
Monica 終於與渣男 Dave 分手，不少網友開香檳叫好。蔡潔受訪時笑言有留意到網友戥 Monica 唔抵，她說：「見到有網友每日都問一次幾時分手，覺得好好笑，大家都睇得好肉緊。」提到網友覺得她癡心錯付，蔡潔解釋謂：「其實 Monica 唔係白癡冇腦，每個戀愛中嘅女人都係盲目，只不過佢係好盲目咁解，佢同呢個男仔 3 年都知道佢咩人，只係佢選擇相信呢個人會改，只不呢個男比較自私，但佢唔係唔愛呢個女仔。」
Monica 會否黑化？蔡潔預告：佢有啲嘢改變
蔡潔透露和何浩文事前有商討如何演繹這段關係，她說：「唔想呢段關係好公式化，一個傻妹遇上渣男，而係想展現到畀觀眾睇，點解呢個女仔咁盲目去相信呢個男人，佢哋兩個嘅感情唔係假嘅，其實女朋友下海，個男仔都會傷心。」並謂很開心角色能夠獲得同情。提到有網友擔心 Monica 會黑化，蔡潔聞言意有所指謂：「睇吓大家點定義黑化，劇集後半段會有啲事情發生喺 Monica 身上，佢會有啲嘢改變。」問到現實中的她是否戀愛腦？蔡潔笑言：「有一句說話『智者不入愛河』，大概係話如果想保持理智就唔好戀愛，但愛情係人生中好重要嘅嘢，當愛情來到就好似一場賭博，要跳入呢條河需要好大勇氣。依家嘅我會覺得要用理智嘅心情去睇每一樣嘢，包括愛情；如果愛情真係嚟到，我覺得我依然會好似年輕時咁樣，有跳入呢條河嘅勇氣。」
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹