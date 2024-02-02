中年好聲音2｜古淖文緊張唱錯歌詞，林若盈粗魯版《紅茶館》驚嚇陳慧嫻

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，逢周日晚 8 點半翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。周日晚（4 日）播出一集是第九部曲《陳慧嫻金曲賽 喜氣洋洋賀十二強！》，有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。本回合的賽制是 14 強選手輪流獻唱天后陳慧嫻的經典金曲，14 強選手演唱完畢後，留在危險區的最低分 2 位中二生將被淘汰！今集出場名單如下：《戀戀風塵》古淖文、《飄雪》陳蒨葶、《人生何處不相逢》劉可、《去吧！》鄭梓浩、《逝去的諾言》王玥、《我心不死》顏米羔、《情意結》陳俞霏和《紅茶館》林若盈。