中年好聲音2｜三選手驚陷淘汰危機 安雅希壓力爆棚 林若盈傳奇逆襲
歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，周日（25 日）晚 8 點 30 分翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是第十部曲《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場！》下半場，有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。是集出場名單如下：《李香蘭／秋意濃》安雅希、《幾分傷心幾分痴 ／一場遊戲一場夢 》顏米羔、《限期 ／ 夢一場》林若盈、《愛與痛的邊緣／ 有多少愛可以重來》譚輝智、《小城大事／ 大城大事》陳蒨葶和《半途而廢／原諒自己》陳燕娜。
大魔王安雅希獻唱歌神張學友的《李香蘭／秋意濃》，她坦言這首歌是天上爸爸最喜歡的歌，說畢一度眼濕濕。不過雅希是次表現卻可圈可點，肥媽指覺得雅希有壓力：「不嬲好鍾意你唱歌，但我覺得呢兩場你畀咗壓力自己，唔好畀壓力自己，要享受個舞台，咁先冇得輸！」慧嫻則指：「呢隻歌對我嚟講，每隻字都應該唱得好圓、好滑，但你呢方面未做得好好。」惟一向要求高的伍仲衡卻正評：「每一次都唔會對你失望，我覺得你廣東話歌愈嚟愈進步，聽到你係花咗唔少時間去學好唱廣東話歌。」
「最強黑馬」譚輝智獻唱《愛與痛的邊緣／有多少愛可以重來》，他表演完後透露之前其實從未聽過普通話版本，為了今次比賽才特意苦練普通話版，認真藝高人膽大！輝智的演出同樣可圈可點，普通話出名水皮的伍仲衡笑言：「其實我聽唔明你普通話唱咩，但覺得幾好聽，而你廣東話有懶音問題，真係要注意一下。」肥媽說：「你上一集真係太好喇，我哋將你個 Standard 擺咗喺神枱，所以你跌啲啲都唔得，你要鞭策自己，如果唔係我哋打你蘿柚！」今集賽果非常緊張，12 位選手演唱完畢後，共有 3 位選手因同分齊齊跌落危險區，最終三個只能活一個，到底誰可以逃過一劫？周日晚自有分曉！
感激媽咪為家庭犧牲不少
另林若盈賽前接受製作組訪問時，分享崎嶇的音樂追夢之路；若盈早年曾在台灣參加音樂比賽，原本有機會出道做歌手，可惜屋企突然出事被迫回港，她說：「當時已經傾緊公司，一切好似好順利，但媽咪工作上出現問題，令屋企經濟出現問題，所以我要放低晒所有嘢返番香港。我絕對有唔甘心，但畀我揀多十次、一百次，我都一定會返嚟，因為呢個係家人嘅責任。」若盈說起媽媽時眼濕濕，
坦言媽媽為了家庭犧牲很多：「媽媽好偉大，喺爸爸冇再返屋企之前已經留低咗債務，媽咪有一段時間除咗要照顧我哋之外仲要還債，當時一聽到有人行樓梯，就會好自然攞起搖控器閂細電視聲。有時真係有人拍門時，我哋要扮冇人喺屋企。」