中年好聲音2｜決賽歌單公開 觀眾投票影響冠軍
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高達 5,969 萬，總互動量亦高達349 萬次，成績斐然！根據「TVB 綜藝」Youtube 頻道數據所得（截至 3 月 21 日早上 10 時），「點擊王」頭三甲分別是譚輝智、安雅希和古淖文！輝智個人單曲及合唱歌曲總觀看次數突破 485 萬次，其中《歸來吧》勁吸逾 75 萬觀看次數，該曲更是所有參賽者單曲之冠，堪稱「中 2 點擊王」。
被封為「大魔王」的安雅希是點擊王第二位，其個人單曲及合唱歌曲總觀看次數逾 460 萬，僅輸輝智一個馬鼻，而她共有 3 首歌吸逾 60 萬觀看次數，分別是74.2 萬的《給自己的歌》、73.8 萬的《如願》（與支嚳儀合唱）和 67.3 萬的《今生今世》，惟雅希存在不穩定因素，皆因上集她被指減肥過度唱歌唔夠氣，未知臨
近決賽能否撥亂反正？點擊王第三位是古淖文，其個人單曲及合唱歌曲總觀看次數逾 323 萬，當中《盼望的緣份》共吸 46 萬觀看次數，其實近來淖文勢頭相當不錯，上集他與「恩師」谷婭溦合唱《Bad Boy》獲得 95 分平了最高分紀錄，愈唱愈強。
至於黃劍文、陳俞霏近期表現同樣大躍進，劍文上集搣甩招牌結他後有如打通任督二脈，更首度獲得 MVP，俞霏則上集大爆發獲得首次 90 分。唱得之人顏米羔表現最為穩定，慢歌、快歌皆有水準，當中他女歌男唱《淑女》勁吸 66.4 萬點擊次數，實力不容忽視。來自馬來西亞的沈宗賢出名是重炮手，正所謂唔係猛龍唔過江，宗賢在決賽會否大爆發？大家拭目以待。此外，明晚（23 日）8 點翡翠台將播映《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音 2 之決戰前夕》，節目將會重溫 7 強選手參賽以來的心路歷程，萬勿錯過。
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圖片來源：圖片來源：TVB