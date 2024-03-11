中年好聲音2

中年好聲音2｜譚輝智白馬王子形象奪MVP 8強名單震撼公佈

tvb娛樂
東方新地

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歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，昨（10 日）晚 8 點 30 分翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是最終樂章．第一回《八強戰！霑叔金曲永垂不朽！》，9 強選手獻唱已故著名音樂人黃霑創作的金曲爭奪 8 強席位，有肥媽、伍仲衡、 張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。

昨晚表現最亮眼一位是譚輝智，獻唱林子祥的《抉擇》的他再玩踩鋼線，膽生毛的他透露賽前從未唱過這首歌，他笑言：「第一次唱呢隻歌，係睇歌詞而定呢首歌，因為好想唱一首勵志歌，同埋啲歌詞又真係幾易記，多謝霑叔！」以全白Look 上陣、化身白馬王子的輝智，其深情演出獲得一致好評，肥媽大讚：「你今日冇晒啲懶音，同你初初嗰時係兩個樣！」陳慧嫻說：「鍾意你嘅地方係你每一句、每一個字都有諗過點去表達同發音，冇諗到你連個『的』字都有方法令人留意到你係點唱！」周國豐說：「你有樣嘢對參賽者嚟講係可遇不可求，唔係好多參賽者擁有呢樣嘢，就係你好有觀眾緣！」最終輝智斬獲全晚最高分的 92 分，並第四度獲得 MVP，名副其實愈唱愈強！

譚輝智愈嚟愈有大將之風！（圖片來源：TVB）
譚輝智愈嚟愈有大將之風！（圖片來源：TVB

同樣獲得 89 分的黃劍文和顏米羔，昨晚的表現亦相當不俗。黃劍文自彈自唱《仍然記得嗰一次》大晒 Sweet 爆一面，陳慧嫻笑言：「 我對民歌情有獨鍾，你一開始有民歌嘅 Feel 已經好鍾意，突然間 Albert Au（區瑞強）上身咁！」伍仲衡則建議劍文不要再自彈自唱，他笑言：「你唔使次次彈結他，你彈完又唔係好勁嗰啲，唔好彈啦！就咁 C Chord 就出嚟彈咩，你要出嚟要畀人感覺勁先得，呢個係唱歌比賽，彈乜鬼結他！」獻唱《忘盡心中情》的顏米羔亦獲好評，伍仲衡說：「唱得唔錯，尤其是個頭開得好好，鬆咗好多，冇咗以前嗰種挑機感覺。」肥媽說：「米羔叻咗好多，佢以前日日都殺父仇人咁款，唔可以拎 Johnny哥哥（葉振棠）同你比，你有自己 Style，同埋又唱到隻歌嘅感情出嚟。」至於獻唱《星夜星塵》的陳蒨葶表現未如理想，僅獲得全晚最低分的 78 分，最終在累積排名榜包尾，止步 9 強。

黃劍文再玩自彈自唱。（圖片來源：TVB）
黃劍文再玩自彈自唱。（圖片來源：TVB

中年好聲音 2》14 強 MV《隆重登場》將於今晚播出《東張西望》後隆重首播，該版本《隆重登場》由評審之一的張佳添重新編曲。《中年好聲音 2》14 強

選手古淖文、黃劍文、譚輝智、顏米羔、陳蒨葶、陳燕娜、陳俞霏、王玥、林若盈、劉威煌、沈宗賢、鄭梓浩、安雅希和劉可，日前齊集電視城古裝街拍攝

《中年好聲音 2》14 強 MV《隆重登場》精華圖片。（圖片來源：TVB）
《中年好聲音 2》14 強 MV《隆重登場》精華圖片。（圖片來源：TVB

MV，他們的造型以黑、銀色 Tone 為主，Rock 味甚濃。今次 MV 拍攝難度指數

十分高，全長 4 分鐘的 MV 以一鏡到底方式拍攝，MV 的舞蹈由孖八（李俊華）編舞，14 位選手足足用了兩星期時間排練！拍攝當日遇上少少阻滯，皆因當天早上還下着雨，幸好拍攝時停了雨兼出太陽，製作組即把握時機拍攝，14 位選手亦相當爭氣，僅用了 7 Takes 便完成拍攝，表現專業！

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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