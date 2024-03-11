中年好聲音2｜譚輝智白馬王子形象奪MVP 8強名單震撼公佈

歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，昨（10 日）晚 8 點 30 分翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是最終樂章．第一回《八強戰！霑叔金曲永垂不朽！》，9 強選手獻唱已故著名音樂人黃霑創作的金曲爭奪 8 強席位，有肥媽、伍仲衡、 張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。