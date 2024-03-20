不正常愛情研究所｜Koba復工變身痴情粉絲 爆料音樂界背後祕辛
清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 10 點 J2（82 台）播映，明晚（21 日）播出一集，由金永衡（Kim）、文頌男（Koba）、麥惠琪（Susuca）及 2位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目是「音樂情人」。明晚（21 日）因病停工多時的文頌男（Koba）終於復工，再度亮相節目。早前他被確診患癌，需要休息並接受化療。節目中 Koba 帶上 cap 帽，雖然身形較消瘦，但看來頗精神，看來復原得不錯。更重要是他的投入及活躍度依然，當「有故事的人」Busker 阿紀談到如何應付熱情的 fasn 時，Koba 即場扮演「痴情小 fans」，投入度百份百，反而搞到阿紀不知所措。阿紀透露 busking 界醜聞，Busker 溝 fans 的現象非常普遍，他說︰
「busker 同 fans 互相 follow，一定係有好感，要溝真係好易，band 房經常變炮房。」Kim 亦是 busker 出身，他笑言認識一位一腳踏三船的 busker，有趟街頭表演出事，Kim笑說︰「通常唱完歌，啲女朋友都會行埋去讚男朋友唱得好好聽。」當時三個女仔一如既往，同時向男友方向行去，當各自爆出一句「BB」時，該名 busker 同場加映街頭斷正。
Susuca 對音樂人似乎沒有好感，她直言曾有多位從事音樂工作的追求者，大都很自我且多愁善感，她透露︰「試過有位追求者朝朝彈結他畀我聽當 morning call，又要我去佢嘅音樂會，個人已經好攰，去到仲要同啲妹妹迫。」節目中她爆出一單發生在朋友身上的食 fans 事件，涉及一隊男子組合當中一位成員，她說︰「朋友喺朋友圈講，話同某歌手約會學唱歌。問起原因係對方 DM 讚我朋友 cute。」友人又透露每趟都是上男方家，避開狗仔隊追蹤。Susuca 補充說︰「之後佢每次約會都會分享，有次仲好開心話已經同對方一齊，仲叫咗男朋友公開。」接住的套路都好易估，男方以影響事業為由拖延，最後不了了之。Susuca 表示事後發現有多名女仔，都收過同一人同樣的 DM，證明該歌手是識途老馬。事件吸引各主持好奇追問，Susuca 只提供貼士表示︰「實力派，可能佢真係教人唱歌，佢唱歌咁勁。」想知道更多詳情，密切留意明晚（21 日）節目播出。此外，Kim 為節目寫了一首歌，分享數個月來拍攝感受，被 Jojo 猛讚唱歌時很有魅力，令 Kim 飄飄然。