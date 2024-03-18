中年好聲音2｜古淖文谷婭溦合唱破紀錄 黃劍文舞臺驚艷陳俞霏女力爆發

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歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，昨晚（17 日）9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是最終樂章．第二回《決賽前哨戰！歌手助力賽！》，8 強選手將聯乘 8 位歌手合唱，爭奪最終殺入決賽的 7 強名額，此回合繼續有肥媽、伍仲衡、 張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。

谷婭溦開心到飛撲古淖文。（圖片來源：TVB）
谷婭溦開心到飛撲古淖文。（圖片來源：TVB

昨晚一集最亮眼選手是古淖文！淖文與「恩師」谷婭溦合唱《Bad Boy》，兩人以型爆黑銀 Look 上陣，溦溦大玩透視誘惑晒小背心，非常惹火！兩人 High 爆跳唱《Bad Boy》引爆全場氣氛，婉婉更笑言兩人像「麻辣火鍋」，最終兩人獲得 95分佳績，平了大魔王安雅希創下的 95 分紀錄，表現亮眼。對於淖文的演出，伍仲衡說：「你好屬於舞台，你係今屆加埋上屆 One of the most 壓台，點解未畀到19 分？因為我覺得未夠曳！」給了滿分 20 分的陳慧嫻笑言：「伍 sir 你後知後覺啦，我一早話咗佢係巨星嚟。」

與林志美合唱《我要我們在一起》的黃劍文同樣表現亮眼，劍文今次非常聽話唔再揸結他，解放盤骨晒舞功，劍文與林志美邊唱邊跳舞，甚有舞台劇感覺！伍仲衡說：「基本上你唔係唱歌，而係演緊戲，我係覺得你同我心靈講緊嘢，你畀我見到一個全新面貌嘅黃劍文，我好享受成個表演。」周國豐亦大讚：「我冇見過你跳舞，但又 OK 喎，完完全全係一個高水準表演。」最終劍文憑住出色表現首度獲得 MVP，愈戰愈強！

陳俞霏亦迎來大爆發，她與王馨平以黑白雙煞造型上陣合唱《多得他》，兩人一唱一和非常合拍，俞霏的老公亦有到場支持太太，非常有愛。最終俞霏獲得 90分佳績，張佳添大讚：「你個頭開得好好，能量好好，兩個把聲黐埋係一種好strong 嘅女性能量，你今次係喺我心目中最好一次嘅表現。」對於能夠和王馨平合作，俞霏十分感激對方照顧，她哭着說：「大部分人覺得我係蒸生瓜（唔夠成熟），馨平老師畀到好大動力我，一次又一次鼓勵我，好難得有一個前輩咁樣去幫一個後輩，每一句鼓勵都係溫暖緊我。」劉威煌與彭家麗合唱《煩》，來到準決賽威煌竟然膽生毛挑戰唱 Rap，可惜最終唔 work，伍仲衡說：「有咩理由 semi final 試新嘢，你嗰段 rap 係令我更加扣分，唔好喺比賽嘗試唔擅長嘅嘢！」最終

陳俞霏（白衫）同王馨平合唱《多得他》。（圖片來源：TVB）
陳俞霏（白衫）同王馨平合唱《多得他》。（圖片來源：TVB

威煌僅獲 82 分， 在累積排名榜包尾，8 強止步。《中年好聲音 2》7 強名單最終如下（排名不分先後）：安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔、沈宗賢

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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