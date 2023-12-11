中年好聲音2｜安雅希驚豔獻唱《心如刀割》 張佳添以玉作比喻羅啟豪2.0再發功

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。昨晚（10 日）播出一集是第六部曲《廿一強全新賽制 動感/情感 PK 賽！》上半場，經過一輪激戰，安雅希與古淖文同樣獲得全晚最高分的 86 分，麥素華被淘汰。