中年好聲音2｜三選手驚陷淘汰危機 安雅希壓力爆棚 林若盈傳奇逆襲

歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，周日（25 日）晚 8 點 30 分翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是第十部曲《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場！》下半場，有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。是集出場名單如下：《李香蘭／秋意濃》安雅希、《幾分傷心幾分痴 ／一場遊戲一場夢 》顏米羔、《限期 ／ 夢一場》林若盈、《愛與痛的邊緣／ 有多少愛可以重來》譚輝智、《小城大事／ 大城大事》陳蒨葶和《半途而廢／原諒自己》陳燕娜。