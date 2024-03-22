中年好聲音2｜決賽歌單公開 觀眾投票影響冠軍

高達 5,969 萬，總互動量亦高達349 萬次，成績斐然！根據「TVB 綜藝」Youtube 頻道數據所得（截至 3 月 21 日早上 10 時），「點擊王」頭三甲分別是譚輝智、安雅希和古淖文！輝智個人單曲及合唱歌曲總觀看次數突破 485 萬次，其中《歸來吧》勁吸逾 75 萬觀看次數，該曲更是所有參賽者單曲之冠，堪稱「中 2 點擊王」。