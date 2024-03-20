不正常愛情研究所｜Koba復工變身痴情粉絲 爆料音樂界背後祕辛

清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 10 點 J2（82 台）播映，明晚（21 日）播出一集，由金永衡（Kim）、文頌男（Koba）、麥惠琪（Susuca）及 2位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目是「音樂情人」。明晚（21 日）因病停工多時的文頌男（Koba）終於復工，再度亮相節目。早前他被確診患癌，需要休息並接受化療。節目中 Koba 帶上 cap 帽，雖然身形較消瘦，但看來頗精神，看來復原得不錯。更重要是他的投入及活躍度依然，當「有故事的人」Busker 阿紀談到如何應付熱情的 fasn 時，Koba 即場扮演「痴情小 fans」，投入度百份百，反而搞到阿紀不知所措。阿紀透露 busking 界醜聞，Busker 溝 fans 的現象非常普遍，他說︰