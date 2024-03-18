中年好聲音2｜古淖文谷婭溦合唱破紀錄 黃劍文舞臺驚艷陳俞霏女力爆發

歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，昨晚（17 日）9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是最終樂章．第二回《決賽前哨戰！歌手助力賽！》，8 強選手將聯乘 8 位歌手合唱，爭奪最終殺入決賽的 7 強名額，此回合繼續有肥媽、伍仲衡、 張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。