中年好聲音2｜14強出爐！譚輝智與羅啟豪合唱冧莊，觀眾如在演唱會

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，昨晚（28 日）9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。昨晚一集是第八部曲第二回《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》下半場，繼續有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。經過一輪激戰，與羅啟豪合唱《今天等我來》的譚輝智獲得 91 分，憑出色表現冧莊 MVP；至於與顏志恒合唱《最佳損友》的梁浩賢僅獲 80 分，最終被 Foul。